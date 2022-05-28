29 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Mayıs 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Mayıs Pazar için günlük burç yorumları...



29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars ile Jüpiter kavuşuyor. Parasal konularda harekete geçmek, bazı kararlarınızı uygulamak isteyebilirsiniz. İyimser bir bakış açısında olabilirsiniz, ancak çok fazla riske girmemelisiniz.

BOĞA BURCU -29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Kendi yaşamınıza odaklısınız ve planlarınızı uygulamak konusunda motivasyonunuz yüksek olabilir. Ancak bir anda çok büyük adımlar atmayın. Planlarınız üzerinde tek tek ilerleyin.

İKİZLER BURCU - 29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü evinizde geçirip kişisel gelişiminize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda bir dönüşüm yaratacak kararlar alabilirsiniz. Şifalandırıcı bir dönemdesiniz.

YENGEÇ BURCU - 29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın oldukça aktif olacağı bir gün. Enerjiniz yüksek olabilir, bolca sosyalleşebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla doğada vakit geçirmek size daha fazla keyif verecek.

ASLAN BURCU -29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili daha fazla risk alabilir ve kazanç elde edebilirsiniz. Bazı yatırım fırsatlarını da değerlendirebilirsiniz. Ancak bir anda büyük adımlar atmayın, özellikle hırsla hareket etmeyin.

BAŞAK BURCU -29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair daha umutlu ve motive hissettiğiniz, hayattan daha çok keyif almaya başladığınız bir dönemdesiniz. Hayatınızda bir dönüşüm olabilir, yeni bir başlangıca adım atabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Haftanın son gününde kendinizi daha umutlu hissedebilirsiniz. Parasal alanda cesur kararlar alabilirsiniz. Ancak büyük risklere girmemeye dikkat edin. Fazla iyimser davranmanız ileride sıkıntı yaratabilir.







AKREP BURCU -29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinizle keyifli şekilde geçirebilirsiniz. İlişkinizle ilgili adımlar atmanız mümkün. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak bazı konularda fazla aceleci olmamakta fayda olabilir.







YAY BURCU - 29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Jüpiter ile Mars kavuşuyor. Günlük yaşamınızda bazı radikal değişiklikler yapmak üzere adımlar atabilirsiniz. Ancak yapılacak işleri teker teker ele almanızda, aceleci olmamanızda fayda var.

OĞLAK BURCU - 29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü partnerinizle keyifli şekilde geçirebilirsiniz. İlişkinizle ilgili adımlar atmanız mümkün. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak koşulları zorlamamakta, bazı konularda aceleci olmamakta fayda var.

KOVA BURCU -29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle ilgilenebilirsiniz. Bir tadilat, dekorasyon ya da gündeminizde varsa taşınma için harekete geçebilirsiniz. Gökyüzü bir yandan destekleyici olsa da büyük risklere girmemeniz konusunda sizi uyarıyor.

BALIK BURCU -29 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde kısa bir seyahat planı yapmaktan keyif alabilirsiniz. Yöneticiniz Neptün de sizi destekliyor. Yeni bir eğitime başlama konusunda motive olabilirsiniz. Genel olarak iyimser olacağınız bir gün.

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