30 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Nisan Cumartesi için günlük burç yorumları...



30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaşayacağımız Güneş tutulması para evinizde gerçekleşiyor. Maddi konular daha fazla gündeminizde yer alırken, güvende hissetme ihtiyacınızla birlikte sizi risk almaya yönlendiren koşullar da karşınıza çıkabilir. Çok yönlü değerlendirin ve rasyonel kararlar verin.

BOĞA BURCU -30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor ve Güneş tutulması gerçekleşiyor. En çok etkilenen burçlardan birisiniz. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız her zamankinden yoğun olabilir. Ancak gökyüzü sizi planlarınız ve hedeflerinizle ilgili inisiyatif almaya zorluyor.

İKİZLER BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Bunun nedeni tutulmanın bilinçaltı alanınızdan sizi etkiliyor olması. Yeni farkındalıklarınız olabilir, rüyalarınıza dikkat edin. Yöneticiniz Merkür’ün de bugün burcunuza geçmesiyle birlikte hayatınızla ilgili rasyonel kararlar alabileceksiniz.

YENGEÇ BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulmadan olumlu etkilenecek burçlardansınız. Sosyal çevreniz değişiyor, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Eski çevrenizden artık size iyi gelmeyen insanları etrafınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Mantığınızla iç sesinizi birlikte dinleyeceksiniz.

ASLAN BURCU -30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş tutulmasından yoğun etki alacak burçlardansınız. İşinizle ya da kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. Ani bir iş değişikliği söz konusu olabilir. Krizli bir durum sonucu yeni bir başlangıç yapmaya karar verebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulmadan yurt dışı bağlantılı iş süreçleri, seyahatler ya da eğitim konularında etki alıyorsunuz. Değişime direndiğiniz alanlar belirgin hale gelebilir. Ayrıca yöneticiniz Merkür İkizler’e geçiyor. Kariyerinizle ilgili sürüncemede kalan konular varsa karar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Tutulmadan maddi konular başta olmak üzere ortaklıklarınızla ilgili alandan etki alıyorsunuz. Miras konuları, ödemeler, borçlar, krediler gündeminizde olacak. İçsel olarak ise bir dönüşüm sürecindesiniz. Geleceğe dönük olarak rasyonel kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma sizin ilişki alanınızda gerçekleşiyor ve yoğun etki alıyorsunuz. Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu, uzun süredir direndiğiniz bir bitiş kararı da olabilir; güven ihtiyacınız nedeniyle bağlılığa yönelik bir adım da atabilirsiniz.

YAY BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma sizin sağlık ve günlük yaşam alanınızda gerçekleşiyor. Günlük düzeninizde ani bir değişim söz konusu olabilir. Ancak var olan düzeninizi koruma isteği de duyabilirsiniz. Yeniye yer açmak için konfor alanınızdan çıkmanız gerekecek. Beklenmedik sağlık sorunları da yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Yaşamınızı değiştirecek bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu ilişki daha sonra evliliğe de taşınabilir. Ya da var olan ilişkinizde evlilik kararı alabilirsiniz. Yalnızsanız hayatınıza biri girebilir. Çocuklarla ilgili bir gündeminiz de oluşabilir.

KOVA BURCU - 30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma sizin ev ve aile alanınızda gerçekleşiyor ve yoğun etki alıyorsunuz. Var olan düzeniniz ya da evinizle ilgili değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Taşınma kararı alabilir veya ev alım-satım konularında bir karar verme noktasına gelebilirsiniz. Bir ofis değişikliği de söz konusu olabilir.

BALIK BURCU -30 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma hayatınızı değiştirecek önemli kararlar almanızı destekliyor. Epeydir “Bundan sonra ne yapmalıyım?” sorusu üzerine düşünüyorsanız, artık bir karar verebilirsiniz. Hayatın önünüze getirdiği bazı kadersel gelişmelerle yolunuzun açılabilmesi için konfor alanınızdan çıkmalısınız.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER