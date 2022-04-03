4 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın ilk günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Pazartesi günü burçlara neler getiriyor? 4 Nisan 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 4 Nisan 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Nisan Pazartesi için günlük burç yorumları...
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4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para alanında sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz; ancak gereksiz risklere girmekten kaçının, iyi düşünülmemiş adımlar atmayın. Uzun vadeli düşünürseniz çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz.
BOĞA BURCU -4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Motivasyonunuz yüksek. Plan ve projelerinize, geleceğe dönük hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Enerji gerektiren işlerinizi de bugün yapabilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjiniz biraz düşük olabilir. Gergin hissedebilirsiniz. Evden çalışmak, çalışmıyorsanız yalnız kalıp kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek için uygun bir gün olacak. Meditasyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplantı ve görüşme trafiğinin yoğun olduğu bir iş günü olabilir. İşinizle ilgili sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda biraz gerginlik oluşması mümkün.
ASLAN BURCU -4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş gündeminizin yoğun olduğu bir gün olabilir. Kariyerinizle ilgili bazı blokajlar yaşayabilirsiniz, otorite figürleriyle çatışmalar söz konusu olabilir. Diğer taraftan maddi avantajlar elde etmeniz de mümkün.
BAŞAK BURCU -4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konuları gündeminize gelebilir. Bir yurt dışı seyahati fırsatı doğabilir. Maddi avantajlar da elde edebileceğiniz bir gün.
TERAZİ BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak kazançlar, borçlar, ödemeler veya kredi konularında gündemleriniz oluşabilir. Çeşitli blokajların ve krizlerin yaşanması mümkün. Hayatınızda dönüştürmek istediğiniz alanlara yoğunlaşabilirsiniz.
AKREP BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde ilişkinizle ilgili konular odağınızda olabilir. Ufak tefek gerginlikler oluşabilir ancak genel olarak gökyüzüne şifa enerjisi hakim. Küçük problemleri büyütmeyin.
YAY BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş gündeminizin yoğun olduğu, yapılacak işler listenizle ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Yeni bir planlama ile günlük rutinlerinizi güncelleyebilirsiniz. Sağlık açısından da şifalandırıcı enerjiler var. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor.
OĞLAK BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde ilişkinizle ilgili konular odağınızda olabilir. Ufak tefek gerginlikler oluşabilir ancak genel olarak gökyüzüne şifa enerjisi hakim. Küçük problemleri büyütmeyin.
KOVA BURCU - 4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde ailenizin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilir, evinizde yapmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Genel olarak evde olmaktan keyif alacağınız bir gün. Düzenleme ya da dekorasyon işleri için de uygun.
BALIK BURCU -4 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yakın çevrenizdeki kişilerle ya da kardeşlerinizle ilgili gündemleriniz oluşabilir. Ufak tefek gerginlikler yaşanabilir ancak genel olarak gökyüzüne şifa enerjisi hakim. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
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