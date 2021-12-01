2 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Haftanın dördüncü günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Perşmebe günü burçlara neler getiriyor? 2 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 2 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...

2 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan.  Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Aralık 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü  Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Aralık günlük burç yorumlarını  kaleme aldı. İşte 2 Aralık perşembe günlük burç yorumları... 

 

2 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kaynaklarınız, kredi ya da sigorta gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik durumlar, olaylara başka bir açıdan bakmanızı gerektirebilir. Çatışmalarda fevri olmamaya çalışın.

BOĞA BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda ani gerilimlerin olabileceği bir gün. Olayların gereksiz büyümemesi için öfke kontrolüne dikkat etmeye çalışın. Bazı konuların zamana bırakılması ve akışta kalmak daha iyi olabilir.

İKİZLER BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınıza dikkat edin, gerekli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Beklenmedik ufak tefek sorunlar çıkabilir. İşlerinizle ilgili olarak günlük akışınızı ve planlarınızı etkileyecek durumlar oluşabilir ve bunlara uyum sağlamanız gerekebilir.

YENGEÇ BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda gerilimlerin olabileceği bir gün. Duygusal iniş çıkışlarınız hem size hem ilişkinize zarar verebilir. Bazı konuları zamana bırakmanız ve hemen çözmekte ısrarcı olmamanız daha iyi olabilir.

ASLAN BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve ailenizle ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir. Aile içinde gerginlikler oluşabilir. Diğerlerinin fikirlerine de önem vermelisiniz. Herkesin iyiliğini isteseniz de bazı konularda yanılıyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde ya da yakın çevrenizdeki kişilerle çatışmalar yaşayabilir ya da onlarla ilgili bazı duyumlar alabilirsiniz. Bazı konuları zamana bırakmanız iyi olabilir, yüzleşmeler için uygun bir gün değil.

TERAZİ BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili olarak ani bir gündeminiz oluşabilir. Bazı alım satım kararları vermeniz gerekebilir. Mevcut koşullarınızı gerçekçi olarak değerlendirmeye çalışın, mantığınızı dinleyin.

AKREP BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Yeni plan ve projelerinizle ilgili olarak beklenmedik blokajlar oluşabilir ve kafanız karışabilir. Netleşene kadar bunları beklemeye almanızda fayda var.  

YAY BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz modunuz düşük olabilir. Dış koşulların kafanızı karıştırabileceği bir gün olduğundan kendinizle kalmak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Meditasyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Sizi uzun vadede olumsuz etkileyebilecek olan durumların ortasında kalabilirsiniz. Müdahil olmamaya çalışmanızda fayda var.

KOVA BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yerinizde gelişebilecek bazı durumlardan etkilenebilirsiniz. Çıkabilecek gerginliklerin ortasında kalabilirsiniz. Birçok kişinin göremediğini görüyorsunuz ancak müdahil olmamanızda fayda var. 

BALIK BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dönük yeni planlar yaparken hesaba katmadığınız durumlar olduğunu fark edebilirsiniz. Yüksek öğrenim ya da yurt dışıyla ilgili işlerde blokajlar oluşabilir. Ancak krizleri yönetecek güçtesiniz.

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