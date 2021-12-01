2 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Aralık 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Aralık perşembe günlük burç yorumları...

2 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Başkalarıyla ortak kaynaklarınız, kredi ya da sigorta gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik durumlar, olaylara başka bir açıdan bakmanızı gerektirebilir. Çatışmalarda fevri olmamaya çalışın.

BOĞA BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda ani gerilimlerin olabileceği bir gün. Olayların gereksiz büyümemesi için öfke kontrolüne dikkat etmeye çalışın. Bazı konuların zamana bırakılması ve akışta kalmak daha iyi olabilir.

Sağlığınıza dikkat edin, gerekli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Beklenmedik ufak tefek sorunlar çıkabilir. İşlerinizle ilgili olarak günlük akışınızı ve planlarınızı etkileyecek durumlar oluşabilir ve bunlara uyum sağlamanız gerekebilir.

Partnerinizle aranızda gerilimlerin olabileceği bir gün. Duygusal iniş çıkışlarınız hem size hem ilişkinize zarar verebilir. Bazı konuları zamana bırakmanız ve hemen çözmekte ısrarcı olmamanız daha iyi olabilir.

Eviniz ve ailenizle ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir. Aile içinde gerginlikler oluşabilir. Diğerlerinin fikirlerine de önem vermelisiniz. Herkesin iyiliğini isteseniz de bazı konularda yanılıyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde ya da yakın çevrenizdeki kişilerle çatışmalar yaşayabilir ya da onlarla ilgili bazı duyumlar alabilirsiniz. Bazı konuları zamana bırakmanız iyi olabilir, yüzleşmeler için uygun bir gün değil.

Parasal konularla ilgili olarak ani bir gündeminiz oluşabilir. Bazı alım satım kararları vermeniz gerekebilir. Mevcut koşullarınızı gerçekçi olarak değerlendirmeye çalışın, mantığınızı dinleyin.

Ay sizin burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Yeni plan ve projelerinizle ilgili olarak beklenmedik blokajlar oluşabilir ve kafanız karışabilir. Netleşene kadar bunları beklemeye almanızda fayda var.

Bugün biraz modunuz düşük olabilir. Dış koşulların kafanızı karıştırabileceği bir gün olduğundan kendinizle kalmak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Meditasyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Sizi uzun vadede olumsuz etkileyebilecek olan durumların ortasında kalabilirsiniz. Müdahil olmamaya çalışmanızda fayda var.

KOVA BURCU 02 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yerinizde gelişebilecek bazı durumlardan etkilenebilirsiniz. Çıkabilecek gerginliklerin ortasında kalabilirsiniz. Birçok kişinin göremediğini görüyorsunuz ancak müdahil olmamanızda fayda var.

Geleceğe dönük yeni planlar yaparken hesaba katmadığınız durumlar olduğunu fark edebilirsiniz. Yüksek öğrenim ya da yurt dışıyla ilgili işlerde blokajlar oluşabilir. Ancak krizleri yönetecek güçtesiniz.

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