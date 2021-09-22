23 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 23 Eylül 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Eylül perşembe günlük burç yorumları...



23 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 23 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay öğleye kadar sizin burcunuzdaki seyahatine devam edecek. Kararlarınıza ve planlarınıza son şeklini verebilirsiniz, içsel motivasyonunuz yüksek. Öğleden sonra parasal konular gündeminize geliyor.

BOĞA BURCU - 23 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonra sizin burcunuza geçiş yapıyor, motivasyonunuz yükseliyor. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasındaki olumsuz etkileşim aniden çıkabilecek ilişki sorunlarına işaret ediyor.

Kendinizi biraz geri çekmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Hayatınıza yönelik sorgulamalar içindesiniz. İlişkinizde sorunlar varsa ipler gerilebilir. Huzurunuzu korumak için bir süre içinize dönüp kendinizle kalmanızda fayda var.

Sosyal yaşamda ve arkadaşlık ilişkilerinizde beklenmedik gerilimler ortaya çıkabilir. Daha önce göremediğiniz bazı gerçekleri aniden fark edebilirsiniz. Bunlar duygusal dengelerinizi biraz sarsabilir.

Kriz yönetme gücünüzü kullanmanız gereken bir gün. İş çevrenizdeki kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir, bazı sırlar ortaya dökülebilir. İşten ayrılmalar söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 23 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinden itibaren uluslararası işler ya da seyahat olasılıkları gündeminize gelebilir. Yeni bilgilere açık olduğunuz bugünlerde zihniniz her zamankinden aktif olacak. Araştırmalar yapabilirsiniz.

Yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasında bugün negatif etkileşim var. İkili ilişkilerde gerilimler, tartışmalar, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Karşı tarafla empati yapmak önem kazanıyor.

İlişki konuları gündeminize gelirken beklenmedik gelişmelere açık olacağınız bir gün. Bilmediğiniz bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz, bu da güvensizlik duygularınızı ve şüphelerinizi tetikleyebilir. İş ortaklıklarınız varsa onlar da sınavdan geçiyor.

Günlük hayatınızı yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinden itibaren sağlık konuları gündeminize geliyor. Yaşadığınız ufak tefek sorunlar sizin için uyarıcı olabilir, ertelediğiniz kontrolleri yaptırın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk var. İkili ilişkilerde beklenmedik gerilimli durumlar ortaya çıkabilir, dengeler bozulabilir. Kendi doğrularınızda ısrar etmek yerine karşı tarafın bakış açısını da dinlemelisiniz.

KOVA BURCU 23 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Venüs arasında negatif etkileşim var. Aile içi ilişkilerde gerilimli durumlar yaşanabilir. Gizlenmiş olan bazı sırlar aniden ortaya çıkabilir. Soğukkanlı kalmanız önem taşıyor.

Kısa bir seyahate çıkmayı planlayabilirsiniz. İlişkilerle ilgili ise gökyüzünde zorlayıcı etkilerin olduğu bir gün. Aniden çıkabilecek gerilimlere hazırlıklı olun. Bugün sakin kalmak, ilişkileri zorlamamak önem kazanıyor.

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