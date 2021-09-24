25 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 25 Eylül 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 25 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 25 Eylül cumartesi günlük burç yorumları...



25 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 25 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yöneticiniz Mars ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Yatırım yapma planlarınız varsa uzun vadeyi de hesaba katarak harekete geçebilirsiniz. Biraz kafanızı dağıtmak içinse keyif alacağınız aktivitelere yönelebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 25 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Motivasyonunuz ve enerjiniz oldukça yüksek. Uzun vadeli amaç ve hedeflerinize yönelik olarak planlamalarınızı yaptıysanız aksiyona geçmek için ideal bir gün.

Hafta sonunun ilk gününü kafanızı dinlemeye, kitap okumaya ve kişisel gelişim konularında çalışmalar yapmaya ayırabilirsiniz. Evde kendinizle kalmak ve öz bakım yapmak sizi rahatlatabilir.

Hafta sonunun ilk gününü sosyal gruplarla ya da arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Yeme-içmenin merkezde olduğu aktivitelere katılabilirsiniz. Kişisel bakım yapmak için de ideal bir gün.

İş bağlantılarınız olan kişilerle bir araya gelebilir, bir organizasyona katılabilirsiniz. Uzun vadede kariyerinizi etkileyecek olan konular üzerine konuşmalar yapılabilir. Eyleme geçmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 25 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uluslararası işler ya da seyahat olasılıkları gündeme gelebilir. Hızla aksiyon alabilirsiniz. Detaylara takılmazsanız ve negatif düşüncelere kapılmazsanız akış çok güzel gelişmeler getirebilir.

Günü keyif aldığınız şeylere ayırabilirsiniz. Cilt ve saç bakımı, alışveriş ya da yeme-içme gibi aktiviteler için ideal bir gün. İlişkilere fazla odaklandınız, kendinizle ilgilenmek size iyi gelecek.

Hafta sonunun ilk gününde partnerinizle vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Plüton sizi destekliyor, keyfiniz yerine geliyor. Dışarıda ya da evde organize edeceğiniz bir yemek güzel bir fikir olabilir.

Evden çalışıyorsanız günlük hayatınızı kolaylaştıracak düzenlemeler yapabilirsiniz. Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız işleriniz olabilir. Akşam saatlerini sosyalleşmeye ayırabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Partnerinizle ilişkinizi sağlamlaştıracak bazı adımlar atabilirsiniz. Güzel ilerleyen ilişkiler geleceğe taşınabilir.

KOVA BURCU 25 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününde ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Son günlerdeki gerginliklerin çözülmesi için gökyüzünde olumlu enerjiler var. İnisiyatif almaktan korkmayın, sonucu iyi olacak.

Yakın bir yere seyahat edebilir ya da bunun için plan yapabilirsiniz. Almak istediğiniz eğitimler varsa araştırmalar yapıp bulduğunuz kaynakları okuyun, sonrasında aksiyon almak isteyebilirsiniz.

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