28 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 28 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 28 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Aralık Salı için günlük burç yorumları...
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28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Odak noktanızda ilişkiniz olacak. Krizli bir süreçten geçiyor olabilirsiniz, diyaloglarınıza dikkat etmeniz önem taşıyor. Kırıcı olmamaya, karşı tarafı da anlamaya çalışın. Fevri hareketlerde bulunmayın.
BOĞA BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yoğun ve oldukça hareketli bir gündeminiz olabilir. Yapmanız gereken pek çok işi toparlamaya çalışabilirsiniz. İlişkinizi de ihmal etmemeye özen gösterin, ufak tefek gerginlikler yaşanabilir.
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İKİZLER BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde ilişkinizi sorguluyor olabilirsiniz. Aranızdaki sorun sadece bir iletişim problemi olabilir, o nedenle daha açık bir iletişim kurmaya çalışın. İlişkiniz yoksa yeni bir flörte başlama şansınız yüksek.
YENGEÇ BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizle, ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Bugün yöneticiniz Ay’ın ağırlıklı olarak negatif açıları var; o nedenle duygusal iniş çıkışlar ya da gerginlikler yaşamanız mümkün. Akışta kalmaya çalışın.
ASLAN BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş görüşmeleri ya da eğitim-öğretim konularıyla ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir. Bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Karar süreçlerinizde emin olmaya ve makul davranmaya dikkat edin.
BAŞAK BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Sizi zorlayan koşullar içerisinde karar verme ya da harekete geçme bakımından bloke olmuş hissedebilirsiniz. Karar alırken temkinli olmaya özen gösterin.
TERAZİ BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendinizle ilgili, özellikle yeni yılda uygulamak istediğiniz kararlar alabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri için dikkatli olmanızda, hatta bunları ertelemenizde fayda var.
AKREP BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi biraz kaygılı ya da düşük modda hissedebilir, sosyalleşmek yerine yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastanelerde yapılması gerekli olan işlerinizi tamamlamak için de uygun bir gün.
YAY BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ekip çalışmaları ya da organizasyon yapmak veya yönetmek için uygun bir enerjidesiniz. Eğer iş gündeminiz yoksa arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Ancak bugün görüştüğünüz kişilerle aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir.
OĞLAK BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Bazı krizli durumlar oluşabilir, görüş ayrılıkları ve gerginlikler yaşanabilir. Önemli toplantıları bugüne koymamanızda fayda var.
KOVA BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışıyla bağlantılı işlerinizde, eğitim ve seyahat konularında blokajlar oluşabilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Önemli toplantı ve görüşmelerinizi ertelemenizde fayda olabilir.
BALIK BURCU - 28 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Krediler, borçlar, ortak kazanç ya da miras konuları gündeminize gelebilir. Ekonomik anlamda zorlayıcı bir süreçte olabilirsiniz. Hızlı karar almamaya, temkinli hareket etmeye çalışın. Güvendiğiniz kişilerden görüş alabilirsiniz.
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