29 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 29 Eylül 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Eylül çarşamba günlük burç yorumları...



29 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 29 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aile içi ilişkilerde gündemde olan sorunlar çözülebilir, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanabilir. Maddi olarak da rahat bir akışa kavuşuyorsunuz, beklemediğiniz sürpriz bir para gelebilir.

BOĞA BURCU - 29 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında bugün pozitif etkileşim var. İlişkinizde hayal ettiğiniz güzel gelişmeler olabilir, romantik bir gün geçirebilirsiniz. Kırgınlıklarınızı geride bırakabilirsiniz.

Bütçe planı yapabilirsiniz, ancak yeni bir yatırım için acele karar almayıp bir süre beklemenizde fayda var. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir ya da gelir artışı yaşayabilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Motivasyonunuz ve enerjiniz yüksek. İlişkiler açısından gökyüzünde harika enerjiler var. Sevildiğinizi derinden hissedebilir, romantik bir gün geçirebilirsiniz.

Kendinizi biraz keyifsiz hissetmenize rağmen bugün dışarı çıkıp sosyal ortamlara katılmalısınız. Hiç ummadığınız bir yerde birisiyle tanışabilirsiniz, gökyüzünde harika enerjiler var kaçırmayın.

BAŞAK BURCU - 29 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal etkinliklere katılabilir, harika zaman geçirebilirsiniz. Kırgın olduğunuz ya da araya mesafe girmiş olan arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Geçmişi geride bırakabilirsiniz.

Yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında bugün pozitif etkileşim var. İş çevrenizden kişilerle bir araya geleceğiniz bir ortamda tanışacağınız birisinden destek görebilirsiniz. Romantik ilişkiler için de harika bir gün.

Yurt dışı bağlantılı iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Önemli kararlar almayıp şimdilik seçenekleriniz üzerinde düşünmenizde yarar var. Akşam saatleri ise romantik ilişkiler için harika enerjiler taşıyor.

Yakın ilişkinizden maddi ya da manevi destek alabilirsiniz. İlişkiler açısından güzel enerjilerin olduğu bugünü birlikte vakit geçirmeye ayırabilirsiniz. Geçmişte yaşanan tatsız şeylerin üzerine de bir sünger çekin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili olarak geçmişi geride bırakıp geleceğe daha umutlu bakabilirsiniz. Uzun vadeli planlar yapmanız, hatta evliliği düşünmeniz mümkün. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz.

KOVA BURCU 29 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun gündeminizde tamamlamanız gereken çok iş olabilir. Strese bağlı sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun, taşıyabileceğiniz kadar sorumluluk alın. Günün bir kısmını ilişkinize ayırmayı unutmayın.

Yöneticiniz Neptün ile Venüs arasında bugün pozitif etkileşim var. İlişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. İlişkiniz varsa uzun süredir gündeminizde olan sorunları geride bırakabilirsiniz. Affedip geleceğe bakabilirsiniz.

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