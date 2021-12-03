4 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 4 Aralık 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Aralık cumartesi günlük burç yorumları...

4 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 04 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün yaşanacak Güneş tutulmasıyla birlikte yurt dışı bağlantılı işlerinizde, hukuksal süreçlerinizde veya yüksek öğrenim konularında bir dönüm noktasına gelebilir, geleceğe dair kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 04 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş tutulmasıyla birlikte kredi, borç, ortak kazançlar gibi mali konular gündeminize geliyor. Bu alanlarda güvenlik duygusuna ihtiyacınız var. Şu dönemde borç vermekten, kredi çekmekten uzak durun.

Güneş tutulmasının etkilerini ilişki konularında hissediyorsunuz. Özellikle uzun vadeli ancak yürümeyen ilişkilerde bitişler söz konusu olabilir. Yalnızsanız hayatınıza birisi girebilir ve yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Güneş tutulması etkilerini sağlık evinizden alıyorsunuz. Kendinize dikkat etmeniz gereken bu süreçte ihmal ettiğiniz kontrollerinizi yaptırın. Günlük rutinlerinizi yeniden düzenlemenizde fayda var. Sizi aşırı yoran sorumluluklarınız olabilir.

Hafta sonuna girerken yaşayacağımız Güneş tutulmasının etkilerini aşk evinizden alıyorsunuz. İlişkilerde bitişler ya da yeni başlangıçlar mümkün olabilir. Her durumda kendi merkezinizde kalmaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 04 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Güneş tutulmasının etkilerini ailenizle ve evinizle ilgili konularda hissedeceksiniz. Ev değişikliği, taşınma ya da alım-satım söz konusu olabilir. Yöneticiniz Merkür de bu anlamda sizi destekliyor.

Güneş tutulmasıyla birlikte yakın çevre ilişkileriniz gündeme geliyor. İlişkilerle ilgili her zamanki hassasiyetinizi daha yoğun olarak hissedebilir ve duygusal anlamda zorlanabilirsiniz. Biraz akışa bırakmanızda fayda var.

Güneş tutulması sizi para evinizden etkiliyor. Maddi varlıklarınızı, yatırımlarınızı ya da alım-satım kararlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Koşulların etkisiyle bazı plan değişiklikleri yapmanız gerekebilir.

Ay sizin burcunuzda seyahat ederken Güneş tutulması da yine burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınız gerçek anlamda dönüşüme uğruyor. Kendinize yeni bir yol çizebilir, yepyeni plan ve projeler geliştirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçedönük olabileceğiniz bir gün. Güneş tutulması sizi kendi içinizde bazı sorgulama ve yüzleşmelere zorlayabilir. Yöneticiniz Satürn de sizi destekliyor. Bu tutulma size “cesaret” diyor.

KOVA BURCU 04 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş tutulması bugün arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Tanışacağınız yeni insanları hayatınıza alabilirsiniz. Çevrenizdeki dost görünen bazı kişilerin gerçek yüzlerini de fark edebilirsiniz.

Güneş tutulması size kariyerinizle ilgili yeni kapılar açıyor. İş değişikliği yapabilir, hatta kendi işinizi kurmayı düşünebilirsiniz. Sessiz kaldığınız ve geride durduğunuz bazı alanlarda öne çıkma ve parlama zamanınız geldi.

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