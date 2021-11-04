5 Kasım 2021 günlük burç yorumları: Akrep burcunda Yeni Ay neler getiriyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 5 Kasım 2021 cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Kasım cuma günlük burç yorumları...

5 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 5 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugünkü Yeniay’dan zorlayıcı etkiler alıyorsunuz. Özellikle maddi konularda çıkabilecek krizleri yönetmeniz gerekebilir. Miras, ortaklık gibi konularda hukuksal problemler çıkabilir. İlişkilerinizde ise tutarlılık ve güven ihtiyacınız artıyor.

BOĞA BURCU - 5 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay’ın etkilerini evlilik evinizden alıyorsunuz. Bu durum ilişkinizin yanı sıra, varsa ortaklıklarınızı da ilgilendiriyor. Dönüşüm ve yeni başlangıçlar için şansınız var. Yöneticiniz Venüs’ün de Oğlak burcuna geçmesiyle ilişkilerde güven ihtiyacınız artıyor.

Yeniay sizi sağlık alanında etkiliyor. Beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz, kendinize dikkat edin. Alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi yenilemenizin zamanı gelmiş olabilir. Yaşamınızdaki dağınık alanları toparlamanız gerekiyor.

Bugünkü Yeniay’ın etkilerini aşk evinizden alıyorsunuz. İlişkinizle ilgili bazı konularda duygusal anlamda zorlanabilirsiniz. Tepkilerinizde kontrollü olmaya çalışın ve ani kararlar almayın.

Bugün Yeniay’ın yanı sıra yöneticiniz Güneş’in Uranüs ile negatif etkileşimde olması sizi zorlayabilir. Aile büyükleriyle ilgili bazı problemlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içi gerilimler gündeme gelebilir. Fevri olmamaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 5 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili olarak Yeniay’dan etki alıyorsunuz. Ani çıkışlar yapmamanız, tepkilerinizde kontrollü olmanız, aşırı eleştirel olmaktan uzak durmanız önem taşıyor.

Yöneticiniz Venüs’ün Oğlak’a geçmesiyle birlikte ilişkilerinizde güven ve denge ihtiyacınız artacak. Yeniay ise maddi durumunuzu etkiliyor. Hırsla hareket ettiğiniz durumlarda kayıplar yaşayabilirsiniz. Ani kararlar almamaya çalışın.

Bugün sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşiyor. Geleceğe dönük kararlarınız, hedefleriniz ve hayalleriniz için önemli bir eşiktesiniz. Bu eşikten adım atarken hırs, şüphe, intikam gibi negatif duygulara kapılmamanız gerekiyor.

Farkındalıklarınızın yükseldiği bir Yeniay’dasınız. Bugüne dek çözemediğiniz birçok şeyle ilgili ani aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Hayat sizi adeta dönüşüme zorluyor. Bu geceyi spiritüel çalışma ve ritüellerle geçirmenizi önerebilirim.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Ayrıca Venüs sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önünüzdeki süreçte sağlam temellere oturmayan ilişkilerin birer birer hayatınızdan çıktığına şahit olabilirsiniz.

KOVA BURCU 5 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Aynı zamanda yöneticiniz Uranüs ile Güneş arasında zorlayıcı etkileşim olacak. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Değişim zamanı gelmiş olabilir ancak temkinli ilerlemenizde fayda var.

Yeniay kendinizi ait hissetmediğiniz ortamlardan uzaklaşma, hayatınızda ciddi bir değişim yapma isteği getirebilir. Ani kararlar vermeden, bu süreci sakin ve dengeli geçirmeye çalışmanızda fayda var.

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