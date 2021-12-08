9 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Aralık 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Aralık perşembe günlük burç yorumları...

9 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 09 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sosyal ortamlara girebilir, işinizle ilgili çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. Size ileride yardımı dokunabilecek kişiler karşınıza çıkabilir, sosyal ağınızı genişletmeye çalışın. Akşama doğru biraz kendinizle kalmak isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU - 09 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyeriniz odak noktanızda; sağlam adımlar atmaya dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Güvenlik ihtiyacınız her zaman yüksek, ancak bugünlerde bunu daha fazla hissediyor olabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Tüm konularda güvenliğinizi ön planda tutmanız gerekiyor. Akşam saatlerinde beklenmedik bir iş gündeminiz oluşabilir.

Parasal konularda ve yurt dışıyla ilgili işlerde temkinli adımlar atmanız gereken günler. Herhangi bir seyahat planınız varsa ertelemeniz gerekebilir. Borçlarla ya da kredi konularıyla ilgili sıkıntılar doğabilir.

İlişkinizle ilgili bazı husursuzluklarınız olabilir. Zor günlerden geçtiğimizi unutmayın. Dış faktörlerin yarattığı sıkıntıları ilişkinize yansıtmamaya çalışın. Özellikle maddi konular bugünlerde sizi zorluyor olabilir.

BAŞAK BURCU - 09 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz partnerinize odaklanabilir, son günlerde onu ihmal ettiyseniz gönlünü alabilirsiniz. Ya da o size beklemediğiniz bir sürpriz yapabilir. Yöneticiniz Merkür’den destek alıyorsunuz.

Partnerinizle vakit geçirebilir, son günlerde tatsızlıklar yaşadıysanız telafi edebilirsiniz. Akşam saatlerinde halletmeniz gereken bir iş keyfinizi kaçırabilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor.

Bugün biraz evinizle ilgilenmeniz gerekebilir, evde yapılacak işler birikmiş olabilir. Akşama doğru ise partnerinizle birlikte keyifli bir plan yapabilir, son günlerin gerginliğini üzerinizden atabilirsiniz.

Bir sözleşme ya da eğitimle ilgili bir konu gündeminizde ise bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Emin olmadığınız adımlar atmamaya çalışın. Akşam saatlerinde ailenizle ve evinizle ilgilenmeniz gerekebilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son dönemdeki mali gündeminizle ilgilenebilir, yeni bir bütçe planı yapabilirsiniz. Güvenlik ihtiyacınız ön planda. Akşam saatlerinde bir sözleşme ya da eğitimle ilgili bir konu gündeminize gelebilir.

KOVA BURCU 09 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonraya dek sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Plan ve projelerinize son şeklini vermek isteyebilirsiniz, ancak şu anki koşullarınızı göz önünde bulundurun. Uzun vadeli kararlar almayın.

Güne biraz düşük motivasyonla başlayabilirsiniz ancak ilerleyen saatlerde modunuz yükseliyor. Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendinize odaklanabilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Dış görünümünüzü de değiştirmek isteyebilirsiniz.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER