Haftalık burç yorumları (08 Kasım - 14 Kasım 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları en çok merak edilenler arasında. 8 Kasım itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 08 Kasım - 14 Kasım 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Kasım 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



08 KASIM - 14 KASIM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Hafta başında yüksek bir enerjiyle çalışabilir, işinizle ilgili doğru kararlar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Hafta ortalarında arkadaşlarınızla birtakım fikir uyuşmazlıkları, tartışma ya da gerginlikler yaşamanız mümkün. Yöneticiniz Mars’ın Satürn ile yapacağı negatif etkileşim olaylara soğukkanlı yaklaşmanızı gerektiriyor. Fevri hareketleriniz sağlam dostlukların temelini sarsacak durumlar yaratabilir. Hafta sonunda biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Hafta başında yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Gökyüzünün olumlu enerjilerini bu alanda kullanın. İlerleyen günlerde kariyerinizle ilgili bazı tatsız gelişmeler yaşanabilir. Hem kararlarınıza hem de adımlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Önemli toplantılarınız ya da imza süreçleriniz varsa ertelemenizde fayda var. Hafta sonu arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda bir araya gelebilirsiniz. Bu sırada beklemediğiniz haberler alabilirsiniz, bunlar biraz keyfinizi kaçırabilir. Tartışmalardan uzak durun.

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ya da seyahat planlarıyla ilgili bazı blokajlar oluşabilir. Hafta ortalarında yöneticiniz Merkür’ün negatif açıları karar alırken ve harekete geçerken dikkatli olmanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Özellikle uzun vadeli olabilecek kararlar alırken konuyu her boyutuyla ele almanızda fayda var. Kariyerinizle ilgili olarak bazı otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Bu destek hayallerinizi ve umutlarınızı tazeleyebilir. Hafta sonu iletişim kazalarına karşı dikkatli olun.

Hafta başında evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Gökyüzündeki etkiler destekleyici. İlerleyen günlerde miras, vergi, sigorta gibi konularda hukuksal süreçlerde aksaklıklar, blokajlar yaşanabilir. Başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili alacağınız kararlarda çok temkinli adımlar atmalısınız. Hafta sonunda yurt dışı bağlantılı işler ya da seyahat planları gündeme gelebilir. Bazı beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Biraz tadınız kaçabilir ancak hayalleriniz gökyüzü tarafından destekleniyor. Aile büyüklerinden yardım alabilirsiniz.

Haftaya başlarken sağlığınızla ilgili güzel haberler alabilir, endişe ettiğiniz konular varsa rahatlayabilirsiniz. Günlük iş akışınızı yeniden ele alabilir ve sizi rahatlatacak yeni rutinler oluşturma konusunda istekli olabilirsiniz. Belki biraz görev devretmenizin zamanı gelmiştir. İlerleyen günlerde gökyüzü evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili “dikkat” diyor. Tartışmalar, gerginlikler, ego savaşları çıkabilir. Çarşamba ve Perşembe, bu konularda adeta sınav günleriniz olacak. İlişkilerde bitişler yaşanabilir ya da tamiri zor hasarlar oluşabilir. Bu nedenle dikkatli olun.

Hafta geneli sizin için ilişki ve sağlık konularını gündeme taşıyor. Hafta başında gökyüzünün enerjisi ilişkinizi destekliyor. Hafta ortalarında ise iş yükünüz artabilir, epeyce sorumluluk üstlenebilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür’ün olumsuz açıları sizi sağlık konusunda uyarıyor. Eklem ağrıları, sindirim sistemi problemleri yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin. Stresinizi hafifletici aktivitelere mutlaka zaman ayırın, kendinize çok yüklenmeyin. Hafta sonunda biraz rahatlayacaksınız.

Bu hafta ilişki konularına yoğunlaşan bir gündeminiz var. Hafta ortalarındaki zorlayıcı gökyüzü enerjisinden minimum etkilenmek için tartışmalardan, gerginlik yaşayabileceğiniz konuları açmaktan uzak durun. Ani kararlar almayın, ilişkiyi zorlamayın. Enerjinizi hobilerinize zaman ayırarak kullanmanız en doğrusu olur, yaratıcılığınızın da yüksek olacağı bir haftadasınız. Hafta sonunu yaşam alanınızı yenilemekle, dekorasyon ya da tadilat gibi işlerle geçirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor.

Haftanın ilk günlerinde kardeşlerinizle, yakın akraba ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir eğitim alma planınız varsa gökyüzünün enerjisi destekleyici. Hafta ortalarında aile içinde bazı gerginlikler ya da tatsız durumlar yaşanabilir. Aile büyükleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Soğukkanlı olmanızda, temkinli hareket etmenizde fayda var. Ani kararlar almayın, tepkilerinizde kontrollü olun. Hafta sonunda ilişkinizle ilgili beklenmedik bir gelişme olabilir. Kulağınıza gelen bir haberden rahatsız olabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde parasal konular gündeminize geliyor. Alım-satım, yatırım gibi konularda gökyüzünün enerjileri destekleyici. Hafta ortalarında ise yakın çevrenizde gerginlikler, tartışmalar, güç savaşları ortaya çıkabilir. Yapabileceğiniz en güzel hareket, yakınlarınızla ilişkilerinizi bozmamak adına herkese eşit mesafede durmak, olaylara müdahil olmamak. Hafta sonuna doğru ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içinde beklenmedik bir haber alınabilir ya da bilmediğiniz bir gerçeği öğrenebilirsiniz.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda hareket ediyor. Pazartesi ve Salı günlerini plan ve projelerinizle ilgilenmeye, yeni hedefler belirleyip kararlar almaya ayırabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise parasal konularla ilgilenmeniz gerekecek. Yöneticiniz Satürn’ün hem Merkür hem de Mars’la negatif açıları var. Önemli alım-satım kararlarından kesinlikle uzak durun, bütçenizi uzun vadede etkileyebilecek herhangi bir adım atmayın, para kaybedebilirsiniz. Ödemeleriniz ya da alacaklarınızla ilgili de blokajlar oluşabilir.

Haftaya başlarken biraz kendinizle kalma, dış dünyadan çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Akşam saatlerini spiritüel çalışmalara ayırmanız iyi olabilir. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Ancak gökyüzündeki negatif açıların oluşturacağı blokajların etkisi altında kalabilirsiniz. Hayatınızla ilgili yeni kararlar almak ya da adımlar atmak için biraz bekleyin ya da çok temkinli olun. İlerleyen günlerde parasal konular gündeminize geliyor. Aile büyüklerinden maddi destek alabilirsiniz. Cumartesi günü beklenmedik bir harcama yapmanız gerekebilir.

Haftaya başlarken gökyüzü arkadaşlık ilişkilerinizi destekliyor. Gireceğiniz sosyal ortamlarda keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hafta ortalarında ise biraz içinize dönmeye, yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için uygun bir dönem, mesaj içeren rüyalar görmeniz mümkün. Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Aynı zamanda yöneticiniz Neptün de Güneş’le olumlu etkileşim yapıyor ve hayalleriniz adeta evren tarafından destekleniyor. Enerji ve motivasyonunuz yükseliyor.

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