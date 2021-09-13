Haftalık burç yorumları (13 Eylül - 19 Eylül 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık... 13 Eylül - 19 Eylül 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



13 EYLÜL - 19 EYLÜL 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Mars’ın Terazi burcuna geçmesiyle birlikte çevrenizle daha uyumlu ve dengeli hareket etmeniz önem kazanıyor. Kendinizden ödün vermeden karşı tarafın haklarını da gözeterek ilerlemelisiniz. Haftanın son günlerinde sosyal çevrenizde hareketlenme başlayabilir.

İşlerinizle ilgili olarak bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir. Uzun vadede işinize yarayacak bağlantılar kurabilirsiniz. Ancak gerçekçi olmaya çalışın. Cuma günü yöneticiniz Venüs ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. İlişkilerde gerilimler söz konusu olabilir, bitişler yaşanabilir. İş ilişkilerinizde de problemler yaşayabilirsiniz, özellikle otorite figürleriyle sorunlar çıkabilir. Hafta sonu ise yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Haftaya ikili ilişkilerle ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. Hayallerle gerçeklerin arasındaki farkı görebilir ve yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Fevri hareket etmek yerine kendinize ve karşı tarafa zaman verin. Bulunduğunuz çevreden ve gündeminizden uzaklaşma isteği duyabileceğiniz bir dönem. Haftanın son günlerinde kariyerinize odaklanabilirsiniz. İş değiştirme ya da işinizi farklı bir yerde sürdürme üzerine planlar yapmanız mümkün.

Hafta başında sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı çalışmaktan dinlenmeye zaman bulamamanız mümkün. Ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin güçlü olması önemli, kendinizi ihmal etmeyin. İlerleyen günlerde ilişkinize odaklanabilirsiniz. Çıkabilecek gerilimler karşısında daha uyumlu ve dengeli hareket etmek önem kazanıyor. Alma verme dengesini öğrenmek zorundasınız. Hayal kırıklığına uğradığınız bazı konularla yüzleşebilirsiniz.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Salı günü yöneticiniz Güneş ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. İlişkide belirsizlikler ya da hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. İçinde olduğunuz durumu gerçekçi bir bakışla değerlendirmeye çalışın. Temelsiz beklentiler negatif sonuçlar doğurabilir. Ayrıca dürtüsel olmayan adımlar atmanız önem kazanıyor. Hafta sonu başkalarıyla ortak kazançlarınızı ilgilendiren bir gündem oluşabilir.

Haftanın ilk günlerinde ailevi konular odak noktanızda olacak. Sağlıklı bir iletişim kurmak önemli. Yapıcı konuşmalarla var olan sorunlar çözülebilir. İlerleyen günlerde ikili ilişkiler gündeme geliyor. Karşı tarafla daha uyumlu hareket edebilir, daha fazla empati kurabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz, özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı iyi beslenmeniz önemli. Hafta sonunu partnerinizle birlikte keyifli geçirebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinizde aileniz ya da kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Almak istediğiniz bir eğitim için aradığınız koşullar ortaya çıkabilir. Çarşamba günü Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. İlişkilerde denge ve uyum içinde hareket etmenin ön plana çıkacağı bu süreçte alma–verme dengesine dikkat etmelisiniz. Cuma günü yöneticiniz Venüs ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. İlişkiler sınavdan geçebilir, bitişler yaşanabilir.

Hafta başında parasal konularla ilgili bir gündeminiz var. Kafa karışıklığı ya da dikkatsizliklerin yoğun olabileceği bir süreç olduğundan emin olmadığınız konularda karar almamanız önem taşıyor. İleride pişmanlıklar getirebilir. Ayrıca çevrenizdeki otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Cuma günü yöneticiniz Plüton ile Güneş arasında olumlu etkileşim var; aile içerisinde herkesi etkileyecek önemli kararlar alınabilir.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Hayatınızla ilgili yeni kararlar almak, adım atmak konusunda yöneticiniz Jüpiter tarafından destekleniyorsunuz. İlerleyen günlerde parasal konular gündeme geliyor. Ancak hayallere kapılıp gitmemeniz, gerçekçi olmanız önem taşıyor. Ayaklarınızı yere sağlam basmazsanız yön kaybı yaşayabilirsiniz. Bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız Cuma günü ideal. Doğru karar alırsanız uzun vadede sizi çok güçlendirebilir.

Hafta başında biraz içedönük ve karamsar hissedebilirsiniz. Son zamanlarda her şey üzerinize gelmiş gibi hissetmeniz mümkün. Meditasyon, yoga gibi çalışmalar sizi rahatlatabilir. Salı öğle saatlerinden itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Motivasyonunuz yükselebilir, yeni plan ve programlar yapabilirsiniz. Ancak bunların sağlam zemine oturduğundan emin olun, gerçekleri gözden kaçırmayarak adımlarınızı atın.

Haftanın ilk günlerinde kendinizi biraz yorgun ve hevessiz hissedebilirsiniz. Bugünleri dinlenerek geçirmeye çalışın, mümkünse daha az sorumluluk alın. Arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili de kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Kimin gerçekten dost olduğundan emin olamayabilirsiniz. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hedeflerinize, plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. İlerleyen günlerde bunların parasal dönüşü olması da mümkün.

Haftanın geneli biraz modunuz düşük olabilir Hafta başında Güneş ile yöneticiniz Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Kariyerinizle bağlantılı konularda kafa karışıklığınız olabilir, önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Mevcut koşullarınızı gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Haftanın son gününde ise Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve motivasyonunuz yükselecek. Yeni hedefler belirlemek, hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir dönem.

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