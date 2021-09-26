Haftalık burç yorumları (27 Eylül - 03 Ekim 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Aşk, kariyer, sağlık... 27 Eylül - 03 Ekim 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım



27 EYLÜL - 03 EKİM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftanın ilk günlerinde eğitim, iletişim ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Erkek aile büyüklerinden destek görebilirsiniz. Cuma günü ilişkiler için zorlayıcı bir gün. Abartılı hareketlerden uzak durmanızda, tartışmaları büyütmemenizde fayda var. Fevri çıkışlar sonradan pişmanlık getirebilir. İyi yönetebilirseniz ilişkiniz bu krizden güçlenerek çıkabilir. Hafta sonunu ise rutin işlerinizi düzenlemekle geçirebilirsiniz. Ayrıca sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız.

Haftanın ilk günü bütçenizi gözden geçirebilir, yatırım planlarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve karar alabilirsiniz. Adım atmadan önce tüm seçeneklerinizi doğru değerlendirdiğinizden emin olun. Yöneticiniz Venüs’ün Cuma günü olumsuz, Cumartesi ise olumlu açıları var. Bu durum aile içi ilişkilerinizi etkiliyor. Krizleri etkin yönetirseniz aranızdaki bağlar güçlenebilir. Abartılı tepkiler ve fevri çıkışlar ise zarar verebilir. Haftanın son günü gündeme aşk geliyor.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük kararlar almak için Pazartesi ideal. Hedefleriniz ve projelerinizle ilgili olarak adım atmak isteyeceksiniz. Bunlar üzerine iyice düşündüğünüzden emin olun. Özellikle bütçenizi gözden geçirin. Cuma günü yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Alacağınız kararlarda ve atacağınız imzalarda dikkatli olmalısınız. Eğitim ve iletişim süreçlerinde blokajlar oluşabilir.

Haftaya kendinizi biraz içedönük hissederek başlayabilirsiniz. Geleceğe dönük sorgulamalar içinde olabilirsiniz. Salı günü Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz ve motivasyonunuz yükseliyor. Plan ve projeleriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Mali konularda da gelişmeler yaşanabilir. İlişkiler açısından Çarşamba ve Cuma günleri güzel enerjiler var. Perşembe günü ise gereksiz büyüyebilecek tartışmalara karşı dikkatli olun.

Sosyal gruplarla ya da iş çevrenizle bir araya geleceğiniz bir etkinlikle haftaya başlayabilirsiniz. Alacağınız bir kararın uzun vadede olumlu sonuçları olabilir. Hafta ortası motivasyonunuz biraz düşebilir ancak Cuma günü Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yükselecek. Mali konularda da olumlu gelişmeler olabilir. İlişkilerde ise olgun yaklaşımlar önem taşıyor, gereksiz büyüyebilecek tartışmalar gerilim yaratabilir, bitişler yaşanabilir.

Haftaya başlarken kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Uzun vadede kariyerinize olumlu etkide bulunacak kararlar alabilirsiniz. Ancak eylem adımları atmak için biraz daha beklemenizde fayda var. İlerleyen günlerde sosyal yaşamınızda hareketlenme başlıyor. Yeni tanışacağınız bir kişi hayatınıza renk ve heyecan getirebilir. Haftanın son günü Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Hayallerinize ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

Hafta başında yurt dışı bağlantılı iş fırsatları ya da bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir. Önemli görüşmeler yapabilir ve uzun vadede kariyerinize olumlu etkisi olacak bir karar verebilirsiniz. Özellikle iş çevrenizdeki bağlantılarınızın gücünden faydalanabilirsiniz. Haftanın son günleri sosyalleşmek için ideal. Pazar günü ise biraz içinize dönüp hayatınızı gözden geçirebilir, spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz.

Haftanın ilk günü hukuksal ya da resmi kuruluşlarla bağlantılı işlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda önemli rolü olan kişilerden ya da otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. İş çevrenizdeki kişilere karşı ise dikkatli olmalısınız. Özellikle Cuma günü iş ortamında gerginlikler yaşanabilir. Abartılı hareketlerden, fevri çıkışlardan uzak durun. Haftanın son günü arkadaşlarınızla bir araya gelmek ve sosyalleşmek için ideal.

Pazartesi günü ilişkilerle ilgili konular gündeminize geliyor. İş ortaklıklarınız varsa onlarla ilgili bir gündem de olabilir. Geleceğe dönük planlarınızla ilgili konuşmalar yapabilir ve bazı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru yurt dışı bağlantılı işler veya bir seyahat söz konusu olabilir. Aile büyüklerinizden veya otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Cuma günü ilişkilerde yaşanabilecek gerginliklere dikkat. Abartılı ve fevri hareketlerden uzak durmalısınız.

Yeni haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz. Günlük rutininizle ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor, ihmal ettiğiniz kontrollerinizi yaptırın. Hafta ortasında ilişkiniz gündeme geliyor, Perşembe günü yöneticiniz Satürn’ün Güneş ile yapacağı olumlu açı aile büyüklerinden veya otorite figürlerinden destek getirebilir. Bu desteği özellikle evliliğinizle ya da iş ortaklıklarınızla ilgili konularda alabilirsiniz.

Haftanın ilk günü ilişkiniz gündeminizde olacak. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İlerleyen günlerde sağlık konuları gündeme gelebilir, özellikle jinekolojik kontrollerinizi ihmal etmemenizde fayda var. Bu hafta ilişkiler sınavdan geçiyor. Cuma günü yaşanabilecek gerginliklere dikkat. Abartılı ve fevri hareketlerden uzak durmalısınız. Tartışmalar gereksiz yere büyüyebilir. Krizleri aşabilen ilişkiler ise güçlenecek.

Aile büyüklerinizden ya da erkek otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Özellikle gelecek planlarınızla ilgili olarak fikirlerine güvendiğiniz kişilere danışmanızda fayda var. Çarşamba günü yöneticiniz Neptün ile Venüs arasında olumlu etkileşim olacak. İlişkinizde uzun süredir beklediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir, hayallerinize kavuşabilirsiniz. Hafta sonuna doğru sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun.

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