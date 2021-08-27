Oğlak kadınını etkilemenin 10 yolu: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Oğlak burcu kadını iyimser ve heyecanlı bir burçtur. Toprak elementiyle yönetilen oğlak burcu özellikle diğer toprak element burçlarına göre en ciddi en mantıksal yapısıyla ön plana çıkar. Oğlak burcu kadınını âşık etmenin yollarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin... İşte oğlak burcu kadınını etkilemenin 10 yolu:

Oğlak burcu kadının özellikleri nelerdir?

22 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçları pratik zekalarıyla bilinirler. Yönetici gezegeni Satürndür. Öncü burç niteliğini taşıyan oğlak burcu harekete geçebilen, organize etme yönü kuvvetli olan ve yönetmeyi seven burçtur.

Oğlak burcu kadını tutkuludur. Eğer bir şeyi elde etmek istiyorsa ona ulaşana kadar her yolu dener. Kolay pes etmez

Oğlak burcu başarıyı seven bir burçtur. Her zaman başarılı olmak ister.

Oğlak burcu en sadık burçlar arasında yer alır.

Oğlak burcu realist bir burçtur. Onlar için her şey realiteden oluşur. Ne olumlu ne de olumsuz bakarlar genelde elde olan durumlar üzerine yorum yaparlar.

Oğlak burcu kadını nelerden etkilenir? Oğlak burcu kadınını etkilemenin 10 yolu.

1) Gerçekçi olun

Realist bir burç olan oğlak burcu kadını karşısındaki insanın da realist olmasını tercih eder. Durmadan her olaya olumlu bakan veya olumsuz bakan değil de olaylara olduğu gibi bakmak ister. Ayrıca, samimi olmayan kimseyle arkadaş dahi olamayan oğlak burcu kadını karşısındaki partnerinde samimi ve içten olmasını ister.

2) Çalışkan olduğunuzu ona gösterin

Oğlak kadını için başarı olmazsa olmazdır. Başarılı bir insan onu her zaman etkiler. Başarıya odaklı yaşan oğlak burcu kadını karşısındaki kişinin de çalışkan ve zeki olmasını ister. Oğlak burcu kadını statüye önem verir. Eğer bir oğlak burcu kadınını seviyorsanız o zaman ona çalışkan olduğunuzu gösterin. Gelecek planlarınızdan bahsedin.

3) Onlarla asla tartışmaya girmeyin

Bir oğlak burcu kadını kaybetmekten nefret eder. Siz siz olun onlarla asla tartışmaya girmeyin. Her zaman haklı olduğunu savunan oğlak kadınıyla iddialaşmayın. Kazanmasına fırsat tanıyın. O da zaten kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Oğlak kadını etkilemek için onun söylediklerini onaylayın veya karşı çıkacaksanız da bunu güzel dille yapın. Mesela güzel bir sebep sunun. Eğer savunduğunuz şeyin yeterli sebebi yoksa zaten sizin söylediklerinizi dinlemeyecektir.

4) Çok monoton olmayın

Oğlak burcu kadınını anlamak biraz zor olabilir. Onlar tam olarak ne çok sıkıcı bir partner ister ne de durmadan hareket halinde birini. Bazı günler maceraya atılmak isteyen oğlak burcu kadını, bazı günler ise evde oturup film izlemek ister. Onları tahmin etmek zorlayıcı olabilir ama ilişkinin dinamiği belirlendikten sonra işiniz kolaylaşacaktır.

5) Korumacı olun ama sahiplenmeyin

Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn’dür. Satürn kısıtlanmaları sembolize eder. Bu yüzden oğlak burcu genelde korkularıyla bilinir. Eğer bir oğlak burcu kadınını etkilemek istiyorsanız, ona karşı korumacı olun. Fazla sahiplenmeyin. Örneğin, kötü bir günündeyse ona destek olmak için ağlayabileceği bir omuz olun ama fazla sahiplenmeyin. Bu ona çok fazla gelebilir. Dikkatli olun yavaştan alın.

6) Yavaştan alın

Oğlak burcu kadınına karşı olayları yavaştan alın. Acele etmeyin! Eğer ona açılmak gibi bir planınız varsa önce ondan yeşil ışık yakmasını bekleyin. Oğlak burcu önce karşısındaki kişiyi detaylıca tanımak ister. Onunla öncelikle arkadaş olun. Arkadaşlığınızın keyfini çıkarırken onu derinlemesine tanıma fırsatı elde edeceksiniz. Böylelikle onun ne isteyip ne istemediğini daha kolay anlayacaksınız.

7) Sadık olun

Oğlak kadını en sadık burçlar arasındadır. Eğer oğlak burcu kadınına karşı sadık olabilirseniz sizden başkasını gözü bile görmeyecektir. Hayatına alacağı insanın kalıcı olmasını ister. Eğer onun hayatında kalıcı olmayı istiyorsanız onun hayatına girmeye çalışın yoksa boşuna oğlak kadınının zamanını çalmayın.

8) Planlı olun

Oğlak kadını plansız yaşamayı asla sevmez. Ona karşı her zaman planlı ve düzenli olun. Verimsiz geçen bir gün istemez o yüzden oğlak kadını için dolu dolu bir program yaratın ve kaliteli programlar gerçekleştirin. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz de onun tüm gün plan program yapmasına şaşırmayın çünkü oğlak kadını her zaman plan ve programla yaşar. Hem sizi düzene alıştırır hem de kendisinin düzenini sağlar.

9) Standartların altındaki buluşmalardan uzak durun

Bir oğlak kadını her zaman kaliteli yemek davetlerinden veya kaliteli hediyelerden hoşlanır. Oğlak kadınına karşı özenli olun. O sıradan buluşmalardan hiç haz etmez. Vaktini kaliteli harcamak ister. O yüzden eğer bir oğlak kadınına buluşma davetinde bulunacaksanız önce onun ne sevip ne sevmediğini anlayın. Örneğin, onun ilgilendiği konular ile ilgili bir etkinlik düzenleyebilirsiniz.

10) Kaliteli bir espri anlayışınız olsun

Bir oğlak kadını zeki erkeklerden çok hoşlanır. Partnerinin zeki olmasını ister. Onu güldürebilen insanlar daha çok ilgisini çeker. Onu güldürürken genelde kaliteli espriler yapın. Zekice bir espri onu her zaman baştan çıkarabilir.

Oğlak Burcu Kadını Hangi Burçlarla Uyumlu?

Oğlak Burcu- Başak Burcu

Oğlak Burcu-Boğa Burcu

Oğlak Burcu-Akrep Burcu

Oğlak Burcu-Yengeç Burcu

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