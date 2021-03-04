Çin astrolojisinde 2021 yılına genel bakış! Bizi neler bekliyor?

Beş element döngüsünde, toprak metali doğurur. Yer hanesi (toprak), gök hanesini (metal) desteklediğinden, bu kombinasyonun uyumlu bir ortam yaratacağını ve bu nedenle 2021’in daha huzurlu bir yıl olacağını düşünebiliriz. İşte Meltem Özertem'in kaleminden Çin astrolojisi 2021 yorumları...

ÇİN ASTROLOJİSİ 2021 YORUMU

Bu sene metal ve toprak daha uyumlu bir ilişki içinde bir araya gelseler de, özellikle Yin metalin oldukça sert birtakım etkileri olduğunu unutmamalıyız. 2021 yılına dair öngörülerin ayrıntılarına girmeden önce, senenin elementlerinin genel karakterine bakalım; çünkü yılın ruhunu bu elementlerin karakteristik özellikleri belirliyor olacak.

YİN METALİN NİTELİKLERİ

Yin metal genellikle zarif bir mücevhere benzetilir; güzellik ve zerafeti temsil eder. Ancak Yin metal’in diğer yüzü bir hançere benzer; soğuk ve acımasızdır. Dahası, Öküz burcu, sıcaklığın olmadığı ‘kış toprağı’ olarak kabul edilir. Bu soğuk unsurları bir araya getirdiğimizde, 2021 senesinin uyumlu, güzel ve ışıltılı bir tarafı olmasına rağmen, genel hissiyatının biraz kasvetli, sert ve anlayıştan uzak, hatta yıkıcı etkiler taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Mücevher görünümlü bir hançer! Yin metal işte böyle bir element.

YİN METAL GÜNÜNDE DOĞAN ÜNLÜLER

Yin metal güzellikle ilişkilendirilir; çünkü açık ten, dişler, kemikler ve oval şekilli bir yüzü temsil eder. Bu nedenle, zamanımızın birçok güzel kadını Yin metal gününde doğmuştur. Kadınsı, çekici ve çok güzellerdir. Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Prenses Grace Kelly, Ivanka Trump, Orianthi, Naomi Watts ve Gwyneth Paltrow, Yin metal günü doğmuş ünlüler arasındadır.

Beylere gelince; birçok Yin metal erkeği çok yakışıklı, hatta ‘baby face- bebek yüzlü’ olarak adlandırabileceğimiz kişilerdir. Bunların arasında Bradley Cooper, Christian Bale, Matt Damon, Daniel Craig, Michael Jordan, Novak Djokoviç, eski İngiltere Başbakanı David Cameron ve George W. Bush’u sayabiliriz.

Yin metal dışarıdan bir elmas gibi ışıltılı, çekici, etkileyici, zarif ve sofistike görünse de, içinde tehlikeli ve yıkıcı bir hançer gibi güçlü bir karakteri de taşır. Yin metal günü doğmuş kişiler bu elementin özelliklerini çok güzel yansıtır. Parlak ve çekici tarafı ile kendine hayran bırakan Yin metaller, hedeflerine ulaşmak için sert ve şiddetli davranışlar sergileme eğilimindedirler.



Dolayısıyla seneye ruhunu veren bu elementin etkisiyle, ışıltılı ve sofistike bir sene bizi bekliyorken, hançer tarafıyla da zaman zaman sert ve acımasız yönüyle de karşılaşıp şaşıracak, hatta zaman zaman korku ve endişe duyacağız diyebilirim. Yin metal elementinin ışıltısını ortaya koyamadığı durumlarda ortaya çıkan tamemen sert, soğuk ve yıkıcı etkisine dair ilginç bir notu da paylaşmak isterim. Kanımızı donduran cinayetler işlemiş bazı seri katillerin Yin metal gününde doğmuş olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında 2007’de Virginia Tech kampüsünde 32 kişiyi öldüren soğukkanlı Koreli katil Cho Seung-Hui, 2015 yılında Fransız Alpleri’nde uçağı kasıtlı olarak düşürdüğü söylenen, 150 yolcu ve mürettebatın ölümüne neden olan, Germanwings Flight 9525’in yardımcı pilotu Andreas Lubitz, 2011 yılında Norveç Utoya Adası’nda 69 genç öğrenciyi vurarak öldüren Norveçli Anders Breivik, 2014 yılında Taipei metro treninde 24 kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve dördünü öldüren Tayvanlı üniversite öğrencisi Cheng Chieh bulunuyor. İlginçtir ki, hepsi Yin metal günü doğmuşlar. Elbette Yin metal günü doğmuş herkes için geçerli olamayacak bu durum, bu elementin, mücevher karakterini yok eden, hançer tarafını tetikleyen bir ortam/hayat bulduğunda ne kadar sert ve soğuk olabildiğini anlatıyor. 2021’de de bu tip cinayetlerin ve haberlerin ne yazık ki gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

ÖKÜZ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Hsia takviminde Öküz burcu, 12 burçtan ikincisidir. Öküz, kış mevsimine ait bir toprak elementidir. Öküz burcunun içinde üç gizli element (toprak, metal ve su) bulunur ve komplike bir toprak elementidir. Dolayısıyla, toprak elementini destekleyecek ateş elementi hiç yok. Bu yüzden Çin astrolojisinde Öküz burcunu temsil eden toprak, en zayıf toprak elementi olarak geçer. Toprak elementinin dengesi bozulduğunda (yani çok zayıf veya çok güçlü olduğunda) ilk akla gelen konular toprak ile ilgili olanlar oluyor. 2021’de depremler, toprak kaymaları, çığlar ve volkanik patlamalar gibi yeryüzüyle ve toprak elementiyle ilgili felaketlerin yaşanması söz konusu olabilir.

2021, suya yakın ve soğuk elementlerin hakim olduğu bir sene olacağından su ile ilgili felaketleri de göz ardı edemeyiz, çünkü Öküz burcunun gizli elementlerinde güçlü bir su bulunuyor. Üstelik senenin diğer elementi metal tarafından da desteği var. Bu da selleri, şiddetli yağmur fırtınalarını ve hatta tsunamileri düşündürüyor.

Buna ek olarak, toprak elementi, üzerinde gittiğimiz yolları da temsil eder. Bu nedenle, zayıf, sulu, dengesiz toprak, trafikte ve yollarda kazaların bu sene daha fazla yaşanabileceğini söylüyor. Toprak elementi olan Öküz burcunun üzerindeki metal elementi tam da yolda seyahat eden bir arabayı simgeliyor. Durum böyleyken 2021’in daha ciddi otomobil kazalarını getireceğini söyleyebiliriz. Yine bir Yin metal Öküz yılı olan 60 yıl öncesine baktığımızda, birçok ciddi trafik kazası yaşandığını görüyoruz. 17 Haziran’da Paris’ten Strasbourg’a giden bir tren raydan çıkmış ve 109 yolcu yaralanırken, 24 yolcunun hayatını kaybetmesine sebep olmuş. İstanbul’da da 1 Mayıs 1961’de, Kartal’da iki yolcu treni çarpışmış ve 15 kişi hayatını kaybetmiş. 10 Eylül’de İtalya’daki F1 Grand Prix’sinde bir Ferrari yarış arabası seyircilere çarpmış ve yarışları izleyen 15 kişi hayatını kaybetmiş. Prenses Diana da toprak cezasında iken (Öküz, Keçi, Köpek burçlarının aynı anda bir arada olması) bir tünelde (toprak elementi) ve araba kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

2021’de Öküz burcunun temsil ettiği toprağın, ateş elementi tarafından desteklenmediğini söyledim. Dolayısıyla 2021 senesinde de 2020’deki gibi ateş elementinin yokluğunu yaşayacağız. Ateş elementinin yokluğu, bu sene de su (deniz) ve ateş (hava) ile ilgili kazalarda artış olabileceğini söylüyor. Bu nedenle yangınlar maalesef yine gündemde olacak gibi duruyor. Geçmiş Öküz yıllarındaki yangınlar arasında, Mayıs 1901’de ABD-Florida Jacksonville’deki büyük yangın ve 17 Aralık 1961’de Brezilya’da 500’den fazla kişinin ölümüne sebep olan sirk çadırı yangını dikkat çekici. Ve elbette zayıf toprak, deprem, maden kazalar, dağ, tünel ve köprülerde yaşanabilecek sıkıntıları da düşündürüyor. Toprak cezası yaratan 3 burç olan

Öküz, Keçi ve Köpek burçlarının bir araya geldiği dönemler, bu konuları tetikleme potansiyeli taşıyor demeliyim. Temmuz (Keçi burcu), ekim (Köpek burcu) ve 2022 senesinin Ocak ayı (Ocak ayı Öküz burcudur ve ocak ayları bir önceki seneye aittir. Çünkü elementlere göre yeni sene şubatta başlar) bu 3 burcun daha sık bir araya geldiği dönemler olacak. Ateş deyince hava yollarını da saymadan geçemeyiz. Çünkü hava, ateş elementine aittir. 15 Şubat 1961’de, Belçika havayollarına ait Sabena uçağı düşerek 73 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Bu uçak Amerika Artistik Buz Pateni takımını ve ailelerini, Prag’da düzenlenecek 1961 Dünya Şampiyonası’na taşıyordu. Bu üzücü kazanın ardından, 1961 Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası iptal edildi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları hariç, şampiyonanın iptal edildiği tek sene 1961 oldu. Aynı yıl Türkiye’de de uçak kazası yaşanmış ve Kıbrıs-Adana-Antalya seferini yapan THY’nin Tay uçağı düşmüştü. Londra’dan Tel-Aviv’e giden British Airways uçağı ise Esenboğa’da aktarma yapıp havalandıktan 1 dakika sonra düşmüş ve 26 kişi hayatını kaybetmişti. Hava, ateş elementine ait olduğundan, ateş elementinin olmadığı seneler hava yolları sektörü için çeşitli sıkıntıları işaret ediyor. Aynı zamanda maalesef kazaları da arttırıyor. Üstelik ateşi iyice etkisiz hale getiren, adeta söndüren güçlü su seneleri bu açıdan daha da etkili oluyor. 2020 senesi de güçlü bir su senesiydi ve pandemi süreci havayolu sektörünü çok ağır şekilde vurdu.

60 YILLIK DÖNGÜ

Çin takvimi 60 yıllık döngülerle çalışır. Bu yüzden bir senenin ruhunu anlamak için hep 60 yıl öncesine dönüp bakıyoruz. Yapmanız gereken tek şey dönüp geriye bakmak ve gelecek hakkında bilgi edinmek için tarihi yeniden gözden geçirmektir. Çünkü aynı elementler, elbette çağın gereklerine uyarak, benzer olaylara yol açıyor. Hatta dönüp 120, 180, 240 yıl öncesine bakarsak, elbette çağın gerekleri ile uyumlu, aşağı yukarı benzer etkilere sahip olduğunu görürüz. Örneğin, 60 yıl önce, 1961 yine bir Yin metal Öküz yılıydı. Bu yönüyle elementler bize kılavuzluk ediyor diyebiliriz. 60 sene önceye göz atalım...

1961 senesi, tüm dünyanın, ABD ile Sovyetler Birliği (Rusya) arasında ciddi bir gerilimin yaşadığı önemli bir seneydi. Soğuk savaş gerginliğinin en üst seviyelere çıktığı 1961 yılı, senenin elementlerinden biri olan Yin metal günü doğmuş John F. Kennedy’nin, ABD başkanı olarak göreve başladığı yıldı. Kennedy’yi, Rusya ve Küba ile olan gergin ilişkileri düzene sokmak ve Batı ile Doğu Almanya’yı ayırmak için Berlin Duvarı’nı inşa etmek gibi zorlu görevler bekliyordu.

Ağustos 1961’de Batı Berlin ile Doğu Berlin arasındaki hareketleri sınırlamak için Berlin Duvarı yapıldı. 27 Ekim’de Berlin’deki Checkpoint Charlie’de Sovyet ve Amerikan tankları arasında yaşanan bir karşıtlık, soğuk savaş gerilimini artırdı ve dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirdi. Nükleer güçten bahsetmişken; 1961’de Rusya’nın dünyanın en güçlü nükleer bombası olan ve adına ‘Çarın bombası’ denen bombayı test amaçlı patlattığını da unutmayalım. Bu patlama 50 megaton bir gücü açığa çıkardı ve Richter ölçeği ile 5 kuvvetinde bir depreme sebep oldu. Nitekim bundan sonra Amerika, İngiltere ve Rusya birkaç sene sonra aralarında nükleer bomba testlerinin sadece yeraltında yapılabileceğine dair bir anlaşma imzaladılar.

1961 senesinde soğuk savaş ve nükleer saldırı tehdidiyle korku duyuyordu insanlar. Hatta pek çok Amerikalı evinin arka bahçesine sığınak inşa etmişti. 2020 ve 2021’de de corona

virüsü korkusu adeta evlerimizi sığınak olarak görmemize sebep olduğu gibi, aynı zamanda tüm dünyada Çin’e karşı sert söylemleri de tetikledi, kutuplaşmayı arttırdı. Fark edeceğiniz gibi, elementler, farklı olaylara fakat benzer sonuçlara yol açıyor.

SOSYAL VE TOPLUMSAL OLAYLAR: IRKÇILIK, SUİKAST VE AYAKLANMALAR

Bugün olduğu gibi 60 sene önce de ayrımcılık konuları senenin önemli gündemlerinden birini oluşturuyordu. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi, Güney Afrika’daki ırk ayrımını kınadı. Bu arada Birleşmiş Milletler üyesi Amerika, kendi evindeki ırk ayrımcılığı meseleleri ile uğraşıyordu. 1955’te yürürlüğe giren, beyaz ve siyah vatandaşların şehirler arası otobüslerde bir arada oturması ve dinlenme yerlerinde her vatandaşın eşit hizmet alabilmesi kararı güneyde uygulanamamıştı. Kendilerine ‘Freedom Riders’ (Özgürlük Yolcusu) diyen bir grup gönüllü, şehirler arası otobüslerde beyaz ve siyahlar karışık oturarak Amerika’nın güney eyaletlerine doğru deneme seyahatlerine başlamışlardı. Bunun sonucunda birçoğu kötü muamele gördü ve yaralandı. Ancak en sonunda çok daha önce elde edilmiş bu hak yürürlüğe girmeyi başardı. 1960 senesinde tırmanan ırkçı eylemlerin ve karşı protestoların, 60 yıl sonra 2020 senesinde de gündeme geldiğini gördük, yaşadık. Amerika Birleşik Devletleri’nde, tıpkı 60 yıl öncekine benzer şekilde, son yılların en sert kutuplaşmasının yaşandığı söyleniyor. 2021’de maalesef ırkçılık ve buna karşı protestolara sahne olacak gibi duruyor.

Daha önce de ifade etmiştim; Yin metal, genellikle soğuk, acımasız bir silaha, bir hançere benzetilir. Bu nedenle, terörist saldırılar, suikastlar ve darbelerle ilişkilendirilebilir. Bu tür olayların, Yin metal öküz yıllarında; 1961 (60 yıl önce), 1901 (120 yıl önce) ve 1841’de (180 yıl önce) yaşandığını görüyoruz. 1901 yılı suikast girişimlerinin yılı. ABD Başkanı William McKinley, New York’ta bir suikasta kurban gitmiş. Aynı yıl Alman İmparatoru II. Wilhelm başarısız bir suikast girişiminden sağ kurtulmuş. 1961’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Lumumba da suikasta kurban gitmiş. Bu tür olaylar aynı zamanda hükümeti devirme girişimlerini de tetikledi. Portekiz’de darbe girişiminde bulunulmuş. Güney Kore’de ise mayıs ayında darbe olmuş. Eylül ayında Suriye’nin Şam kentinde askeri darbe meydana gelmiş. Kasımda Dominik Cumhuriyeti’nde askeri ayaklanma olmuş. Küba’dan kaçan sürgün edilenler ise CIA ile birleşerek Castro’yu devirmek için başarılı olamayan bir girişimde bulunmuşlar. Bizde ise Yassıada duruşmalarında Adnan Menderes idama mahkum edildi. İlk koalisyon hükümeti ise 1961 kasım ayında kuruldu. Türkiye’de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan kişi yakalandı. Kürt devleti kurmak istemekle suçlanan 49 kişi 1961’de Ankara’da yargılanmaya başlandı. Ve liste devam ediyor. Bu senenin elementleri; Yin metal ve Yin toprak (Öküz), soğuk elementler; çünkü sırasıyla sonbahar ve kış mevsimini temsil ediyorlar. Yin metalin hançer etkisi, Öküz burcunun (toprak), komplike ve ateşle desteklenmeyen suya yakın bir toprak elementi oluşu 2021’in sert etkilerini işaret ediyor.

YENİLİKLER, İLKLER, KEŞİFLER VE UMUT

“Yine kasvetli bir yıl daha mı?” diye düşünüyorsunuz, biliyorum. 2020’den sonra hepimiz biraz nefes alabilmek ve umutlu olmak istiyoruz, haklısınız. Ancak karanlık ve kasvet anlamında en sert dönem 2020 yılı idi; hatta zirve 2020 senesiydi diyebiliriz. 2020’yi temsil eden Fare burcu, 12 burç arasında ilk sırada gelir. Bu nedenle yeni başlangıçları ve değişimi anlatır. Öküz burcu ise 12 burç arasında ikinci sıradadır. Dolayısıyla değişim sonrası yeniden yapılanmayı temsil eder. Bu anlamda hepimize ilham vermesi ve umut aşılamasını dilerim.

Üstelik Feng Shui ve Çin astrolojisinde kullandığımız zaman döngüleri açısından da oldukça büyük ve köklü bir değişimin eşiğindeyiz. 2020 senesi, 2024’te başlayacak olan ve geçmiş 20 yıldan çok daha farklı etkilere sahip, yepyeni 20 yıllık bir periyodun ayak seslerini taşıyordu. Büyük değişimler hiçbir zaman kolay olmuyor ve zaman istiyor. Bu sebeple böyle bir senenin ardından 2021 harika bir yıl olacak desem de zaten gerçekçi olmadığını bilirsiniz. Ancak kesinlikle en zor eşik 2020 senesi idi. En iyi sene/seneler dahi içinde hem güzellikleri hem de zorlukları barındırır. Geçen seneki kitapçıkta yazdığım gibi zorluklar hep var; niyetimiz iyiyi ve hoş olanı büyütmek olsun. O halde biraz da umutlu güzel etkilerden söz edelim.

UZAY KEŞİFLERİ

Olumlu taraflarına bakarsak, 2021’in bize etkileri uzun sürecek yenilikler getirmesini bekleyebiliriz. Çünkü Öküz burcu yeniden yapılanmayı temsil eder demiştik. Daha önceki Yin metal öküz yılı olan 1961, uzay araştırmaları için önemli bir yıldı. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin 12 Nisan’da uzaya giden ilk insan oldu. Hemen ardından ağustosta ikinci bir kozmonot, Gherman Titov uzaya gönderildi. Yine bir Rus uzay gemisi şubat ayında Venüs gezegenini keşfetmek için yola çıktı. ABD ise Alan Shepard’ı mayıs ayında uzaya göndermeyi başardı.

Yin metal Öküz yılının uzay araştırmalarında önemli ilerlemelere ortam sağlaması, Yin metal elementinin roket şeklini andıran bir hançer veya keskin bir iğneye benzemesindendir. Amerika’da 2020’de orduya bağlı bir Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuş. NASA’nın mürettebatlı ay keşif programı Artemis, 2024 yılına kadar astronotları ayın yüzeyine yerleştirmeyi planlıyormuş. Hedef, 2030’larda Mars’a gidebilmek için en yakın komşumuzda bir eğitim alanı oluşturmak. Bakalım 2021 bize uzay ile ilgili neler getirecek? Uzay çalışmaları ve yeni keşifler, hayatımıza pek çok yeni ve değerli bilgi ile beraber birçok teknolojik yenilik ve gelişme de katıyor mutlaka. Ancak yeni gelişmelerin gözler önüne serdiği belki de en önemli gerçek, yaşanır tek gezegenin burası, tek gerçek evimizin Dünya’mız olduğu gerçeğidir. Bu sebeple ‘evimize’ iyi bakmamız gerektiğini hiç unutmamalı!

YAŞAM: YENİLİKLER VE İLKLER

60 sene öncesinde olan birkaç yeniliği hatırlamak sanırım hepimizin hoşuna gider: İlk bebek bezi Pampers lanse edilmiş, IBM’in elektrikli daktilolarında golf topuna benzer, tüm harfleri üzerinde barındıran ve hangi harf yazılacaksa ona doğru dönen bir aparatın lansmanı yapılmış. Bundan önce tüm harfler ayrı ayrı bir bölümde duruyor, yazan kişi hızlı çalıştığında hepsi birbirine giriyormuş.

Haziran 1961’de Chicago’da ince ekran televizyon tanıtımı yapılarak, gelecekteki TV seyrinin değişeceği vurgulanmış. Ayrıca, izleyicilerin yokluğunda TV programlarını daha sonra oynatılmak üzere kaydedecek otomatik bir zamanlama cihazı da yine bu yıl tanıtılmış.

Diğer bir önemli bir gelişme ise insan beyninin kontrol sisteminin dev bir elektrikli modeli olan ve bükülen tüpler, yanıp sönen ışıklardan oluşan labirent gibi robotik model, 26 Haziran 1961’de New York’taki Amerikan Tıp Birliği toplantısında Dr. AG Macleod tarafından gösterilmiş. Model, beynin algıladığı yolu izleyen, bilgi ve onu düşünceye ve sonra eyleme dönüştürüyordu.

150.000 dolara mal olan, tamamen el yapımı bir otomobil tasarlayan Andrew Di Dia, 1961 yılının mart ayında arabayı tanıtıp, onu ülke çapında bir tura çıkarmayı planlamış. Tüm bu gelişmelerde (arabalar, robotlar, teknoloji) metal elementinin etkilerini görebiliriz. Öküz burcu ise aynı zamanda metalin deposu olarak geçer. Bu şekilde bir araya gelmeleri, iletişim ve bilgi sistemleri alanında teknolojik gelişimlerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, WWF’nin kuruluşu da tam 60 yıl öncesine rastlıyor. WWF, kurulduğundan beri dünyanın en büyük doğayı koruma kuruluşu.

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE 2021 YILINDA SAĞLIĞIMIZ NASIL ETKİLENECEK?

Sağlık alanına gelirsek... Geleneksel Çin tıbbında (TCM) metal elementi, akciğer, burun ve cilt gibi solunum organlarını temsil eder. Metalin, onu eritip faydalı hale getirmesi için ateşe ihtiyacı var. Ateş elementi eksik olduğunda metal, dengesiz ve sağlıksız hale gelir. 2020’de yaşanan Covid salgını ve akciğer zayıflığı da bu durumdan nasibini aldı.

2021’de, insanların solunum organlarını (akciğerler, burun, deri) etkileyen grip ve viral enfeksiyon vakalarının yaşanması söz konusu olacabilir. Peki 2021’de, Covid-19 ile ilgili neler beklemeliyiz? Aralık 2020’de, aşı ile ilgili gelişmelerin hızlandığını gördük. Yin metal elementinin sembolü bir iğneye de benzer demiştik. Bu da bize aşı ile ilgili gelişmeleri düşündürüyor. Ancak, güçlü olmayan sulu bir toprak olan Öküz burcunun üzerinde duran Yin metal elementi, salgın süreci ile ilgili biraz daha temkinli olmamız gerektiğini düşündürüyor. Metal elementinin güçlendiği senenin ikinci yarısından itibaren hem aşı hem de ilaç ve tedavi sürecine dair daha güçlü ve pozitif gelişmeler beklemeyebiliriz.

Ateş ve toprak elementlerinin hiç olmaması ise sindirim problemleri, mide bölgesinde hassasiyet, pankreas (diyabet), bağışıklık sistemi ve kalp, kan dolaşımı, genel zindelikte düşüş gibi sorunlara yol açabilir. 2021 senesinin de hala su döngüsüne dahil olması sebebiyle, su elementine ait üriner sistem, böbrekler ve üreme organları da bu sene hassas olabilir.

Senenin elementi olan Yin metalin, bir hançer/bıçağa benziyor oluşu ve güzellikle de yakından ilgili olması, bu sene estetik operasyonların artabileceğini, plastik cerrahi alanında da gelişmeler yaşanabileceğini söylüyor. Sizin de bu tip bir planınız varsa 2021 doğru bir sene olur. Yine cilt ve deri, Yin metal tarafından temsil edildiğinden, bu alanlarda hassasiyeti olanların kendisine biraz daha dikkat etmesini tavsiye ederim.

2020 senesine benzer şekilde, Yang enerjinin eksikliğini, sıcaklığını yine arayacağız. Soğuk elementlerin hakimiyetindeki Yin enerjiler, tuhaf olaylara sahne olacak bir ortam yarattığı gibi, zihinsel hastalıklara ve mental yorgunluklara da daha açık hale getiriyor bizleri. Bu anlamda beden-ruh ve zihin dengemizi bir arada önemsemek çok önemli.

2021 YILINDA EKONOMİYE BAKIŞ

Beş element sisteminde, ateş elementi mutluluk ve iyimserliği simgeler. Ateş yılları 2013’ten 2017’ye kadar sürdü. Ateşin varlığı insanların ekonomiye olan güvenini artırır ve borsada yükselişlere sebep olur. Ateş elementi, borsadaki patlamaların ve ekonomide büyümenin arkasındaki itici güç diyeceğimiz elementtir. Ancak, 2017 senesinin ardından ateş elementinin döngüsü sona erdi.

2019, 2020 ve 2021 yılları su döngüsüne aittir ve ateş elementi, 2025 yılında Yılan burcu gelene kadar oldukça zayıf. Su ise endişe ve korku ile ilgili element olduğundan su senelerinde ekonomilerde daralma; hatta krizler yaşanabilmektedir. 2020 senesi gibi güçlü bir su senesi olan 2008’de, Wall Street’te adeta bir kasırga esiyordu. Gayrımenkul endüstrisinin yol açtığı bu kasırga 2008’den 2013’e kadar süren korkunç bir durgunluğa yol açmıştı. 2020 için de geçen sene bu uyarıyı yapmıştık ki, Covid-19 mart itibarıyla tüm dünyayı ve dolayısıyla ekonomileri etkisi altına aldı. Piyasaların tabiriyle, adeta siyah kuğu (black swan) etkisi yarattı. Bu tabir, finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılır.

2025’te gerçek anlamda ateş elementi gelene kadar karamsarlık ve endişe ekonomide daralmaya, ticari faaliyetlerde zayıflamaya ve ekonomik durgunluk derinleşmeye devam edebilir. Ancak bazı endüstriler düşüş piyasasında bile olsa gelişebilir. Hangileri bunlar? Ateş elementine ait endüstriler diğerlerine göre daha avantajlı olabilir, çünkü ateş metale hakim olur. Metal elementi ateş elementine ait sektörler için parayı temsil eder. Ateş elementi ile ilgili sektörler enerji, enerji üretimi, restoranlar (bu dönemde eve servis yapan ve yaratıcı fikirler sunanlar) ve eğlence sektörü. Bildiğimiz anlamda eğlence mekanları, kültür ve sanat merkezleri ne yazık ki kapalı olsa da, tamamen yenilik ve yaratıcılıkla yepyeni bir boyut kazanabilir eğlence sektörü. Ateşten sonra toprak elementine ait endüstriler var, çünkü toprak sektörleri için Öküz burcunun içindeki su elementi para ve Yin metal ise üretim demek. Toprak elementine ait sektörler arasında emlak, gayrımenkul, sigorta, bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojileri sayılabilir.

Metal endüstrisi bu yıl ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Otomobil, mühendislik, bankacılık ve makine üretimi bu alana girer. 2021 senesinin Yin metal elementinin, metalin deposu sayılan Öküz burcunun üstünde olması, özellikle metal sektörlerinde köklü değişim ve yeniden yapılanma olasılığını düşündürüyor. 2020’de ekonomileri derinden sarsan pandemi sürecinin ardından, bu sene ekonomi, bankacılık sistemi ve belki de topyekün para kavramı farklı bir boyut kazanacak olabilir. Gelecekte geçerli olacak yepyeni sistemlerin temelleri belki de 2021’de atılacak,

Su ile ilgili endüstriler de bu yıl kazançlı görünmüyor; çünkü su elementine ait sektörler için para elementi sayılan ateş hiç yok. Su elementine ait sektörler arasında nakliye, ulaşım, SPA sayılabilir. Ağaç endüstrileri için de para ihtimali zayıf demeliyiz; çünkü Öküz burcunun temsil ettiği toprak elementi her ne kadar ağaç sektörleri için para demek olsa da, Öküz burcunun çok zayıf, sulu toprak oluşu, ağaç sektörleri için kazanç olasılığının düşük olduğunu işaret ediyor. Ağaç endüstrileri moda, medya, basım-kitap, çevre ve iklim konularını içerir.

Ülkemiz de ekonomik açıdan çalkantılı bir seneyi geride bırakıyor. 2020’den sonra 2021 senesinde hem dünya hem de ülkemiz açısından ana gündem maddelerinden biri ekonomi olmaya devam edecek gibi görünüyor. İlginç bir not olarak, Türkiye’den Almanya’ya ilk işçi göçü, iki ülke arasındaki anlaşma sonrası 60 sene önce, 2021 gibi bir Yin metal-Öküz senesi olan 1961’de başlamış. Türklerin yarım asırlık zaman diliminde çeşitli zorluklarla karşılaşarak da olsa sanattan, spora, ekonomiden siyasete kadar hemen her alanda varlıklarını hissettireceği, Almanya’da var olma mücadelesi 1961 yılında ‘umuda yolculuk’ şeklinde medyada da yer almış. Ayrıca ilk Türk otomobili projesi ‘Devrim Otomobili’ için çalışmalar da yine 1961 senesinde başlamıştı. Bir metal elementi etkisi daha…

ÖKÜZ SENESİNDE SEMBOLİK YILDIZLAR

Çin astrolojisinde, hayvanlarla temsil edilen bazı burçlar, aynı zamanda ‘sembolik yıldız’ olarak tanımladığımız enerjileri taşırlar. Sembolik yıldızlardan en önemlisi olan ‘Nobleman’ ya da ‘Koruyucu Melek’ olarak tanımlayabileceğimiz yıldız, son derece pozitif bir enerjiyi ifade eder. Bazıları bu olumlu enerjiye doğuştan sahiptir. Yani doğum anını temsil eden 4 sütun tablosunda bu etkiyi taşır. Bazen de gelen seneler ya da şans dönemleri bu etkiyi getirir. ‘Nobleman’ ya da ‘Koruyucu Melek’, bizim için işleri kolaylaştıran, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bize yardımcı insanları işaret eder. ‘Nobleman’ etkisinde olduğumuz dönemlerde etrafımızda yardımcı insanların olduğunu, işlerin daha rahat, sorunsuz gittiğini ya da problemlerin daha kolay çözüldüğünü görürüz. Bu pozitif enerji, adeta bir kalkan gibi bizi korur ve destekler.

2021 Öküz burcu senesinde, sonu 0, 4 ve 8 ile biten senelerde doğanlar ‘Nobleman-Koruyucu Melek’ etkisinde olacaklar. 2020 senesi sizin için de ‘Koruyucu Melek’ etkisi taşıyorsa, yolunuz açık demektir. Yeni projeler geliştirmek için bu güzel şanstan yararlanın. Hayata geçirmek istediğiniz plan ve projeleriniz için bu seneden destek alarak harekete geçin. Mark Zuckerberg Nobleman şansındayken Facebook’u yarattı, Leonardo Di Caprio, yıllarca aday olup alamadığı Oscar ödülünü Nobleman senesinde aldı. Freddie Mercury Nobleman senesinde Bohemian Rhapsody’yi yazdı.

2021 senesinin Öküz burcu ile en zıt burç Keçi! Çünkü bazı burçlar birbiriyle uyumlu etkiler yaratırken, bazı burçlar da çatışan, zıt etkiler yaratır. Öküz ve Keçi çatışan iki toprak burcudur. Bu sebeple Keçi yıllarında (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) doğanlar bu sene, değişime, harekete ve türbülansa açık olduklarını unutmamalı! Bu zıt ve çatışan etkiler, türbülans ve değişim demektir.

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE 2021'DE POLİTİKA VE DÜNYA

Bugünün dünya liderleri hakkında dikkatimizi çekecek birkaç ilginç noktayı da vurgulayalım. 2021 yılının elementleri eski ABD Başkanı Donald Trump’ı destekler nitelikte iken, Öküz burcu, kendisine daha fazla zorluk ve düşman getirecek üçlü toprak cezası yaratıyor. Bununla birlikte, yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden, zayıf ateş insanı ve senede hiç olmayan ateş elementinin desteğine ihtiyaç duyanlardan. 2021’in metal ve toprak elementi onu desteklemiyor. Üstelik Joe Biden, halihazırda, Öküz gününde doğmuş ve keçi şansında; yani birbiriyle çatışan iki toprak burcu hayatını domine ediyor diyebilirim. Bu sene Öküz yılının gelmesiyle bu çatışan enerji tetikleniyor. Hem sağlığına hem de ilişkilerine dikkat etmesi gereken bir dönem var önünde. Yeni başkan, 2022’de olumlu elementi ağaç ile birlikte kaplan yılı gelene kadar zorlu bir yıl ile karşı karşıya kalacak sanırım.

Bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için olumlu bir yıl, dolayısıyla hala çok güçlü olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Metal ve toprak elementleri Kuzey Kore’de Kim Jong-un’u destekliyor, ancak bu yıl ona bir rakip görünüyor. Kız kardeşi Kim Yo-jong ile gücünü paylaşabilir. Bu sene mevcut olmayan ateş elementi Kim Jong-un’un sağlığını etkilemeye devam edecek gibi duruyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2019 ve 2020 yıllarının elementleri ve burçları ile çatışma içindeydi. Bu yıl, çatışma sona erdi ve 2021’in metal (para) ve toprak (yetenek) elementleri onun olumlu elementleri. Bu da Çin’in ekonomide ve dünyada daha fazla istikrar ve refah kazanabileceğini işaret ediyor.

Son dönemlerde gündemde çokça yer alan Bill Gates’in de doğum tablosu, 2021 senesinde oldukça zorlu etkilere açık olduğunu gösteriyor. 2020 ile en ters etkilere sahip Keçi senesinde doğan Bill Gates’in, doğduğu ay, gün ve saat ise Köpek burcu. Bu sebeple 2021 senesinin gelmesiyle toprak cezasına girmiş olacak. Doğum anındaki tüm burçların ceza etkisine dahil olması, hayatını kökten etkileyecek durumları gündeme getirebilir. Bill Gates, bir su gününde doğduğu için, toprak elementi kendisi için hem sağlık hem de güç, ünvan, otorite gibi konuları öne çıkaracaktır. Bakalım neler göreceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi, 2020’de ayak seslerini duymaya, etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladığımız ve 2024’te tam anlamıyla başlayacak olan, 20 yıllık yepyeni bir periyot başlıyor. Bu periyodun en belirgin özelliklerinden biri, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olacak olması.

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