Hamilelik belirtileri nelerdir?

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Hamilelik belirtilerinin ne zaman ve nasıl kendini gösterdiğini; hamileliğin ilk ay belirtilerinin neler olduğunu öğrenmek için yazımızı sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz.

Hamile olduğunuzu nasıl fark edebilirsiniz? Hamilelik belirtileri hakkında bir fikriniz var mı? Peki hamileliğinizin ilk ay belirtilerini biliyor musunuz?



Hamilelik erkekten gelen sperm hücresinin kadından gelen yumurta hücresi ile döllendiği andan itibaren başlar. Hamilelik belirtileri ise kişiden kişiye değişebilir. Bazıları ilk haftadan itibaren hissedebilirken bazılarında bu süre 3 aya kadar çıkabilir. Belirtilerden en önemlisi hiç şüphesiz ki adet kesilmesidir. Bu belirti hamileliğin ilk adımlarından olabilir.

Gebeliğin oluştuğunu ve sağlıklı bir şekilde ilerlediğini görebilmenin en sağlıklı yolu kan vermektir. Şimdi sağlık ocaklarının da uyguladığı gebelik takibi için devlet hastaneleri ya da özel hastanelere de başvurabilirsiniz.

Gebe bir kadın genellikle gebe olduğunu vücudundaki bazı değişikliklerden anlayabilir. Bu değişiklikler; mide bulantıları, mide yanmaları, baş dönmeleri, sürekli uykulu ve yorgunluk halleri, sebepsiz sinirlenme, ağlama nöbetleri ya da sebepsiz mutluluk gibi ani duygusal değişimler, göğüslerin dolgunlaşması hatta bazen dokunamayacak kadar şişip ağrı yapmaları, vücudun genel olarak ödem tutması, ellerin ayakların şişmesi, kasıklarda ağrıya benzer bir his, sık sık idrara çıkma, bel ağrıları, kirpiklerde ve göz bebeklerde büyüme, artan akıntılar, idrar yolları enfeksiyonu şeklinde sayılabilir. Genelde gebe kadınların tarif ettiği şikayetler aynı adet dönemindeki şikayetlere çok benzerlik gösterebilir. Dolayısı ile gebe kalmak isteyen kadınların regl belirtilerini gebelikle karıştırmaları çok görülebilen bir durumdur.

