Dila İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DİLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Dila

Dila Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça/Gürcüce



DİLA İSMİNİN ANLAMI

Dila ismi uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan isimler arasındadır.

Dila ismi Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Farsça kökenli bir kadın ismidir. Dilâ'dan gelir. Dila isminin anlamı ise şöyledir: Ey Gönül.



Bazı kaynaklara göre Dila ismi Gürcü dilinden geçmiştir ve 'sabah', 'sabah güneşi' anlamlarına gelir.



Dila ismine benzeyen Farsça kökenli bir diğer kadın ismi de Dilara'dır. Dilara isminin anlamı ise şöyledir: Gönül alan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren.



DİLA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsun. Özgürlüğünü seviyorsun. Ayakları yere sağlam basar, pragramatik kişilerdir. Hisleri kuvvetlidir. Bazen fazla hırslı olabilirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DİLA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Dila ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır.

Dila ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Dilan, Dilara, Diba, Derya, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: D harfi mükemmel muhakeme ve başarıyı temsil eder. Seçimlerini dikkatli yaparlar.

İ: Zeka ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

L: Sadık ve güvenilir kişilerdir.

A: Otantik bir kişiliği ifade eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Dila İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

DİLA VE AŞK HAYATI

İlişkilerde oldukça zorlayıcı olabilirler. Açık sözlüdürler ve ve istediklerini olduğu gibi anlatırlar. Doğası gereği güçlü ve güvenilirdir. İlişkilerinde maddi ve manevi güven ararlarlar. Bazen sıradışı, ilginç şeyler ilgilerini çekebilir.

DİLA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 3, 7, 13, 22 ve 34.

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Mart

Şanslı Taşı: Sardoniks