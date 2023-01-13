Lidya İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

LİDYA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Lidya

Lidya Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Yunanca

LİDYA İSMİNİN ANLAMI

Lidya adı Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isim değildir. Peki, Lidya kelimesi ve Lidya isminin anlamı ne? İşte Lidya ile ilgili bilinenler...

Lidya, ilkçağda bugünkü Batı Anadolu’da bulunan Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin suladığı arazileri kapsayan bölgenin adıydı. M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllardaki Lidya Devleti'ne de bu isim verilmişti. Lidyalılar parayı ilk kullanan medeniyet olarak tarihe geçmişti. Bazı kaynaklara göre 'Lidya' adı “hür, halk” anlamına gelen liud (Almanca Leute) sözcüğüyle alakalı olabilir. Lydia'nın ise isim olarak 'Lidya'dan olan kadın' anlamında kullanıldığı düşünülmektedir.

adı anlamına gelen liud (Almanca Leute) sözcüğüyle alakalı olabilir. Lydia'nın ise isim olarak anlamında kullanıldığı düşünülmektedir. Lidya adı Yunanca kökenli bir kadın adıdır. Kelimenin antik bir kelimeden türediği ve 'güzel olan', 'asil olan' anlamına geldiği belirtilmektedir.

LİDYA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyma eğiliminde olan sevgi dolu ve ilgili bir bireysin. Adalet ve dürüstlüğe yüksek saygı duyan sorumlu ve güvenilirsiniz. Sanatsalsınız. Uyum ve güzellik, öncelikler listenizde üst sıralarda yer alır. Müzik yeteneğiniz var, ancak zamanınızı ayırmanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Lidya ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Asena, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Vera, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: L harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

L: L'ler bazı fikirlere karşı esnek değildir ancak sıcakkanlıdır, bu nedenle birisi onlara doğru argümanlarla geldiğinde kolaylıkla kabul edebilir.

İ: 'İ', zeka ve ilhamla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

D: Kişi genellikle titizdir ve çoğu durumda rasyonel olmaktan çok ağırlıklı olarak duygusal bir duruş sergileme eğilimindedir.

Y: 'Y', 7 sayısının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle dışavurumculuğu ve yaratıcılığı ve özetler.

A: 'A' için en önemli yaşam ilkelerinden biri başkalarına yardım etmektir. Yardımsever ve merhametli yapıları vardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Lidya İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İSİM NUMARASINA GÖRE ÖZELLİKLER

6 rakamı sorumluluk duygusu ve başkalarını koruma özelliklerini çağrıştırır. Bu numaraya sahip isimlerdeki kişilerin hisleri kuvvetli olabilir.

LİDYA İSMİ VE AŞK HAYATI



Lidya ismindeki kişileri ilişkilerinde mükemmellik arayabilir. Hisli, tutkulu ve şefkat dolu bir ilişki verecek kişiye ihtiyaç duyarlar.

LİDYA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Indigo

Şanslı Numaraları: 7, 9, 19, 30 ve 32.

Şanslı Günü: Pazartesi

Şanslı Ayı: Mart

Şanslı Taşı: Amazonit