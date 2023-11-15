Sıla İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SILA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sıla

Sıla Cinsiyet: Kadın/Erkek

Kadın/Erkek Köken: Arapça



SILA İSMİNİN ANLAMI

Sıla isminin TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Arapça kökenli bir isimdir. Arapça 'ṣila'dan gelmektedir. TDK'ya göre Sıla ismi hem erkekler hem kadınlar için kulanılabilir. Sıla isminin anlamı ise şöyledir:

'Doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma.'

SILA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sıla ismine sahip kişiler, hayatlarının kontrolünü elinde tutmak konusunda şiddetli bir arzuya sahip kişilerdir. Doğal liderlerdir. Kendi yollarını yönlendirme ve kendi inanç ve değerlerine göre kararlar alma konusunda kararlıdır. Sıla ismi taşıyanlar öncü olma potansiyeline sahiptir

SILA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Sıla Gençoğlu (şarkıcı, söz yazarı), Sıla Türkoğlu (oyuncu), Sıla Şahin (şarkıcı).

Sıla ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Çağla, Alara, Leyla, Kayra, Alya, Arya, Azra, Afra, Funda, Sahra, Beyza, Bahra, Büşra, Bora, Buğra, Hümeyra, İlayda, Lina, Sena, Lena, Tuğra, Tolga. (S ile başlayan kız bebek isimleri ) (S ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: S Baş harfi 'S' olan insanlar genellikle şefkatli ve anlayışlıdırlar.

I: İsmin ilk hecesinde 'I' bulunan kişiler biraz sabit fikirli olmakla birlikte gelenekselcidirler.

L: 'L'nin enerjisi3 rakamının enerjisini yansıtır. Bu nedenle bu insanlara sorumluluk verdiğiniz zaman sonuna kadar yerine getirirler.

A: “A” harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sıla İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

5 rakamı gerçek bir aşka başlamadan önce birçok kişide doğruyu arayabilir. Ve denemelerin sonunda kararını verir. Bağımsızlığına çok önem veren ve bağımsızlığına saygı duymayan biriyle asla birlikte olmayacak türden bir insandır. Bazen ilişkilerinde mükemmellik ararlar. Sevgi ve şefkat dolu bir ilişki onlar için önemlidir.

SILA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 3, 5, 19, 23 ve 35

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Ağustos

Şanslı Taşı: Sitrin