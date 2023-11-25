Pera İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

PERA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Pera

Pera Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Yunanca



PERA İSMİNİN ANLAMI

Pera ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz.

Pera kelimesi ''Karşı yaka, öte' ' anlamına gelmektedir. İstanbul'da tarihi yarımadanın ve Haliç'in karşısında gelişen bölge, Bizans döneminde karşı yaka, öte anlamına gelen Pera adıyla anılmıştır. Beyoğlu ilçesinde, Tünel-Taksim arasında uzanan İstiklál Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semte Pera da denirdi. Pera Palas'ın sitesinde de şu bilgi yer alıyor: Beyoğlu’nun eski adı olarak bilinen Pera, Yunanca’da ‘karşıda olan, öte, öteki’ anlamlarına geliyor.

' anlamına gelmektedir. İstanbul'da tarihi yarımadanın ve Haliç'in karşısında gelişen bölge, Bizans döneminde gelen adıyla anılmıştır. Beyoğlu ilçesinde, Tünel-Taksim arasında uzanan İstiklál Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semte Pera da denirdi. Beyoğlu’nun eski adı olarak bilinen Pera, Yunanca’da ‘karşıda olan, öte, öteki’ anlamlarına geliyor. Bazı yabancı isim sitelerine göre Pera, Yunanca " kaya" anlamına gelen petrus kelimesinden geldi.

anlamına gelen petrus kelimesinden geldi. Yine bazı yabancı sitelere göre isim olarak kökeni 'sonuç' anlamına gelen Peri'den geliyordu.

anlamına gelen Peri'den geliyordu. Bazı sitelerde ismin ‘Sağlam, güçlü ve kararlı’ gibi anlamlara da sahip oldu iddia ediliyor.



PERA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Güvenlik ve istikrar sizin için önemlidir. İleri görüşlü bir insansınız. Büyük hayalleriniz var. Sahip olduğunuz her hedefin kapsamı çok büyük. Sadece hedeflemekle kalmıyorsunuz çünkü başarılı olma şansınız da yüksek. Büyük hedefler peşinde koşarak, kalıcı başarılara imza atabilirsiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

PERA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Pera ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır. Ancak, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolde oynayan oyuncu Selahattin Paşalı, bebeğine dizisinin adını 'Pera' koydu.

Pera ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Peri, Perihan, Peride, Dila, Diba, Dilara, Derya, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, İlara, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: P harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

P: İyi bir gözlem yetenekleri vardır.

E: Coşkulu kişilerdir, hayattan maksimum verim almayı hedeflerler.

R: Doğuştan gelen bir özgüvenleri vardır.

A: Başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Pera İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

PERA VE AŞK HAYATI

Duygularını rahatça ve özgürce ifade edebildiği kişilerle kendini güvende hissederler. Eğer doğru aşkı bulurlarsa bundan büyük gurur duyar ve herkese ilan etmekten çekinmez.

PERA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 3, 9, 19, 30 ve 31.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Mart

Şanslı Taşı: Elmas