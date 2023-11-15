Alara İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALARA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Alara

Alara Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

ALARA İSMİNİN ANLAMI

Alara ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isim değildir.

Muğla yöresinde "Bir çeşit kilim, çul" için alara ifadesi kullanılır.

Bazı kaynaklara göre alara kırmızı süs anlamında kullanılır.

Wikipedia'ya göre Alara Türk mitolojisinden bir su perisidir aynı zamanda Sibirya mitolojisinde de atıfta bulunulur. Ayrıca, Yakutlar arasındaki halk hikayelerinde anlatılır.

Alara, Alanya'da bulunan bir kalenin de adıdır. Kale, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1232’de yeniden imar edilerek, içerisinde bulunan Bizans kalıntıları da korunarak, bugünkü görünümüne kavuşturulmuştur.

Alara aynı zamanda tarihi Alara Han'ın da ismidir.



ALARA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutan sevgi dolu ve ilgili kişilerdir. Adalet ve dürüstlüğe önem verirler, güvenilirdirler. Sanatsal yönleri vardır. Uyum ve güzellik, öncelikler listelerinde yer alır. Onlar öncü, öğretmen olabilirler çünkü aynı zamanda idealist ve motive edicidirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Alara ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aleyna, Alina, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Lidya, Mira, Nila, Lina, Lena, İkra, Sahra, Sena, Sıla, Vera, Tuana, Hülya, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Alara ismine sahip ünlüler;

Alara Zeynep Koçibey.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bağımsız bir liderin özelliklerini taşıyorsunuz. Başkalarının baskısı altında kolay kolay fikir değiştirmeyen bir yapınız var.

L: Sizi üzen şeylerin üzerinde çok fazla durmuyor; hayatı olduğu gibi kabul ediyorsunuz.

A: 'A' harfi isminin içinde olan kişiler sağduyulu ve akılcıdır. Duygularına pek güvenmezler.

R: R harfi 9 rakamının enerjisiyle bir araya gelir. Bu yüzden kavga ve savaş ona göre değildir, daima barıştan yanadır.

A: Hırslı ve lider bir kişiliğiniz var. Geçmişi bazen kafanıza çok takıyorsunuz ama bir kenara bırakmalısınız.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Alara İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

ALARA İSMİ VE AŞK HAYATI

Çekici ve ilham verici fikirlerle dolu ama kişisel duygular söz konusu olduğunda karşı tarafa hemen açılamayan kişilerdir. Kolay kolay flört etmeyen, kur yapmayan bu konuda sağlam adım atan bir yapıları vardır. Tutkulu, şefkat dolu bir ilişki sağlayabilecek bir partner ararlar.

ALARA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: İndigo

Şanslı Numaraları: 5, 7, 20, 30 ve 31.

Şanslı Günü: Perşembe

Şanslı Ayı: Ağustos

Şanslı Taşı: Zirkon