Bal ve yumurta maskesi

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Kuru ciltleri için nemlendirici maske...

Malzemeler

1 çay kaşığı nemlendirici krem

1 yumurta

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı

Yumurtanın beyazı ve sarısını ayırın. Yumurtanın sarısına damlalar halinde badem yağını ekleyerek karıştırın. Ardından yavaşça nemlendirici kremi ve balı ekleyin. Yumurta beyazını da ayrı bir kapta hafifçe çırpın ve yumurta sarısını karşıma ilave edip tümünü sürülebilecek kıvama gelene kadar çırpın. ?



Kullanımı

Karışımı, genişçe bir fırça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yaydıktan sonra en az yarım saat bekleyin ve cildinizi ılık suyla yıkayın!