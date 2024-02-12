Sevgililer Gününde ne yapılır? Sevgililer Gününde yapılabilecek 31 aktivite

Sevgililer Günü için sevgilinize alacağınız hediyeler değil onunla geçireceğiniz kaliteli zamanlar her zaman daha özeldir. İşte bu nedenle, bu yıl 14 Şubat'ı ekstra özel kılmak için Sevgililer Gününde yapılacaklar listesi tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. İster ev içi aktiviteleri arıyor olun ister uzaklaşmaya ihtiyacınız olsun tüm bu fikirleri birleştirdiğimiz 30 Sevgililer Günü aktivitesi hazırladık. Nasıl kutlamayı seçerseniz seçin, unutulmaz bir Sevgililer Günü için partnerinizle yapılacak en iyi şeylerin bir listesini derledik. İşte farklı fikirlerden oluşan 30 Sevgililer Günü aktivitesi.

Yatakta kahvaltı edin

Öncelikle gününüze güzel bir kahvaltı ile başlayın.Mesela yatakta birlikte bir kahvaltı etkinliği yapabilirsiniz. Kimin hazırladığı önemli olmaksızın geçireceğiniz vakit değerli olacaktır. Kahvaltı fikirleri için ise 10 pratik ve farklı kahvaltı tariflerimize bakabilirsiniz.

Yürüyüşe çıkın

Açık havada olmayı tercih eden çiftler için, sahilde veya ormanda yürümek çok iyi gelecektir. Hatta eğer havalar güzelse bir yerlerde piknik yapmak sevdiğinizle kaliteli vakit mutluluğunuzun anahtarı olacaktır. Küçük ayrıntılar büyük mutluluklara sebebiyet verebilir.

Kendi şehrinizde turist olun

Siz ve partneriniz yıllar boyunca her türlü randevuya gitmiş gibi hissedebilirsiniz, ancak henüz görmediğiniz veya yapmadığınız birçok şey olduğunu unutmayın. Kendiniz için yeni bir Sevgililer Günü yaratmak için kendi şehrinizde turist gibi davranın. Her şeye taze gözlerle bakın ve etrafta dolaşın, kendinizi kaybetmenize izin verin ve gündüz veya gecenin sizi nereye götürdüğünü görün.

Birlikte akşam yemeği yapın

Bu Sevgililer Gününde sevgilinizle özel bir yemek yapabilirsiniz. Bu bir makarna olabilir veya daha önce hiç denemediğiniz bir yemek olabilir ama önemli olan birlikte bir şeyler üretmeniz ve paylaşmanız olacaktır. Mesela İtalyan yemekleri deneyebilirsiniz. İtalyan yemekleri için İtalyan mutfağından 6 lezzet haberimize göz atmayı unutmayın.

Film izleyin

Bu Sevgililer Gününde partnerinizle izleyeceğiniz sonsuz romantik film var. İyi bir kahkahaya ihtiyacınız varsa, kalbinizi çeken klasikleri veya eğlenceli romantik komedi filmlerini tercih edebilirsiniz.

Birbirinize mektuplar yazın

Birbirinize olan sevginizi ifade etmenin yazılı sözden daha iyi bir yolu var mı? Dışarı çıkın ve süslü kırtasiye malzemeleri ve hatta bir mum ve mühür satın alın. İlişkinize romantik bir kaç an katın o mektupları sonsuza kadar saklayın.

Bir av oyununa çıkın

İlişkinizde kalbinizi ısıtacak küçük bir eğlenceye ne dersiniz? Sokağınızdaki bir kaç noktaya özel anılarınızı yazdığınız bir kaç kart saklayın ve partnerinizin bulması için ipuçları verin. Farklı anıları yazdığınız veya yazacağınız sevgi sözcüklerinden oluşan kart oyunu onun kalbine giden bir yol olacaktır. Bu oyunu evinizin içinde de oynayabilirsiniz.

Yoga yapın

Birlikte bir yoga dersi alarak kendinizi topraklayın. Akşam için sakin ve rahatlatıcı bir atmosfer ayarlamanın harika bir yolu olabilir. Partnerinizle Tantra yoga deneyebilir yeni bir keşfe çıkabilirsiniz. Ayrıca Youtube'da pek çok yoga kanalına da bakabilirsiniz.

Bir konsere katılın

İster rock ister klasik müzik seviyor olun, birlikte bir konsere gitmek gününüze anlam katacaktır. Belki bir konser yerine tiyatro gösterisi veya canlı bir performans da olabilir. Ortak sevdiğiniz birini veya bir performansı bulun ve birlikte deneyimleyin.

Buz pateni deneyin

Bu Sevgililer Gününde eşinizle buz patenine giderek aktif olun ve bolca eğlenin. Bu soğuk kış gününde belkide bir buz patenine gitmek oldukça farklı bir etkinlik olacaktır. Düşerseniz de birlikte eğleneceğinizin garantisini verebiliriz.

Yapboz yapın

Partnerin senin eksik bir parçan olabilir. O zaman Sevgililer Gününde yapbozdan yapmaktan daha uygun ne olabilir? Bir hediye olarak da yapboz alabilir Sevgililer Gününde de aldığınız yapbozu yapabilirsiniz.

Spa günü yapın

Spa gününü evinize getirerek sakin ve dinlendirici bir gün geçirebilirsiniz. Atmosfere uygun bir müzik açın, salatalık suyu yapın. Ev yapımı yüz maskeleri, banyo tuzları ve daha fazlasını yaparak sevgilinizle kendinize konsept bir gün oluşturun.

Kamp yapın

Birlikte yıldızların altında bir geceden daha romantik ne olabilir? Yanınıza battaniye alın ve açık havada eğlenceli bir hafta sonu kaçamağı için bir kamp yeri seçin. Ayrıca ateş yakarak marshmallow yapabilir soğuk havayı bile sevginizle ısıtabilirsiniz.

Tatil planı yapın

Şu anda hiçbir yere seyahat edemiyor olsanız bile, gelecekteki tatilinizin planlarını yapabilirsiniz. Hatta belki gelecekteki tatilinizin biletlerini ayırtabilir, ertelenmiş sevgililer gününüzü farklı bir tatilde kutlayabilirsiniz. Unutmayın önemli olan gün değil duygular ve paylaşımlardır.

Gitmediğiniz bir sergiye veya müzeye gidin

Hayatın koşturmasından yapamadığımız o kadar çok şey var ki o yüzden bu özel günler farklı deneyimler edinmek için mükemmel bir gün. Sevdiğinizle bir müzeye gidebilirsiniz veya bir sergiyi gezebilirsiniz. Belki de bu deneyim size bambaşka kapılar aralayacaktır.

Güneşin batışını izleyin

Muhteşem bir gün batımından daha romantik bir şey yoktur. Birlikte huzurlu bir an yaşamanın, sadece birbirimizin arkadaşlığından zevk almanın mükemmel bir yolu olabilir. Unutmayın hayat bir kaç önemli, mutlu olduğumuz andan ibarettir. Güneşin batışını izlemek belkide unutmayacağınız anılar arasında olacaktır.

İlk randevunuza tekrar çıkın

Biraz oyun oynamaya ne dersiniz? İlk günkü heyecanı geri getirmek isteyenler için ilk randevunuza çıktığınız günü hatırlıyorsanız o günü geri getirin. Aynı restorana veya sinemaya gidemeseniz bile aynı yemeği evde yapabilir veya gördüğünüz filmi izleyebilirsiniz.

Peynir tabağı hazırlayın

Akşamınıza romantik bir kaç hazırlık yapmaya ne dersiniz? Bir peynir tabağı hazırlayın arkada romantik müzikler çalan belkide ortak şarkınızın da olduğu bir liste hazırlayın. Hazırlıklarınızı yapın ve Sevgililer Gününün keyfini çıkarın.

Albüm hazırlayın

Özel anılarınızın olduğu fotoğraflar veya bir kaç bilet tüm özel anlarınızı hatırlatacak albüm hazırlayabilirsiniz. Albümü hazırlarken o anılara tekrar yolculuk yapabilir ve güzel anılarınızı birlikte tazeleyebilirsiniz.

Pasta yapın

Sonuçta tatlı yiyin tatlı konuşun demişler. Bu özel günde hazırlayacağınız aşk dolu pastanın tadı diğerlerinden farklı olacaktır çünkü içinde bolca sevginiz olacaktır. Pastayı birlikte hazırlayabilir veya sevdiğinize sürpriz yapabilirsiniz.

Şehir kalabalığından uzaklaşın

Bu özel günü kutlamak için illa uzak bir yerlere tatile çıkmanız gerekmez sevgilinizle şehir kalabalığından uzaklaşmak bile çok iyi gelecektir. Şehrinize yakın bir yerlerde hava değişikliği haftanın geri kalan günleri için de motive edici olacaktır.

Sevgili olduğunuz günlere dönün

Eğer evliyseniz hatta çocuklarınız varsa belki de sadece o günü size ayırmanız iyi bir fırsat olacaktır. İlk zamanlardaki aşık olduğunuz heyecana geri dönmek evliliğinizi de tazeleyecektir. Sevgili olduğunuz zamanları hatırlatacak bir kaç şey yapın. O dönemlere dönemezsiniz de o dönemleri evinize getirebilirsiniz.

Oyun gecesi hazırlayın

Eğer rekabeti seviyorsanız oyun oynamak tam size göre olacaktır. Oyun gecesi düzenleyebilirsiniz. Bir kutu oyunu oynayabilir veya sevgilinizin bilgisayar oyununa eşlik edebilirsiniz. Onun sevdiği şeyleri paylaşmanız onunda hoşuna gidecektir.

Hayal panosu hazırlayın

Birlikte yapmak istediklerinizi o gün yapamıyorsanız bile birlikte yapmak istediğiniz tüm aktiviteleri sembolize edecek fotoğraflar bularak bir hayal panosu hazırlayabilir veya bir listeleme yapabilirsiniz. Listeye gitmek istediğiniz ülkeleri, filmleri, müzeleri hatta bir restoranı bile yazabilirsiniz. Yapacaklarınızı hayal etmek eşsiz bir anı olacak gelecek için umut dolacaksınız.

Dans edin

Sevgililer Gününü kutlamayacaksınız bile evde romantik bir müzikle dans etmeniz sevgilinize sevdiğinizi dile getirmeniz bile farklı bir an yaratacaktır. Kısa bir dans sevgiyi hissetmenizi ve sevgiyi paylaşmanızı sağlayacaktır.

Yıldızları izleyin

Modası geçmeyen ve aşırı romantik olan bir başka aktivite ise yıldızları izlemek. Güzel bir manzara altında yıldızları izlemek istiyorsanız biraz uzaklaşın. Hava soğukta olsa biraz doğayla iç içe olmak herkese iyi gelecektir. Yıldızları izlemek ve geleceğiniz hakkında konuşmak belkide unutamayacağınız anılarınızdan olacaktır.

Adrenalin severlere

Adrenalin seviyorsanız hafta sonu için go kart'a gidebilir, ATV türü araca binebilir veya yapmadığınız bir aktivite yapabilirsiniz. Hem aşkınıza heyecan katacak hem de farklı deneyimlerde buluşacaksınız. Denemeye ne dersiniz? Bizce çok eğlenceli olacaktır.

Workshoplara gidebilirsiniz

İnternetten bulacağınız farklı kurslara gidebilirsiniz. Mesela seramik, yemek, pasta atölyelerine gidebilir daha önce denemediğiniz bir hobi edinebilirsiniz. Böylelikle ortak bir hobiniz olacak ve belki de bu hobiyi birlikte geliştirmek isteyeceksiniz.

Seveceği bir hediye gönderin

Eğer sevgiliniz uzaktaysa ve o gün bir araya gelemiyorsanız onunla kavuşacağınız güne özel bilet alabilirsiniz veya onu düşündüğünüzü gösteren onunla ilgili bir hediye gönderebilirsiniz. Ya da hediye yerine onunla görüşme saati ayarlayabilir ve sanak ortamda görüşebilirsiniz. Böylelikle uzun mesafe ilişkinizde de Sevgililer Gününü kutlayabilirsiniz.

Sevgilinizin sevdiği bir aktiviteye sizde katılın

Sevgiliniz her sabah koşuya gidiyorsa veya spora gidiyorsa bir değişiklik yaparak sizde ona eşlik edebilirsiniz. Mesela her sabah sevgiliniz kahve hazırlıyorsa bu sefer sıra sizde demektir. Küçük jestlerle onu şımartabilir veya onunla yaptığınız paylaşımların önemini gösterebilirsiniz. Ayrıca onun hayatına ve kararlarında da destek olduğunuzu hatırlatabilirsiniz.

Hayvanat Bahçesi, Huzurevi veya Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyareti

Bulunduğun şehirde en yakın hayvanat bahçesini ziyaret ederek bu soğuk günlerde sokak hayvanları için mama yardımında bulunabilirsin.

Aynı zamanda huzurevlerinden herhangi bir tanesini ziyaret ederek onlar için gönül arkadaşlığı yapabilir, ruhunu bu denli naif bir aktiviteyle zenginleştirebilirsin.

Çocukların masum sevgisini iliklerinde hissetmek sana hoş geliyorsa bulunduğun şehirdeki kimsesiz çocuk yuvalarını ziyaret edebilir, yanında onlar için ufak tefek hediyeler de götürebilirsin.

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