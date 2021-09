James Bond No Time To Die filminin galası gerçekleşti: Kate Middleton Daniel Craig'in vedasına gitti

Pandemi yüzünden gösterimi sürekli olarak ertelenen Bond 25 (No Time To Die) filminin galası görkemli bir şekilde gerçekleşti. Londra'daki Royal Albert Hall'da gerçekleşen galaya İngiliz kraliyet ailesi de katıldı. Kate Middleton ve Prens William, beş kez James Bond'u oynayan ve artık rolü başka bir meslektaşına devretmeye hazırlanan Daniel Craig'in vedasına katıldı. Kate Middleton ışıltılı görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Kate Middleton kırmızı halıda ne giyindi? Ünlü isimlerle dolu galaya kimler katıldı? Kimler, hangi ünlü markaların kıyafetlerini kırmızı halıda tercih ettiler? Daniel Craig'in duygusal vedası ile gerçekleşen galayı gelin birlikte inceleyelim...

Cambridge Dükü ve Düşesi, Cornwall Dükü ve Düşesi bu gösterişli galaya katıldı. Ayrıca galada Phoebe Waller-Bridge, Billie Eilish ve Finneas O'Connell gibi yıldızlar bir araya geldi.

Kate Middleton'ın elbisesi gözleri kamaştırdı

Kate Middleton ışıl ışıl parlayan bir altın elbise giydi. Jenny Packham'ın özel tasarımı 2 bin 800 sterlinlik değerinde olduğu bildirildi. Ayrıca Kate Middleton göz kamaştıran elbisesini 290 sterlinlik Onitaa imzalı küpeleriyle ve saçlarını şık bir topuz ile tamamladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Chris Jackson (@chrisjacksongetty)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör Keeping up with The Duchess (@katemidleton1)'in paylaştığı bir gönderi

Kate Middleton, yıldızlarla dolu film galasına kocası Prens William, Prens Charles ve eşi Düşes Camilla ile birlikte katıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Clarence House (@clarencehouse)'in paylaştığı bir gönderi

Kraliyet üyeleri, kırmızı halı sonrası galanın yapıldığı salonda ünlü isimlerle sohbet etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Chris Jackson (@chrisjacksongetty)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)'in paylaştığı bir gönderi

Galaya Hangi Ünlü İsimler Katıldı?

Galada Daniel Craig'e eşlik eden oyuncular Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch ve Ana de Armas'tı. Filmin şarkısını seslendiren Billie Eilish de oradaydı. Daniel Craig pembe kadife ceketiyle çok şık görünüyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör James Bond 007 (@007)'in paylaştığı bir gönderi

Daniel Craig, James Bond'a Veda Ediyor

James Bond karakterini başka bir meslektaşına devretmeye hazırlanan Daniel Craig, galada duygusal bir veda gerçekleştirdi. No Time To Die filmin galası olmasının yanı sıra Daniel Craig, James Bond filmine veda etmesinden dolayı duygusal bir veda konuşması da yaptı.

Ünlü aktörün 30 Eylül'de vizyona girecek olan No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin setinde dokunaklı konuşmasını sosyal medyada paylaşıldı.

Craig klipte duygularını şu şekilde dile getirdi: "Buradaki birçok insan benimle beş filmde de rol aldı. Biliyorum, bu filmler hakkında ne düşündüğüme dair çok şey söylendi, ama bu filmlerin her saniyesini ve özellikle de bu filmi çok sevdim, çünkü her sabah kalktığımda sizlerle çalışma şansım oldu ve bu hayatımın en büyük onurlarından biriydi."

Apple TV'nin Being James Bond (James Bond Olmak) adlı belgesel, Craig'in ilk Bond filmi olan 2006 yapımı Casino Royale'den, No Time To Die'a kadar daha önce görülmemiş arşiv görüntülerini içeriyor ve Craig, yapımcılar Michael G Wilson ve Barbara Broccoli ile yaptığı konuşmada, kişisel anılarını da paylaşıyor.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

İşte 30 Eylül'de vizyona girecek olan No Time to Die filminin yıldızlarla dolu prömiyerinden yansıyanlar...

Filmde rol alan Ana de Armas, uzun siyah yırtmaçlı bir Louis Vuitton elbise giydi. Léa Seydoux da uzun bir Louis Vuitton elbisesi içindeydi. Yetenekli Billie Eilish Gucci markasını tercih ederken, Phoebe Waller Bridge, Azzaro elbisesi ile muhteşem görünüyordu. Emma Raducanu ise uzun bir Dior elbisesiyle galada parlayan yıldızlar arasındaydı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Phoebe Waller-Bridge Source (@phoebewallerbridgesource)'in paylaştığı bir gönderi

Yarın gösterime girecek filmden küçük bir kesit paylaşıldı...

Bu gönderiyi Instagram'da gör James Bond 007 (@007)'in paylaştığı bir gönderi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR