Pazartesi günü ekranlarda hangi diziler yer alıyor?

Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8 Türk dizilerinin en çok yayınlandığı kanalların başında geliyor. Her güne bir dizi sığdıran kanallar arasında rekabette büyük... Hatta bazı günler iddialı diziler nedeniyle kıran kırana bir reyting rekabetine sahne oluyor. Yıl biterken bazı diziler final yaparak ekranlara veda ederken bazıları ise yeni sezon biletini alabilmek üzere ekran macerasına start verdi. Peki haftanın ilk günü pazartesi günü, 'hangi kanalda hangi dizi var?' İşte pazartesi günü dizileri listesi...

2021 PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Show Tv - 20:00 Üç Kuruş

Kanal D- Çok Güzel Hareketler 2

Trt1 - 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

Atv - 20:00 Kalp Yarası

Fox Tv - 20:00 Yasak Elma

Star Tv - 20:00 Kaderimin Oyunu (Tekrar)

Kanal 7 - 19:00 Emanet

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Üç kuruş dizisinin konusu şöyle: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Peki Alparslan dizisinin konusu ne? TRT'in internet sitesinde dizinin konusu şu şekilde yer alıyor:

"Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır"

KALP YARASI DİZİSİ KONUSU

Kalp Yarası dizisinin konusu ise şöyle; Kalp Yarası dizisi Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin aşk öyküsünü anlatıyor. Dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

YASAK ELMA DİZİSİ KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU

Kaderimin oyunu dizisinin konusu ise şöyle; Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

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