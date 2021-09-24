Kantaron yağı faydaları ve zararları nelerdir? Neye iyi gelir? Kimler tüketmemeli?

Bu makalede artılarıyla, eksileriyle, faydalarıyla Kantaron yağını mercek altına alıyoruz. Tarım Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan bir makalede Kantaron bitkisi ile ilgili şu bilgiler verilir: "Kantaron, Hypericum türleri içerisinde en yaygın ve popüler olan Hypericum perforatum L.’dur. Bu tür son 30 yıldan beri bitki klinik ve laboratuar şartlarında yoğun olarak çalışılmakta olup, günümüzde bilhassa depresyon tedavisinde yoğun olarak kullanılmaktadır." Peki kantaron yağının faydaları nelerdir? Kantaron yağının zararları nelerdir? Nasıl kullanılır? Kantaron yağını kimler kullanamaz? Tüm bu merak edilen soruları Diyetisyen Hanse Nur Büyükdağ cevapladı... (Önemli not: Her bünye farklıdır, kullanmadan önce doktorunuza danışın)

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Büyükdağ 'Kantoron yağının faydaları nelerdir' sorusunu şöyle yanıtlıyor

Sarı kantaron, antioksidan özelliği sayesinde iltihaplanmayı azaltır.

Antiviral ve antibakteriyel özelliktedir yani enfeksiyonla savaşır ve iyileşmesini sağlar.

Ayrıca ülser gibi hastalıklarda yaraları onarır.

Sindirimi hızlandırır, kabızlık, gaz sancıları ve şişkinliğe iyi gelir.

Hafif-orta şiddette depresyonu olan hastaların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mutsuzluğa iyi gelir.

Doku bütünlüğünü ve sağlamlığını sağlayan kollajen sentezi yara iyileşmesinde anahtar rol oynar.

Sarı kantaron, kollajen sentezini ve kollajenin depolanmasını arttırarak yara iyileşmesini hızlandırır.



Kantaron yağının cilde faydaları



Merak edilen bir diğer soru ise kantoron yağının cilt üzerine etkilerine ilişkin. Büyüdağ, kantoron yağının cilde faydalarını ise şöyle sıralıyor:

Yaraların tedavisinde kullanılır.

Yanık, sıyrık ve yaraların üzerine uygulandığında bölgeye kan akışını artırır ve tedavi eder.

Cilt tonunu eşitler, elastikiyetini artırır ve cildi nemlendirir.

Saçı güçlendirir ve saç dökülmesini önler.

Güneş yanıkları ve küçük yaralar üzerinde olumlu etkisi vardır.

Deri iltihabını önler ve kan dolaşımını iyileştirir.

Kantaron yağı nasıl kullanılmalı?

Genellikle cilde sürülerek kullanılır.

Kantaron yağını kimler kullanamaz?

Merak edilen bir diğer soru ise kantoron yağının kimler için uygun olmadığı sorusu. Büyükdağ, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Gebeler, lohusalık dönemindeki kadınlar kullanmamalıdır. Kronik rahatsızlığı veya ciddi bir rahatsızlığı olan bireyler kullanmadan önce bir uzmana danışmalıdır.

Kantaron yağının zararları nelerdir?

Gelelim kantaron yağının olası zararlarına... Büyükdağ olası reaksiyonları ise şöyle sıralıyor:

İştahsızlık,

bulantı,

ishal,

kabızlık,

deri ve alerjik reaksiyonlar,

halsizlik, yorgunluk,

huzursuzluk,

anksiyete,

baş dönmesi,

baş ağrısı,

ağız kuruluğu

Sarı kantaronun yan etkileri hafif ve geçici olarak kabul edilir.





SARI KANTARON VE KIRMIZI KANTORON FARKI NEDİR?

Elele arşivinde (2018) ise Sarı Kantaron ve Kırmızı Kantaron arasındaki fark şöyle açıklanmış: En çok merak edilen sorulardan biri sarı kantoron ve kırmızı kantoron arasındaki fark. Bu iki kantoron yağı da aynı bitkilerden elde edilir. Ancak kırmızı kantoron taze bitkiden, sarı kantoron ise kurutulmuş bitkiden elde edilir. İki kantoron yağının da etkileri benzer, dolayısıyla ikisini de kullanabilirsiniz. Sürekli ilaç kullanıyorsanız ya da alerjisi olan bir bünyeniz varsa kantoron yağı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yiğit'ten de kantaron ile ilgili bir uyarı gelmişti. Doğal şifa kaynağı sarı kantaron bitkisinin cilt ve ruh sağlığının yanı sıra menopozun olumsuz etkilerini azaltmada da önemli katkıları olduğunu belirterek şunları söylemişti: 'Ancak şifa kaynağı olsa da sarı kantaron doktora danışılmadan kullanılmamalı. İlaçlarla birlikte alındığında tansiyonda ani yükselme gibi büyük sorunlara yol açabiliyor. Organ nakli yapılan hastalar kesinlikle tüketmemeli. Çünkü bitkinin nakil sonrası kullanılan ilaçların etkinliğini azalttığı ve organ reddine sebep olduğu gösteriliyor. Bitkiyi kullanmaması gereken bir diğer grup ise doğum kontrol hapı kullanan hasta grubu. İlaç ile birlikte kullanıldığında kanamalara yol açabildiği gibi ilaç etkisini azaltarak istenmeyen gebeliklere neden olduğu da biliniyor.'

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