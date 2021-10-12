Kolay diyet nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle kolay diyet tarifleri
Covid salgınından sonra hepimiz evde fazlasıyla zaman geçirdik ve beslenme düzenimiz tamamen değişti. Yasaklarla beraber adım sayımız ve yaptığımız egzersizler git gide azalırken, abur cubur ve karbonhidrat tüketimimiz arttı. Peki, kolay diyet nasıl yapılır? İşte kolay diyet tarifleri
Kolay diyet nasıl yapılır? Bu soruya diyetisyen Buse Çapraz Özer yanıt veriyor: Değişen yaşam koşullarını kabullenmek yerine şimdi toparlanma zamanı! Evinizde bulunan kolay malzemelerle, pratik ve lezzetli tariflerle sağlığımızı geri kazanma ve fazlalıklardan kurtulma vakti.
Uzman Diyetisyen
Buse Çapraz Özer
@diyetisyenbuse
KOLAY DİYET NASIL YAPILIR?
1 haftalık bu kolay diyet menüsüyle hem incelecek hem kendinizi tazelenmiş hissedecek hem de yağlarınızdan kurtulacaksınız.
TARİFLER
FIRIN SEBZE
MALZEMELER
- İstediğiniz kadar kabak, karnabahar, patlıcan, brokoli, Brüksel lahanası
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, pul biber, zencefil, zerdeçal, sarımsak tozu
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeleri zeytinyağı ile harmanlayıp önceden 200 derece ısıtılmış fırında, 20 dakika pişirin.
KAÇAMAK KURTARAN ÖĞÜN
MALZEMELER
- 1 su bardağı kefir
- 1 yeşil elma
- Bol maydanoz
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin.
TOK TUTAN KAHVALTI
MALZEMELER
- 1 haşlanmış yumurta
- 1/2 olgunlaşmış avokado
- 4 tam ceviz
- Pul biber, nane, maydanoz, sumak, tuz
- 1/2 limon
HAZIRLANIŞI
- Avokadoları doğrayıp üzerine limon sıkın. Cevizleri kırıp, yumurtayı doğrayın. Tüm malzemeleri baharatlarla birlikte karıştırın.
YEŞİL SMOOTHIE
MALZEMELER
- 1 su bardağı kefir
- 3 yemek kaşığı yulaf kepeği veya ezmesi
- 1 yeşil elma
- 1 avuç ıspanak
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Sabah
- 1 dilim peynir
- 1 haşlanmış yumurta
- 5-6 zeytin
- 1 dilim çavdar ekmeği
Öğle
- 4 ızgara köfte
- 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdaylı bol salata
Ara
- 1 dilim ananas
- 10 çiğ fındık
Akşam
- 6 yemek kaşığı zeytinyağlı kapuska
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Yeşil salata
2. GÜN
Sabah
- 1 su bardağı laktozsuz süt
- 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 rendelenmiş kırmızı elma
- 2 tam ceviz
- Bol tarçın
Öğle
- 160 gr ton balıklı salata
- 1 dilim çavdar ekmeği
Ara
- 3 kuru kayısı
- Sade Türk kahvesi
Akşam
- Sınırsız fırın sebze
- 4 yemek kaşığı yoğurt
3. GÜN
Sabah
- 2 yumurtalı, 1 dilim peynirli, kapya biberli omlet
- 1 dilim çavdar ekmeği
Öğle
- Sınırsız haşlanmış brokoli
- 3 yemek kaşığı haşlanmış nohut
- 3 yemek kaşığı baharatlı yoğurt
Ara
- 10 çiğ badem
- 1 su bardağı kefir
Akşam
- 2 kepçe domates çorbası
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- Yeşil salata
4. GÜN
Sabah
- 2 dilim peynirli çavdar ekmeğine yapılmış tost
Öğle
- 200 gr ızgara tavuklu bol yeşil salata
- 1 su bardağı ayran
Ara
- 1 kivi
- 2 tam ceviz
Akşam
- 6 yemek kaşığı kıymalı kabak yemeği
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 dilim çavdar ekmeği
- Yeşil salata
5. GÜN
Sabah
- Tok tutan kahvaltı
- 1 dilim çavdar ekmeği
Öğle
- Bol tarçınlı, 3 yemek kaşığı yulaf ezmeli 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 armut
Ara
- 1 su bardağı süt ile yapılmış kahve
Akşam
- 200 gr ızgara somon
- 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdaylı bol yeşil salata
6. GÜN
Sabah
- 2 yumurtalı menemen
- 1 dilim çavdar ekmeği
Öğle
- 6 yemek kaşığı mantarlı ve biberli et sote
- Yeşil salata
- 1 dilim çavdar ekmeği
Ara
- 2 kuru hurma
- 10 çiğ fındık
Akşam
- Kaçamak kurtaran öğün
7. GÜN
Sabah
- 2 dilim ananas
- 2 dilim peynir
Öğle
- 2 kepçe mercimek çorbası
- 160 gr ton balıklı salata
Ara
- 10 çiğ badem
- 10 çiğ fındık
Akşam
- Yeşil smoothie
İLGİLİ İÇERİKLER
- Hafif diyet
- Hafif diyet programı ve tarifleri
- Aralıklı Oruç diyet listeleri
- Diyet alışveriş planlamasından başlar
- Ananas Diyeti Nasıl Yapılır?
- Ketojenik tarifler: 5 ketojenik smoothie tarifi
- Ketojenik diyet nedir?
- Dengeli beslenme listesi: 21 günlük dengeli beslenme önerileri
- Vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu: 5 günlük örnek menü ve tarifler
- Diyetisyen Berrin Yiğit’ten Glütensiz 10 Tarif
- En etkili 20 detoks içeceği
- Yiyerek zayıflamak mümkün mü? Hepobur diyeti nedir? Nasıl yapılır?
- Candida diyeti nedir, nasıl yapılır?
- İsveç Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?
- Gi Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?
- Meyve kilo aldırır mı?
- Karatay diyeti ile 1 ayda kaç kilo verilir? İşte diyet listesi
- Aralıklı oruç (IF diyeti) nedir, nasıl yapılır? Kimler yapmamalı?
- Diyette meyve ne zaman yenir?
- Çorba diyeti kaç gün yapılır? Zayıflatır mı? 5 günlük çorba diyeti listesi
Etiketler: #Diyet