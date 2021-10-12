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Kolay diyet nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle kolay diyet tarifleri

Covid salgınından sonra hepimiz evde fazlasıyla zaman geçirdik ve beslenme düzenimiz tamamen değişti. Yasaklarla beraber adım sayımız ve yaptığımız egzersizler git gide azalırken, abur cubur ve karbonhidrat tüketimimiz arttı. Peki, kolay diyet nasıl yapılır? İşte kolay diyet tarifleri

Kolay diyet nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle kolay diyet tarifleri

Kolay diyet nasıl yapılır? Bu soruya diyetisyen Buse Çapraz Özer yanıt veriyor: Değişen yaşam koşullarını kabullenmek yerine şimdi toparlanma zamanı! Evinizde bulunan kolay malzemelerle, pratik ve lezzetli tariflerle sağlığımızı geri kazanma ve fazlalıklardan kurtulma vakti.


Uzman Diyetisyen
Buse Çapraz Özer
@diyetisyenbuse

KOLAY DİYET NASIL YAPILIR?

1 haftalık bu kolay diyet menüsüyle hem incelecek hem kendinizi tazelenmiş hissedecek hem de yağlarınızdan kurtulacaksınız.

TARİFLER

FIRIN SEBZE

MALZEMELER

  • İstediğiniz kadar kabak, karnabahar, patlıcan, brokoli, Brüksel lahanası
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber, zencefil, zerdeçal, sarımsak tozu

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri zeytinyağı ile harmanlayıp önceden 200 derece ısıtılmış fırında, 20 dakika pişirin.

 

KAÇAMAK KURTARAN ÖĞÜN

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kefir
  • 1 yeşil elma
  • Bol maydanoz

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri karıştırıp blender’dan geçirin.

 

TOK TUTAN KAHVALTI

MALZEMELER

  • 1 haşlanmış yumurta
  • 1/2 olgunlaşmış avokado
  • 4 tam ceviz
  • Pul biber, nane, maydanoz, sumak, tuz
  • 1/2 limon

    HAZIRLANIŞI
  • Avokadoları doğrayıp üzerine limon sıkın. Cevizleri kırıp, yumurtayı doğrayın. Tüm malzemeleri baharatlarla birlikte karıştırın.

 

YEŞİL SMOOTHIE

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kefir
  • 3 yemek kaşığı yulaf kepeği veya ezmesi
  • 1 yeşil elma
  • 1 avuç ıspanak

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.

 

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN
Sabah

  • 1 dilim peynir
  • 1 haşlanmış yumurta
  • 5-6 zeytin
  • 1 dilim çavdar ekmeği

    Öğle
  • 4 ızgara köfte
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdaylı bol salata

    Ara
  • 1 dilim ananas
  • 10 çiğ fındık

    Akşam
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağlı kapuska
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Yeşil salata

 

2. GÜN
Sabah

  • 1 su bardağı laktozsuz süt
  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 rendelenmiş kırmızı elma
  • 2 tam ceviz
  • Bol tarçın

    Öğle
  • 160 gr ton balıklı salata
  • 1 dilim çavdar ekmeği

    Ara
  • 3 kuru kayısı
  • Sade Türk kahvesi

    Akşam
  • Sınırsız fırın sebze
  • 4 yemek kaşığı yoğurt

 

3. GÜN
Sabah

  • 2 yumurtalı, 1 dilim peynirli, kapya biberli omlet
  • 1 dilim çavdar ekmeği

    Öğle
  • Sınırsız haşlanmış brokoli
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış nohut
  • 3 yemek kaşığı baharatlı yoğurt

    Ara
  • 10 çiğ badem
  • 1 su bardağı kefir

    Akşam
  • 2 kepçe domates çorbası
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Yeşil salata

 

4. GÜN
Sabah

  • 2 dilim peynirli çavdar ekmeğine yapılmış tost

    Öğle
  • 200 gr ızgara tavuklu bol yeşil salata
  • 1 su bardağı ayran

    Ara
  • 1 kivi
  • 2 tam ceviz

    Akşam
  • 6 yemek kaşığı kıymalı kabak yemeği
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 dilim çavdar ekmeği
  • Yeşil salata

 

5. GÜN
Sabah

  • Tok tutan kahvaltı
  • 1 dilim çavdar ekmeği

    Öğle
  • Bol tarçınlı, 3 yemek kaşığı yulaf ezmeli 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 armut

    Ara
  • 1 su bardağı süt ile yapılmış kahve

    Akşam
  • 200 gr ızgara somon
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğdaylı bol yeşil salata

 

6. GÜN
Sabah

  • 2 yumurtalı menemen
  • 1 dilim çavdar ekmeği

    Öğle
  • 6 yemek kaşığı mantarlı ve biberli et sote
  • Yeşil salata
  • 1 dilim çavdar ekmeği

    Ara
  • 2 kuru hurma
  • 10 çiğ fındık

    Akşam
  • Kaçamak kurtaran öğün

 

7. GÜN
Sabah

  • 2 dilim ananas
  • 2 dilim peynir

    Öğle
  • 2 kepçe mercimek çorbası
  • 160 gr ton balıklı salata

    Ara
  • 10 çiğ badem
  • 10 çiğ fındık

    Akşam
  • Yeşil smoothie

 

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