Pancarlı humus tarifi

Malzemeler:

• 500 gr nohut

• 400 gr kırmızı pancar (1 adet orta boy)

• 2 yemek kaşığı tahin

• 3 diş sarımsak

• 1.5 yemek kaşığı limon suyu

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 2 çay kaşığı tuz

• 100 ml su

• Pita ekmeği



Hazırlanışı:

Pancarları yıkayın, tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra haşlayın. Haşlanan pancarları soyun ve küp küp doğrayın. Ardından nohutları haşlayın, suyunu süzün ve kabuklarını temizleyin. Limon suyu, zeytinyağı, tuz, sarımsak ve tahini geniş bir kapta iyice karıştırın. Bu karışımın içine nohutları ve pancarları ekleyin. Tüm malzemeyi blender’da karıştırın, bu arada içine 100 ml suyu yavaş yavaş dökün. Hazırladığınız karışım pürüzsüz ve pembe bir renk alana kadar karıştırmaya devam edin. Üzerini zeytinyağı ve pancar taneleriyle süsleyebilirsiniz.



Sunum önerisi

Humus pita ekmeği ile oldukça lezzetli bir atıştırmalığa dönüşebilir. Bu ikiliyi beraber servis edebilirsiniz.