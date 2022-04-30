1 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Mayıs Pazar için günlük burç yorumları...



1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü yapmanız gereken alışverişlere ayırabilirsiniz. Giderlerinizle birlikte gelirleriniz de artabilir. Beklemediğiniz bir yerden elinize para geçebilir ya da gelir getirecek bir iş veya yatırım fikri bulabilirsiniz. Yöneticiniz Mars da sizi destekliyor.

BOĞA BURCU -1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor, yöneticiniz Venüs ise Plüton ve Jüpiter’le olumlu etkileşimde. Güneş tutulması sonrası aldığınız kararları netleştirebilirsiniz. Ancak bugün daha ziyade keyif yapmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızla görüşüp sosyalleşebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal etkinliklere katılabilir ya da arkadaşlarınızla buluşabilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Eski Yeni farkındalıklar kazanmanız yönünde hayat size ışık tutuyor. Bugün kendinizle kalıp dinlenmek size iyi gelebilir. Kariyerinizle ilgili alanda ise şans ve fırsatlar yakalayabileceğiniz bir dönemdesiniz. da karşılaşmanız mümkün. Gerilimli durumlar söz konusu olabilir, ani tepkiler vermemeye dikkat edin.

YENGEÇ BURCU - 1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü arkadaşlarınızla bir araya gelmek ve keyifli zaman geçirmek üzere değerlendirebilirsiniz. Yeme içmenin ön planda olduğu buluşmalar olabilir. Tutulma sonrası geleceğe dönük hayalleriniz için bazı adımlar atabilirsiniz, şansınız açık.

ASLAN BURCU -1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutulma sonrası kariyerinizde yeni bir sayfa açmaya hazır hissedebilirsiniz. Ortaklı gelirleriniz, borç ve ödemeleriniz alanında şansınız açık. Bazı fırsatlar elde edebilir, rahat bir akışa kavuşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle keyifli, romantik bir gün geçirebilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde hayatınıza biri girebilir. Bugün dışarı çıkıp sosyalleşerek kendinizi hayatın akışına bırakmak size iyi gelecek.

TERAZİ BURCU - 1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Kendinize yeni bir sayfa açmak ve alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Günü rutinlerinize ve ev düzeninize ayırabilir, yeni bir beslenme ya da spor programına başlamak üzere planlama yapabilirsiniz. Bakım yapmanın da tam zamanı.

AKREP BURCU - 1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, yöneticiniz Plüton’la pozitif etkileşimde. Partnerinizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde hayatınıza biri girebilir. Biraz çıkıp sosyalleşerek kendinizi akışa bırakmak size iyi gelecek. Yeme içmenin ön planda olduğu buluşmalar olabilir.

YAY BURCU - 1Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Jüpiter Venüs ile kavuşuyor. Ev alım-satımı ya da taşınma süreçleri gündeminizdeyse şans sizden yana. Rahat bir akışta ilerleyebilir ve kazançlı çıkabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi ve alışkanlıklarınızı yenilemeye başlamak için de güzel bir gün.

OĞLAK BURCU - 1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Ya da yakın çevrenizdeki kişilerle görüşebilirsiniz. Yeme içmenin ön planda olduğu buluşmalar olabilir. Kendinizi hayatın akışına bırakmak ve fazla düşünmemek size iyi gelir. Kısa bir tatil planlayabilirsiniz.

KOVA BURCU -1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü evinizde geçirebilir, ailenize zaman ayırabilirsiniz. Aile yemekleri için güzel bir gün. Parasal alanda da şans sizden yana. Geliriniz artabilir, beklemediğiniz bir yerden sürpriz bir para gelebilir.

BALIK BURCU -1 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs bugün Jüpiter’le burcunuzda kavuşuyor. Rahat bir akışta ve şanslısınız. Hedeflerinizle ilgili daha idealist olabilir ve sezgilerinizi çok net duyabilirsiniz. Haftanın son gününü ise yakınlarınızla görüşerek keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Kısa bir tatile çıkabilirsiniz.

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