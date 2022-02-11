12 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Şubat Cumartesi için günlük burç yorumları...

12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta sonunu ailenize ayırmak isteyebilirsiniz. Günün enerjileri olumlu. Evinizde vakit geçirmek size iyi gelebilir. Evinizde yapmak istediğiniz değişiklikler varsa onlar için de ideal bir zaman.

BOĞA BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken yakın çevrenizdeki kişilerle, kardeşlerinizle ya da akrabalarınızla bir arada olmak, ev ortamında vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Birlikte keyifli aktiviteler de planlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Eviniz için bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Evinize beklemediğiniz bir yerden sürpriz bir para gelişi de söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Sezgileriniz çok güçlü olacak. Bu doğrultuda hayatınızla ilgili bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili bazı konular da odak noktanızda olabilir.

ASLAN BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi duygusal hissedebileceğiniz bir gün. Sezgilerinizi daha net duyabilirsiniz. Bugün yalnız kalmak ya da sadece ailenizle bir arada olmak ve kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz, bolca sosyalleşebileceğiniz bir gün. Kendinizi ait olduğunuz sosyal gruplara daha bağlı hissedebilirsiniz. Geleceğe dönük olarak daha umutlu olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta sonu tamamlamanız gereken işleriniz olabilir ve evinizde çalışabilirsiniz. Yine de evde olmak size iyi gelecek. Kariyerinizle ilgili konulara ise daha duygusal yaklaşma olasılığınızın olduğu bir gün.

AKREP BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yüksek öğrenimle ilgili ya da yurt dışı işlerinizle bağlantılı konular gündeminize gelebilir. Beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Parasal açıdan da şanslı olabileceğiniz bir gün.

YAY BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızın odak noktasında olan krizleri çözebilirsiniz. Günün olumlu enerjilerinden yararlanmak adına, başkalarından yardım almaya açık olmalısınız. Yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor.

OĞLAK BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta sonu ilişkiniz odağınızda olacak. Günü partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Duygular ön planda olacak. İlişkiyi geleceğe taşıyacak sürpriz gelişmeler olabilir.

KOVA BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayat düzeninizle ilgili ani bir değişiklik yapabilirsiniz. Ailenize daha fazla zaman ayırabilmek odak noktanızda olabilir. Bu hafta sonu sağlığınızla ilgili konularla da ilgilenmeniz gerekebilir.

BALIK BURCU - 12 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta sonu ilişkiniz odağınızda olacak. Bir süredir sizi mutsuz eden sorunlar hızlıca çözüme kavuşabilir ve günü partnerinizle keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Duygusal bağlılık ön planda olacak.

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