14 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Mart 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Mart Pazartesi için günlük burç yorumları...



14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve ilişki konuları odak noktanızda olacak. Daha duygusal olabilirsiniz, ancak gökyüzünde sert enerjiler olacağı için partnerinizle çatışmalara müsait günlerdesiniz. Fevri olmaktan uzak durmalı, bazı şeyleri akışa bırakmalısınız.

BOĞA BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha ziyade ailenize ve evinize yoğunlaşabilirsiniz. Aile içinde oluşabilecek gerginliklere, evinizle ilgili atacağınız adımlarda blokajlara hazırlıklı olun ve bazı konularda inat etmeyip biraz da akışa bırakmaya çalışın.

İKİZLER BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminiz, yapmanız gereken görüşmeler, toplantı ya da telefon trağiniz yoğun olabilir. İletişim kazalarına karşı dikkatli olup sözlerinizi biraz daha tartmanızda fayda var.

YENGEÇ BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken parasal konular odağınızda olabilir. Gökyüzündeki sert enerjiler nedeniyle harcama kararlarınızda dikkatli olun, sonradan pişman olacağınız ve bütçenizi etkileyecek kararlar vermeyin.

ASLAN BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Kendi merkezinize dönerek, hedeflerinize ve planlarınıza odaklanabilirsiniz. Bugün dış görünüm değişiklikleri yapmak için de uygun olacak ancak ani kararlar vermeyin.

BAŞAK BURCU -14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde biraz içedönük olabilir, çevrenizdeki hengameden uzaklaşarak iç dünyanıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay öncesi bu içe dönüş sizin için önem taşıyor.

TERAZİ BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatta aktif olabilir; iş toplantılarına, davetlere ya da etkinliklere katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ancak gökyüzündeki enerjiler ilişkilerinize dikkat etmeniz gerektiği yönünde sizi uyarıyor.

AKREP BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken işleriniz yoğun olabilir, biraz stresli ve gergin hissedebilirsiniz. Gökyüzündeki yoğun su enerjisinden dolayı bir su burcu olarak odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz.

YAY BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken gelecek planlarınıza, hayallerinize odaklı olabilirsiniz. Ancak içten içe bir huzursuzluk duymanız mümkün. Gökyüzü önemli kararlar almamanız gerektiğini hatırlatıyor.

OĞLAK BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal kaynaklar, miras, borçlar ya da ödemeler gibi konularda gündemleriniz olabilir. Sizi huzursuz edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz, ancak gökyüzü her şeyi kontrol edemeyeceğinizi size hatırlatıyor.

KOVA BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ilişki konularına odaklısınız. Gökyüzü gerilimlere ya da tatsız durumlara işaret ediyor. Bu dönemde ilişkileri zorlamamak, bazı konuları akışa bırakmak gerektiğini unutmayın.

BALIK BURCU -14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin görevleriniz ve yapmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Fazlaca iş yükünüz olabilir; yorgun düşebilir ve içsel huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Stres yönetimine dikkat edin, bağışıklık sisteminizi güçlü tutun.

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