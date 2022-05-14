14 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Mayıs Cumartesi için günlük burç yorumları...



14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinize ayırabilirsiniz, ancak aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Karşılıklı anlayış ve empati yapabilmek önem taşıyor. Öğleden sonra parasal konular gündeminize gelebilir.

BOĞA BURCU -14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısı yarım kalan işlerinizi tamamlamak, derleme toplama işleriyle uğraşmak için uygun olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerini ise partnerinize ayırabilirsiniz. Ancak aranızda bazı gerginlikler yaşanabilir.

İKİZLER BURCU - 14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Öfke patlamalarına dikkat. Öğleden sonra ve akşam saatleri ise yarım kalan işlerinizi tamamlamak, derleme toplama işleriyle uğraşmak için uygun olacak.

YENGEÇ BURCU - 14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında evinizle ilgilenebilirsiniz. Dekorasyon, boya-badana, ufak tadilatlar için uygun bir zaman. Öğleden sonra saatlerinde partnerinizle bazı gerginlikler yaşamanız mümkün. Öfke kontrolüne dikkat.

ASLAN BURCU -14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle ve aile bireyleriyle olan diyaloglarınıza dikkat edin. Güç savaşları ya da öfke patlamalarına müsait bir gün. Akşam saatlerini evinizde sakin geçirmek size iyi gelecek.

BAŞAK BURCU -14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna başlarken çözmeniz gereken parasal konular olabilir. Bir finans danışmanından fikir almayı düşünebilirsiniz. Öğleden sonra veya akşam saatleri için yakın çevrenizdeki kişilerle program yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Ay öğleden sonraya dek sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Bakım yapmak, kendinizle ilgilenmek için günün ilk yarısını kullanabilirsiniz. Öğleden sonra parasal konular gündeminize geliyor.

AKREP BURCU -14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne başlarken biraz düşük enerjide olabilirsiniz. Ancak Ay öğleden sonra burcunuza geçiyor ve modunuz değişiyor. Kendi yaşamınıza ve isteklerinize odaklanıyorsunuz. Gölge taraflarınızla yüzleşmenizi gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, bir etkinlik ya da davete katılabilirsiniz. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise enerjinizin düşmesi mümkün. Kendinizle kalmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında halletmeniz gereken işleriniz olabilir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, bir etkinlik ya da davete katılabilirsiniz. Sosyal ortamlarda yaşanabilecek gerginliklere dikkat.

KOVA BURCU -14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bazı iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Ancak gerginliklere müsait bir gün. Dengeleri korumak önem taşıyor.

BALIK BURCU -14 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında parasal konular odak noktanızda olabilir. Öğleden sonra ise yurt dışı bağlantılı konular gündeme gelebilir. Kendinizi gergin hissetmeniz mümkün. Atacağınız adımlarda iç sesinizi dinleyin.

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