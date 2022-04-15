16 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın altıncı günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? 16 Nisan 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 16 Nisan 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Nisan Cuma için günlük burç yorumları...
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16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Odak noktanız ağırlıklı olarak aşk ve ilişkileriniz olacak. Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de bu alanda alacaksınız. Hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Başlangıçlar olduğu kadar bitişler de yaşanabilir.
BOĞA BURCU -16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay’ın etkilerini sağlık evinizden alacaksınız. Kendinize dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca kendinize daha fazla vakit ayırmak için günlük rutinlerinizi yeniden ele alabilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini aşk evinizden alacaksınız. Bu alanda yeni başlangıçlar olduğu gibi bitişler de yaşanabilir. Güç savaşlarından uzak durun, dengeleri koruyun.
YENGEÇ BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay’ın etkilerini ev ve aileyle ilgili alandan alacaksınız. Ailenize daha fazla zaman ayırmak için hayatınızı yeniden düzenleyebilir, bu doğrultuda bazı şeyleri bırakmak veya sonlandırmak isteyebilirsiniz.
ASLAN BURCU -16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşecen Dolunay’ın etkilerini yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda alacaksınız. Sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor olabilir. Yaşamınızda dengeleri yeniden kurmalısınız.
BAŞAK BURCU -16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay’ın etkilerini para evinizden alacaksınız. Yeni para kaynakları karşınıza çıkarken bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. Gelir-gider dengenize yeniden bakmanız gerekebilir.
TERAZİ BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay halen sizin burcunuzda ve bugünkü Dolunay da burcunuzda gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili hem bitirmek hem de başlamak istediğiniz konular için gökyüzü sizi destekliyor. Size iyi gelmeyen bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz.
AKREP BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü Dolunay’ın etkilerini biraz daha bilinçaltı düzeyde hissedeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olacağı bu süreçte iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi güncellemek ve yeni kararlar almak için de ideal bir dönemdesiniz.
YAY BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay’ın etkilerini arkadaşlık ve sosyal yaşam alanınızdan alıyorsunuz. Bazı kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Özellikle alma-verme dengenize yeniden bakmanızda fayda var.
OĞLAK BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay’ın etkilerini kariyer evinizden alıyorsunuz. İşinizle ilgili yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bir karar noktasına gelebilirsiniz. Bazı kapılar kapanabilir, ama unutmayın ki yenileri açılacaktır.
KOVA BURCU - 16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay yurt dışıyla ilgili konularda karar süreçlerini gündeminize getirebilir. Eğitim veya seyahatlerdeki belirsizlikler netleşebilir. Önceden başlamış olan hukuksal konularla ilgili sonuç alabilirsiniz.
BALIK BURCU -16 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşecek olan Dolunay sürecinde ruhsal olarak sıkışık hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızı yeniden gözden geçirin. Dönüşmesi gereken, karar alıp netleştirmeniz gereken neler var, bunlara odaklanın.
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