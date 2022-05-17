18 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Mayıs Çarşamba için günlük burç yorumları...



18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars ve Neptün kavuşuyor. Gergin hissedebilirsiniz. Hastane ve tedavi süreçleri gündeme gelebilir, özellikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Çevrenizdeki kişilere karşı da temkinli olmanızda fayda var, göründükleri gibi olmayabilirler.

BOĞA BURCU -18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün erken saatlerinde parasal konularla ilgili yapmanız gereken işler olabilir. Sosyal çevre ilişkilerinize dikkat edin. Pasif agresif durumlarla karşılaşıp şaşırabilirsiniz ya da siz öfkenizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinizle geçirebilirsiniz, ancak günün çatışmalara müsait bir enerjisi var. Kariyerinizle ilgili konularda da zorlayıcı etki altındasınız. Harekete geçmekte zorlanabilir, dağılabilir, hedeflerinizi tutturamayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışıyla ilgili işleriniz varsa yön kaybı yaşama ihtimaliniz var. Aldatılma enerjisine açıksınız, yaptığınız görüşmelerde temkinli olun. Yapmanız gereken rutin işlere odaklanmak, yeni bir işe başlamamak iyi olabilir.

ASLAN BURCU -18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda gerginlikler yaşanabilir, günün çatışmalara müsait bir enerjisi var. Parasal alanda da önünüzü görene kadar önemli adımlar atmamanızda fayda var. Akşama doğru sağlığınızla ilgili bir durum oluşabilir.

BAŞAK BURCU -18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler altındasınız. Aldatılma enerjisine müsait bir gün. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Günü evinizle ilgilenmeye ayırmak, ufak tadilat ya da düzenlemeler yapmak sizi rahatlatabilir.

TERAZİ BURCU - 18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Yakın çevrenizdeki kişilerle ya da kardeşinizle alakalı bir gerginlik yaşamanız mümkün. Seyahat planlarınız varsa harekete geçemeyebilirsiniz. Akşam saatlerini evinizde geçirmek sizi rahatlatabilir.

AKREP BURCU -18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında parasal konularda bir gündeminiz olabilir. Gereksiz harcamalar yapabileceğiniz bir gün. Yöneticiniz Mars ile Neptün kavuşuyor. Aşk ve ilişki alanınızda bir karmaşa yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU - 18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonraya dek burcunuzda ilerliyor. Planlarınızla ilgili harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmamaya çalışın. Aile içerisinde de gerginlikler yaşanabilir.

OĞLAK BURCU - 17 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonra burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Günün ilk yarısında kendinizle kalmak, kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Biraz gergin olmanız mümkün. Akşama doğru daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

KOVA BURCU -18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

: Sosyal hayatınız hareketli olabilir. Ancak çatışma ya da gerginlik ortamlarına müsait bir gün. Hayatınızdaki bazı insanlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Onlara sınır çizmek isteyebilirsiniz. Parasal alanda önemli kararlar almayın.

BALIK BURCU -18 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Neptün ile Mars sizin burcunuzda kavuşuyor. Harekete geçmekte zorlanabilir, gergin hissedebilirsiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin, ancak gerçekleri de görmezden gelmeyin. Akşam saatleri sosyalleşmek için uygun olacak.

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