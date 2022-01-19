20 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Ocak 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Ocak Perşembe için günlük burç yorumları...

20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün bir bölümünü partnerinize, bir bölümünü de işlerinize veya çalışmıyorsanız hobilerinize ayırabilirsiniz. Günlük programınızda ve rutinlerinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor.

BOĞA BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle, evinizle ve partnerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Günün enerjileri güzel, keyif aldığınız aktivitelere de zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz ya da aile üyelerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Büyük çaplı olmayan ufak tadilatlar ya da ev içi düzenlemeler için uygun bir gün.

YENGEÇ BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısında parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Mevcut koşullarınızı daha gerçekçi bir açıdan değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde yakın çevrenizdeki kişilerle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay öğleden sonraya dek sizin burcunuzda. Bazı planlarınızla ilgili ilk adımları atabilirsiniz, ancak çok büyük adımlar için uygun zaman olmadığını unutmayın. Akşam saatlerinde parasal konular gündeme geliyor.

BAŞAK BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal olarak zorlandığınız günlerden geçmiş olabilirsiniz. Bugün biraz daha kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçecek. Akşam saatlerinde motivasyonunuz artıyor.

TERAZİ BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk yarısı sosyalleşmek, arkadaşlarınızla zaman geçirmek için uygun. Akşam saatlerinde ise biraz kendinizle kalmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir terapi sürecine başlamayı düşünüyorsanız uygun zaman.

AKREP BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündüz saatlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Biriken işleri hızlıca tamamlamak, yeni bir işe başlamak gibi çalışmalar için uygun bir gün. Akşam saatlerinde ise biraz sosyalleşmek isteyebilirsiniz.

YAY BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz ve görüşme ya da toplantı trafiğiniz olabilir. Yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konularında bir adım atmak istiyorsanız uygun bir gün. Ancak büyük adımlar için doğru zaman olmadığını unutmayın.

OĞLAK BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda rahat bir akışa geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim konuları gündeme gelebilir. Başlangıç adımları için uygun bir gün. Ancak daha büyük adımlar için biraz daha bekleyin.

KOVA BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Güneş sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz konular için en uygun döneme giriyorsunuz. Ancak gökyüzündeki retrolar nedeniyle şimdilik büyük adımlar atmayın. Bugünün gündemi ise ilişkiler olacak.

BALIK BURCU - 20 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündüz saatlerinde günlük işlerinizi hızlıca tamamlamanız yönünde gökyüzü sizi destekliyor. Sağlık sorunları yaşadıysanız daha iyi hissedebilirsiniz. Akşam saatlerini ise partnerinize ayırmak isteyebilirsiniz.

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