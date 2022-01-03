2022 Akrep Burcu Yorumları: Romantik aşklar evliliğe dönüşebilir

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Akrep burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Akrep burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 AKREP BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında arkanıza alacağınız rüzgarla aşkı hissedecek, yaşayacak, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi daha fazla geliştirdiğini göreceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.

Bu dönemde tanışacağınız bir insanla romantik, duygusal tarafı kuvvetli bir aşk yaşayabilir, kendinizi aşkla geliştirebilir, karşı tarafla bütünleşmek isteyebilirsiniz.

Aşkta kendinizden çok verebilir, hayal gücünüzle sevdiğinizi baş tacı yapabilirsiniz. Aşk, eğlence, yaratıcılık, sanat ve çocuklar konularında yaratıcılığınız, anlayışınız ve empatiniz yüksek olabilir.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu dönem tam zamanı!

11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs ve sonrası: 11 Mayıs’tan sonra, sonbahar aylarına kadar kendinizi işinizde,

gücünüzde göstereceksiniz. Yeni projeler işlerde atak, cesur, sabırsız ve aşırı girişken olabilirsiniz. İşsiz kalmayacak, kendinizi meşgul etmenin, yeni iş fırsatlarını hayatınıza katmanın yollarını bulacaksınız. Beraber çalışacağınız insanların hayatında hızlı ve cesur açılımlar oluşabilir. Beraber iş yapmaktan mutluluk duyabilir, cesur adımlar atabilirsiniz. Kısacası insanlarla beraber çalışmaktan korkmayacak, hatta zevk alacaksınız. Ancak hızlı yapınızla şansı kaçırmamak için atacağınız adımlarla, yanınızdaki insanlara şans vermeyi unutmayın. Yaz aylarında hızlı bir ajandanız, gündelik yaşantınız olabilir.

AİLE HAYATINIZA VE EV KONULARINA ÖNEM VERECEKSİNİZ

2022 yılında da aile hayatınıza, ev konularınıza yönelik hareket edeceksiniz. Ailenizle ilgili her türlü sorumluluk karşınıza gelebilir. Emlak alımı, ev sahibi olmak gibi durumlar işin içine girebilir. Yıl boyunca evinizin düzenine ve düzenlenmesine vaktinizi ayırabilirsiniz. Tarlanız, araziniz, toprakla bağlantılı işlerinizde önemli uğraşılar ve dersleriniz devrede olabilir. Yuvanızı kurmak, aile sorumluluğunu üstlenmek öne çıkabilir. Aile büyüklerinizin hayatındaki bazı sorunlar, hastalıklar ve problemler de olasılıklar arasında. Belki bir akraba veya aile büyüğünüzün sizinle aynı evde yaşaması zorunluluğunu üzerinizde hissedebilirsiniz. Örnekleri çoğaltabiliriz ama kısaca, ailevi sorumluluklar bu yıl vaktinizin çoğunu alabilir. Bir yandan da davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.

TUTULMALARDA: HAYATINIZI YENİDEN DÜZENLİYORSUNUZ

Bu yıl tutulmalardan aldığınız etkilerle hayatınızı yeniden düzenliyorsunuz. Sağlığınızda, kişisel ve özel hayat girişimlerinizde, fiziki görüntünüzde zor alışkanlıklarınızı, sizi aşağıya çeken davranışlarınızı fark edecek, yeni kararlar alacaksınız. 16 Mayıs ve 25 Ekim’deki tutulmalarda bu konuları daha net göreceksiniz. İlişkiler ve iş birliklerinin, başka insanları düşünmenin, onların hayatına göre davranmanın, ilişki sorumluluklarının sizi ne kadar geliştireceğini 30 Nisan-8 Kasım tutulmalarıyla fark edebilirsiniz. Bu tutulmalar ilişkilerinize bakış açınızı değiştirecek, evlilik, ayrılık, yeni ilişkilere başlama kararlarınızı hareketlendireceksiniz.

Hande Kazanova'nın 2022 için detaylı tüm yorumlarının yer aldığı Elle Dergisi ve hediye kitabı almak için tıklayın: Elele Aralık-Ocak

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