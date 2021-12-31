2022 İkizler Burcu Yorumları: İş hayatında parlayacaksınız

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 İkizler burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 İkizler burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 İKİZLER BURCU YORUMLARI

Sevgili İkizler ve yükselen İkizler, 2022 yılının ilk 5 ayında büyümenizi ve gelişiminizi en çok kariyer ve iş hayatınızda gerçekleştirebilirsiniz.

Toplumsal konularla ilgili olacak, kendinizi yapacağınız işlerde göstermek isteyeceksiniz. Bu alanda zaman zaman kararsızlıklarınız, tembellikleriniz artsa bile, iş alanlarınızda sezgisel, yaratıcı yönlerinizi hayatınıza geçirerek, şanslar yakalayabilirsiniz.

Başka insanlara yardım etmek, onlara yol göstermek önemli olabilir. Siz başkalarına yardım ve destek verdikçe hayat da adımlarınızda sizi destekleyecek.

11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs’tan sonra yeni insanlarla tanışabilir, onlarla iş birliği içinde olabilir, sosyal ortamlarınızdaki kişilerden destek ve yardım görebilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızda girişken, öncü, lider yönlerinizle aranılacaksınız. Organizasyon veya etkinlik içerikli bir işle uğraşıyorsanız, yenilikçi yönlerinizi ortaya çıkararak yolunuzda ilerleyeceksiniz. İşten elde edilen gelirleriniz artabilir, başka alternatif işlerinizi hayata geçirebilir ve

geleceğinize yönelik planlarınızı devreye sokabilirsiniz.

SATÜRN BAZI SORUMLULUKLARI ARTTIRIYOR

2022 yılında Satürn, medya, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, ithalat, ihracat, yayıncılık, hukuk, iş seyahatleri, eğitmenlik, eğitim, online sektörler, dijital alanlar, deniz aşırı ülkelerle girişilecek ticaret ve turizm sektörlerinde sorumluluklarınızı arttırabilir. Yüksek eğitim, din, metafizik, felsefe ve hukuk alanlarına ilginiz artabilir. İlerinizde farklı yöntemlerle ilerlemek isteyebilirsiniz. Önemli düşüncelerinizi kontrol etmeyi öğreneceksiniz; legal konularda mücadele ve sınırlamalarınızın da olacağını söylemeliyim. Bu yüzden başınızdan büyük işlere kalkışırsanız hukuksal sıkıntılar, eğitim zorlanmaları ve seyahat zorluklarıyla karşılaşmak söz konusu olabilir. Aynı zamanda uzaktaki akrabalarınızın hayatındaki sorumluluklar dolaylı yoldan sizi etkileyebilir. Partnerinizin kardeş ve akrabalarıyla olan ilişkilerinizde de sorumluluklar üstlenebilirsiniz.

SAĞLIĞINIZA EKSTRA DİKKAT ETMEYİ UNUTMAYIN!

Bu yıl tutulmalardan aldığınız etkilerle kendi ruhunuza, spiritüel alanlara daha fazla yer vermelisiniz. Yurt dışı fırsatlarınız yüksek olurken, gündelik iş hayatınızda, çalışmalarınızda ve sağlığınızda önemli konuları gözden geçirmeniz gerekecek. Ayağınıza takılan ve sizi aşağıya çeken kriz durumlarından ve kişilerden uzaklaşmanız gerekebilir. Bunu 16 Mayıs-25 Ekim tutulmalarında göreceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmeyi unutmayın.