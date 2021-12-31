2022 Boğa Burcu Yorumları: Kendinize yatırım yapın

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Boğa burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Boğa burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 BOĞA BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında çevreniz değişebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, onlarla iş birliği içinde olabilir, sosyal ortamlarınızdaki kişilerden destek ve yardım görebilirsiniz. Siz de etrafınızdaki insanlara fazlasıyla yardım edeceksiniz.

Arkadaş ortamlarınızda anlayışlı, kabullenici, sezgisel ve yaratıcı yönlerinizle aranılacaksınız. Organizasyon veya etkinlik içerikli bir işle uğraşıyorsanız hayal gücünüzü ve sanatsal taraflarınızı kullanarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz.

İşten elde edilen gelirleriniz artabilir, başka alternatif işlerinizi hayata geçirebilir ve geleceğinize yönelik planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Bu yıl şansı, fırsatları sosyal çevrenizde yaşayacaksınız. Hayatınıza bir insanı almak istiyorsanız gireceğiniz ortamlarda karşınıza çıkabilir!

MAYIS AYINDAN SONRA

Mayıs ayından sonbahara kadarki dönemde Jüpiter’den alacağınız etkilerle olumsuzluklar karşısında korunacak, beklenmedik iyiliklerle karşılaşacaksınız. Kendinizi, ruhunuzu keşfedecek, yardımlaşmayı ön plana çıkaracak ve daha ruhani şeylerin peşinde koşacaksınız. Spiritüel çalışmalara, ruhani oluşumlara ilginiz artacak. Kendinizi ve hayatı kabullenme alanında size yol gösterecek sezgisel, evrensel insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sahne arkası işler, sinema, bale, resim, dans, koreografiye dayalı işleriniz varsa bu işlerde yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanarak ilerleyeceksiniz.

Satürn’ün kariyer ve meslek alanlarınızda dolaşması önemli sorumlulukları üstleneceğinizi gösteriyor. Amaçlarınızı yeniden planlayacak ve kariyerinize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Bu kolay olmayabilir, geçen 7 yılda başlattığınız işlerin sonuçlarını görebilirsiniz. Üzerinizde bazı zamanlar fazlaca baskı hissedebilirsiniz. İş hayatınızda neyi sevip sevmediğinizi görecek, doğru işin peşinden gidip gitmediğinizi göreceksiniz. Toplum önünde olmaktan ve sorumluluklar üstlenmekten kaçınmamalısınız. Zira yapacağınız işlerde kendinizi topluma kabullendirmek her şeyden önemli olabilir.

30 NİSAN- 12 MAYIS ARASINDA DOĞAN BOĞALAR

Bu yıl 30 Nisan-12 Mayıs tarihleri ve arasında doğan Boğalar, dramatik kişilik değişiklikleri, hayatlarının tam anlamıyla değişmesi, içlerindeki özgürlük ve farklılık isteğinin yoğunlaşmasıyla karşılaşabilirler. Değişik ve farklı olayların peşine düşmekten mutluluk duyabilirsiniz. Bir anlamda hayatınızda büyük aydınlanmalar, sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Ama 2022 yılında da değişimlere karşı esnek olursanız kazanacaksınız. Nisan ve ekim aylarında değişime karşı koymayın.

TUTULMALAR SİZİN AKSINIZDA GERÇEKLEŞİYOR

Tutulmalar sizin aksınızda gerçekleşiyor. Kendinize ve sağlığınıza yapacağınız yatırımlar 1.5 yıl boyunca önemli olacak. Ortaklıklardan ziyade kendi değer yargılarınıza güvenmeli ve hayatınızı ilişkilerinizi yoluna koymalısınız.

