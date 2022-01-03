2022 Kova Burcu Yorumları: Hayallerinizi gerçekleştirme zamanı

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Kova burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Kova burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 KOVA BURCU YORUMLARI

2022’nin ilk 5 ayında parasal konularda şansı yakalayacaksınız. Maddi konularda çok güzel şanslara ve fırsatlara sahip olacaksınız.

Ev almak, mal, mülk sahibi olmak, para biriktirmek veya harcamak bu yıl her zamankinden daha cazip görünebilir. Maddi konularda yardımsever, yaratıcı, sezgisel ilerleyebilirsiniz.

İlaç ve sağlık sektörü, petrol, kimya, sinema, sanat, film, satış, hayal gücü gerektiren, yaratıcı alanlardan yana büyük kazançlar ve ilerlemeler kaydedebilirsiniz.

Nisan ayında riskli girişimlerden ayında uzak durun. İşlerinize, parasal girişimlerinize gerçekçi yaklaşın.

11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs ve sonrası: 11 Mayıs ve sonrası, sonbahar dönemine kadar reklam, satış,

pazarlama, eğitim, öğrenim, yazım, network, bilişim alanlarınızda çeşitli şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yayıncılık ve medyayla ilgili konular hayatınızı renklendirebilir. Basın yayınla, gazetecilikle ilgili işe sahip olanlar hareketli, ateşli, cesur bir süreç içerisinde bulunacaklar. Hayatımızı etkileyen internet ve sosyal medyayla uğraşıyorsanız, diğer insanlar arasından sıyrılmayı kolaylıkla başaracaksınız. Burası girişimcilik alanı olduğu için, aklınızdaki planları çevrenizden destek alarak hayata geçirebilirsiniz.

2022 YILINDA: KİŞİSEL YOLCULUĞUNUZ BAŞLAYACAK

2022 yılında kendiniz için sorumluluk alarak kişisel yolculuğunuza devam edeceksiniz. Hayatınızı kurmaya devam ediyorsunuz. Gerçekten ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu bu yıl yaşayacağınız olaylarla görecek, başkalarından öğreneceklerinizi yabana atmayacaksınız. Dünya hakkında öğrendiklerinizi, deneyimlediklerinizi ve yaşadıklarınızı gözden geçirmenin ve gelecek günlerinizi hazırlamanın keyfini çıkartın. Bazen aşırı gelen sorumluluklar sizi yorabilir ve bunaltabilir. Sağlığınızda zorlanmalar oluşabilir. Hayata temkinle ve dikkatli yaklaşabilirsiniz. Olur olmadık olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmadan ilerler, değişmesi gerekenleri ele alırsanız bu yılı rahat atlatırsınız. Ekim ayında değişimlere direnmeyin.

TUTULMALARDA: DEĞERLERİNİZE ÖNEM VERECEKSİNİZ

Bu sene tutulmalardan alacağınız etkiyle evinize, ailenize ve değerlerinize önem vermelisiniz. Ebeveynleriniz adına yapılması gerekenler öne çıkarken, nerede ve nasıl yaşamanız gerektiğini görebilirsiniz. 30 Nisan-8 Kasım tutulmaları hızlı ve ani

değişimleri hayatınıza taşıyacak. 16 Mayıs-25 Ekim tutulmalarındaysa kariyer ve meslek hayatınıza çeki düzen verecek, bırakılması gereken konuları ele alacak, hayatınızı düzene oturtmak için uğraşacaksınız.

Hande Kazanova'nın 2022 için detaylı tüm yorumlarının yer aldığı Elle Dergisi ve hediye kitabı almak için tıklayın: Elele Aralık-Ocak

İLGİLİ İÇERİKLER

2022 Koç Burcu Yorumları

2022 Boğa Burcu Yorumları

2022 İkizler Burcu Yorumları

2022 Yengeç Burcu Yorumları

2022 Aslan Burcu Yorumları

2022 Başak Burcu Yorumları

2022 Terazi Burcu Yorumları

2022 Akrep Burcu Yorumları

2022 Yay Burcu Yorumları

2022 Oğlak Burcu Yorumları

2022 Balık Burcu Yorumları