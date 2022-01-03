2022 Balık Burcu Yorumları: Kapılar sonuna kadar açık

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Balık burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Balık burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 BALIK BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında, kasım ve aralık aylarında Jüpiter size inanılmaz şanslar verecek.

Bu yıl kendinize olan güveniniz tam olacak. İnsanları kolaylıkla etkilemeyi başaracaksınız.

12 yılda bir gelen ve önünüzdeki 12 yılın konu ve olaylarını belirleyecek olan bu dönemde, şansın ayağınıza gelmesini beklemeyin.

Kafanızda kurduğunuz, oluşturduğunuz plan ve projeleriniz varsa harekete geçin, uğraşın, yeni insanlarla tanışın, farklı yerlerde bulunun. Ya da eğitiminize önem vererek kendinizi geliştirin.

Eksik olduğunuz bir alan varsa onu tamamlayın.

Bu dönem tembellik etmeyin ve sizi besleyen yönlerinizi ön plana çıkarın.

Kararsızlıklarınızla baş etmek için küçük küçük planlamalar yapmak işinize yarayabilir.

11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs ve sonrası: 11 Mayıs sonrası, sonbahara kadar parasal anlamda çok güzel şanslara ve fırsatlara sahip olacaksınız. Bir ev alabilir, mala, mülke girebilir, paranızı biriktirebilir, elde ettiğiniz parayı girişimleriniz için kullanabilirsiniz. Maddi konularda cesur, atak ve açık yüreklilikle ilerleyebilirsiniz. Kazançlarınız artacak, yatırımlarınızdan güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

2022 YILINDA ŞANS SİZDEN YANA OLACAK

2022 yılında da şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Satürn’ün size göstermeye çalıştığı bu süreci bir tamamlanma, bir temizlik süreci olarak görmelisiniz. Bırakın hayatınıza hizmet etmeyen kişiler, olaylar, konular gitsin! Aslında mistik konulara, astroloji, sosyoloji, psikoloji konularına ve ruhsal öğretilere olan merakınız ve isteğinizle gelişime yıl boyunca fazlasıyla açık olacaksınız. Bir yandan da unutmayın, bu yıl şanslı yılınızdasınız. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu, bakış açınızdaki negatiflik ve kaygılar olabilir. Kaygıları, endişeleri, üzüntü ve kederleri geride

bırakırsanız bu döngünün zorluklarını kırmış olursunuz!

TUTULMALARDA: ÇEVRENİZİ GÖZDEN GEÇİRMELİSİNİZ

Tutulmalardan aldığınız etkilerle yakın çevre ilişkilerinizi yeniden ele almalı, yakınlarınıza hayatınızda daha fazla yer açmalısınız. Bu sene sizi büyütecek kişiler uzak çevrenizden, tanımadığınız insanlar değil, bilakis çok yakınınızda olan, akraba,

kardeş veya komşularınız, dostlarınız olabilir. Büyük eğitimlerden ziyade kısa kapsamlı eğitimlerden, kurslardan fayda sağlayabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde hızlı olaylar 30 Nisan-8 Kasım’daki tutulmalarla hayatınızı renklendirebilir. Uzun vadeli eğitim, seyahat, ticaret ve hukuk alanlarınızda nelerin değişmesi gerektiğini, sizi aşağıya çektiğini 16 Mayıs-25 Ekim tutulmalarında çok net göreceksiniz.

Hande Kazanova'nın 2022 için detaylı tüm yorumlarının yer aldığı Elle Dergisi ve hediye kitabı almak için tıklayın: Elele Aralık-Ocak

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