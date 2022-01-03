2022 Yay Burcu Yorumları: Ailenize ve sağlığa odaklanmalısınız

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Yay burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Yay burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 YAY BURCU YORUMLARI

2022’nin ilk 5 ayında Jüpiter’den aldığınız etkilerle ev ve aile konularında güzel şanslar yakalayabilirsiniz.

Emlak alım-satımından kazanç sağlayabilir, istediğiniz bir ev varsa onu alarak hayallerinize kavuşabilirsiniz.

11 Mayıs’a kadar emlak alım-satım işlerinizden kazancınız yüksek olabilir.

Aileniz ve onlarla geçirilecek zamanlar aradığınız o içsel huzurun en verimli anlarını temsil edecek.

Ailenizi ve yuvanızı genişletmek, geliştirmek ve kimliğinizi bu alanlarda ortaya koymak isteyeceksiniz. Yuva kurmak istiyorsanız hiç durmayın!

11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs ve sonrası: 11 Mayıs sonrası sonbahar dönemine kadar arkanıza alacağınız rüzgarla aşkı hissedecek, yaşayacak, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi daha fazla geliştirdiğini göreceksiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Yine bu dönem içerisinde tanışacağınız bir insanla ateşli, cesur bir aşk yaşayabilir, kendinizi aşkla geliştirebilir, değişik yerleri sevdiğinizle gezebilir, tutkulu ilişkilerin peşine düşebilirsiniz. Aşk, eğlence, yaratıcılık, sanat ve çocuklar konusunda cesaretiniz, coşkunuz, kendinize olan güveniniz tam olabilir. Yine çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu dönem şanslı olabilirsiniz.

SATÜRN'ÜN ETKİSİYLE İŞ HAYATINIZDA SORUMLULUKLAR ÜSTLENECEKSİNİZ

Satürn’ün etkisiyle bu yıl da satış, reklam, pazarlama, bilişim, basın yayın, teknoloji, ulaşım, iletişim işlerinizde önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Bu alanlarınızda yenilikçi ve sistemli ilerlemek önemli olacak. Eğer sorumluluklarınızı iyi üstlenir, disiplinli bir şekilde girişimlerinizi gerçekleştirirseniz bu sene sizi kimse tutamaz. Bu süreçte yakın çevre sorumluluklarınız sizi biraz olsun bunaltabilir. Akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki dönüşümler ve testler yüzünden hayatı dar algılamanız mümkün. Bazen zihinsel korkularınızın sizi esir aldığını görebilirsiniz. Hatta yakın çevrenizde bulunan insanlarla aranıza mesafe koyabilir, insanların sizi yorduğunu düşünebilirsiniz.

TUTULMALARDA: SAĞLIĞINIZ VE YATIRIMLARINIZ ÖN PLANDA

Tutulmalardan aldığınız etkiyle bu yıl çalışmalı, başkalarına hizmet etmeli, kendi köşenize çekilmemelisiniz. Yine sağlığınıza yapacağınız yatırımlar önemli olacak.

30 Nisan- 08 Kasım tutulmaları iş hayatınızda önemli ve hızlı olayları

hayatınıza taşıyabilir.

Hande Kazanova'nın 2022 için detaylı tüm yorumlarının yer aldığı Elle Dergisi ve hediye kitabı almak için tıklayın: Elele Aralık-Ocak

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