2022 Terazi Burcu Yorumları: İş fırsatları ve ilişkiler yüzünü güldürecek

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Terazi burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Terazi burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 TERAZİ BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında yaptıklarınızın karşılığını görecek, ne kadar çalışıyorsanız o kadar mahsul alacaksınız. Başkalarına hizmet etmek, iş değiştirmek, yeni bir işe başlamak, yeni projelere dahil olmak ve kendinize uygun işi seçmek bu yıl kolay

olabilir.

olabilir. İşsiz kalmayacak, kendinizi meşgul etmenin, yeni iş fırsatlarını hayatınıza katmanın yollarını bulacaksınız. Zaman zaman tembel ve kararsız olabilirsiniz.

Sanatta, yaratıcılığa ve hayal gücüne dayalı işlerde, kimya sektöründe, uluslararası şirketlerde, sağlık konularında, bütüncül şifalanma alanında, tekstil veya ayakkabı sektöründe şansınız yüksek olabilir.

Beraber çalışacağınız insanların hayatında güzel değişimler ve fırsatlar oluşabilir.

Yanınızda çalıştırdığınız veya çalıştıracağınız insanların da hayatında güzel gelişmeler olabilir. Beraber iş yapmaktan mutluluk duyabilir, etrafınızdaki insanlara anlayış ve empatiyle yaklaşabilirsiniz.

Kısacası insanlarla beraber çalışmaktan korkmayacak, hatta zevk alacaksınız.



11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs sonrası, sonbahar dönemine kadar Jüpiter’den alacağınız etkilerle evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde fırsatlar sizinle olacak. Bekarsanız bu yıl evliliğe adım atabilir, ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Evliyseniz, evlilik ve beraberliklerinizden şans ve fayda sağlayacaksınız. Yine eşinizin hayatında güzel gelişmeler ve cesur fırsatlar oluşabilir. Taşınmayı ve başka bir yere yerleşmeyi düşünüyorsanız, cesur ve hızlı bir şekilde bu konuları ele alacaksınız. Ortaklaşa yapılacak işlerde önemli anlaşmalar, kontrat ve sözleşmeler devrede olabilir. Danışmanlığa dayalı işleriniz varsa sabırsızlıktan uzak durun. Yaptığınız işte popüler olmaktan mutluluk duyabilir, gelişiminizi diğer insanlarla girişeceğiniz atak iş birliklerinden

sağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ALACAKSINIZ

Bu sene aşk hayatınızda, çocuklarla olan ilişkilerinizde ve yaratıcılık alanlarınızda önemli dersler ve sorumluluklar öğrenmeye devam ediyorsunuz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Kafanızda kurduğunuz projeleri, yapmak istediklerinizi planlı ve programlı yaparsanız daha kolaY ilerleyebilirsiniz. Daha fazla güvenilir olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bu, sizin yapmak istediğiniz sanatsal ve kreatif işlere, eğitim konularına olumlu bir şekilde yansıyacak. Yaptığınız işlerde kendinizi gösterecek ve uzun soluklu işlere imza atacaksınız.

30 NİSAN-8 KASIM: KAZANÇLARINIZ BÜYÜK OLABİLİR

Bu sene tutulmalardan alacağınız etkilerle ortağınızın veya partnerinizin parasal konularına daha fazla önem vermelisiniz. Kendi gelirlerinizden ziyade ortaklıkla, iş birlikleriyle oluşacak para gelirleriniz önemli olacak. 30 Nisan-8 Kasım tutulmalarında

önemli kararlar alabilirsiniz. Kendi para düzeninizde sizi aşağıya çeken konuları, bırakılması gereken davranışlarınızı 16 mayıs-25 Ekim tutulmalarında daha net göreceksiniz.