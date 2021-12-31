2022 Koç Burcu Yorumları: Çekirge şanslı bilgeye dönüşüyor

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Koç burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Koç burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 KOÇ BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında Jüpiter’den alacağınız etkilerle olumsuzluk karşısında korunacak, beklenmedik iyiliklerle karşılaşacaksınız. Kendinizi, ruhunuzu keşfedecek, yardımlaşmayı ön plana çıkaracak ve daha ruhani şeylerin peşinde koşacaksınız. Spiritüel çalışmalara, ruhani oluşumlara ilginiz artacak. Kendinizi ve hayatı kabullenme alanında size yol gösterecek sezgisel, evrensel insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geri planda durmanız gereken her tür işte şans sizin yanınızda olabilir.

Kendinizi, ruhunuzu keşfedecek, yardımlaşmayı ön plana çıkaracak ve daha ruhani şeylerin peşinde koşacaksınız. Spiritüel çalışmalara, ruhani oluşumlara ilginiz artacak. Kendinizi ve hayatı kabullenme alanında size yol gösterecek sezgisel, evrensel insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Geri planda durmanız gereken her tür işte şans sizin yanınızda olabilir. İşlerinizde bir yavaşlama, bir ağırlaşma söz konusu olursa bunun kendi iyiliğiniz için olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Hapishane, hastane, devlet kurumları, büyük şirketler, kurumlar, enstitütüler, yardımlaşma dernekleri, yurt dışı bağlantılı işler, yabancı ülkelerden yana fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yine sahne arkası işler, sinema, bale, resim, dans, koreografiye dayalı işleriniz varsa bu işlerde yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanarak ilerleyeceksiniz.



11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs’tan sonra: Rolünüz değişiyor! Jüpiter size ve yaşamınıza dokunacak! Kim ve ne olduğunuzu görecek, kendinizi iyi tanıyacak, neler başarabileceğinizi anlayacaksınız. Bu tarih sonrası sonbahara kadar kendinize olan güveniniz tam olacak. İnsanları kolaylıkla etkilemeyi başaracaksınız. Bu dönemde, şanslı ve fırsatlı olacaksınız yalnız şansın ayağınıza gelmesini beklemeyin. Kafanızda kurduğunuz, oluşturduğunuz plan ve projeleriniz varsa uygun zamanda harekete geçin, uğraşın, insanlara kendinizi hatırlatın.

YILIN EN ŞANSLISI VE CESURU OLARAK...

Yılın en şanslısı ve cesuru olarak herkes sizin öncülüğünüzü kabul edebilir. Geçtiğimiz yıldan bu yana çevrenizde düzenlemelere gitmiş olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, çevrenizdeki insanlarla aranızda mesafeler oluşmuş olabilir ya da siz hayata farklı gözlerle bakmış olabilirsiniz. 2022 yılında bu yolculuğunuz devam ediyor. Bazı arkadaşlarınızla dostluklarınız daha sağlama binerken, bazılarına veda etmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızın önemli bir sorumluluğuyla yüz yüze gelebilirsiniz. Bu dönem sizin gelecek planlarınızı, hayat yolunda kimlerle ilerleyeceğinizi belirlediğinden hayatınızdan bir şekilde çıkan, aranız bozulan insanlar sizi üzmesin. Giden insanların artık sizin hayatınıza o veya bu şekilde hizmet etmediğini, bu kişilerin sizin hayat kalitenizi düşürdüğünü ilerleyen zamanlarda göreceksiniz.

BÜYÜK PARALAR KAZANABİLİRSİNİZ

Geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerinizde bu sene büyük sorumluluklar alacaksınız. Tutulmalardan aldığınız etkiyle bu sene para kazançlarınız önemli olacak. Büyük paralar kazanabilir, hayatınızı yeniden düzenleyebilirsiniz.

30 NİSAN-8 KASIM: KAZANÇLARINIZ BÜYÜK OLABİLİR

30 Nisan-8 Kasım: Bu tarihlerde oluşacak tutulmalarda kazançlarınız büyük olabilir. Yatırımlarınız konusunda ocak ve şubat aylarında ve ekim ayında dikkatli olmaya çalışın.