2022 Oğlak Burcu Yorumları: Doğru yatırımlar yapacaksınız

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Oğlak burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Oğlak burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 OĞLAK BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında reklam, satış, pazarlama, eğitim, öğrenim, yazım, alanlarınızda çeşitli şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız.

Yeni fikirlerinizi başkalarına sunacak; konuşma, yazma yoluyla başarılı işlere imza atacaksınız.

Yayıncılık ve medyayla ilgili konular hayatınızı renklendirebilir. Basın yayınla, gazetecilikle ilgili bir işiniz varsa; yaratıcı, hayal gücü yüksek bir süreç içerisinde bulunacaksanız.

Sosyal medyayla uğraşıyorsanız kolaylıkla diğer insanlar arasından sıyrılmayı başaracaksınız.

Ayrıca bu sene yakın çevrenizde bulunan insanların (abi, abla, kardeş, akraba, kuzen, komşu, yakın dostlar) hayatında büyük gelişmeler olabilir. Onların hayatındaki güzellikler ve fırsatlardan siz de faydalanacaksınız.



11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs ve sonrası: 11 Mayıs’tan sonra Jüpiter’den aldığınız etkilerle ev ve aile konularında güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Emlak alımsatımından kazanç sağlayabilirsiniz; bir ev, arsa, arazi alma planınız varsa bunlar için harekete geçebilirsiniz. Risk almayı seveceksiniz. Yine yuva kurmak için girişimde bulunabilirsiniz.

2022 YILINDA SORGULUYORSUNUZ

2022 yılında parayı, değerini, ederinizi, sahip olduğunuz her şeyi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Çok çalıştığınız ve çeşitli iş fırsatlarıyla karşılaşacağınız bu dönemde gelen parayı tutmak, biriktirmek ve doğru yatırımlarda bulunmak sizin için önemli olacak. Bu dönemde içinizden geldiği gibi para harcayamamak, alışverişlerinizi sadece ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapmak sizi yorabilir. Ne kadar çalışırsanız çalışın sahip olduklarınız size yeterli gelmeyebilir. Öğrenmeniz gereken maddi konularda yenilikçi,

özgün davranmak, disiplinli ve sistemli olmayı deneyimlemek

sevgili Oğlak, Yükselen Oğlaklar.

TUTULMALARDA: ÖZEL HAYATINIZA ODAKLANIYORSUNUZ

Tutulmalardan aldığınız etkilerle bu yıl hobilerinize, özel hayatınıza, çocuğunuza veya çocukla ilgili konulara, eğitim alanlarınıza, aşka, keyfe yönelmelisiniz. 30 Nisan-8 Kasım tutulmaları bu alanlarınızda hızlı olayları karşınıza getirebilir. Arkadaşlık ilişkileriniz ve sosyal çevre bağlantılarınızda sizi aşağıya çeken durum ve koşulları, geride bırakmanız gereken davranışları 16 Mayıs-25 Ekim tutulmalarıyla göreceksiniz.

Hande Kazanova'nın 2022 için detaylı tüm yorumlarının yer aldığı Elle Dergisi ve hediye kitabı almak için tıklayın: Elele Aralık-Ocak

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