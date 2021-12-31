2022 Başak Burcu Yorumları: İlişkilerle bezenecek, paranızı kazanacaksınız

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Boğa burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Başak burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 BAŞAK BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında Jüpiter’den alacağınız etkilerle evlilik,

ikili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde güzel şanslar yakalayacaksınız.

ikili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde güzel şanslar yakalayacaksınız. Bekarsanız bu yıl evliliğe adım atabilir, ilişkinizi bir üst seviyeye

taşıyabilirsiniz.

taşıyabilirsiniz. Bohem, sanatçı, yaratıcı, sezgisel ve hayal gücü yüksek

insanlardan hoşlanabilirsiniz.

insanlardan hoşlanabilirsiniz. Özel hayatınızda tereddütleriniz olsa bile kendinizi rahat hissedeceğiniz, sizi kalıplarınızın dışına çıkaran ilişkilere yelken açacaksınız. Evlilik ve ilişkilerinizden beklentilerinizi yüksek tutmayın.

Evliyseniz eşinizin hayatında açılımlar oluşabilir, ona gereken desteği göstereceksiniz. Taşınmayı ve başka bir yere yerleşmeyi düşünüyorsanız bazı kararsızlıklarınız olsa bile hayat sizi destekleyecek. Ortaklaşa yapılacak işlerde önemli anlaşmalar, kontrat ve sözleşmeler devrede olabilir.

Şartları ve koşulları iyice gözden geçirmeyi unutmayın. Danışmanlığa dayalı işleriniz varsa bu sene başkalarına yol göstermekten memnunluk duyabilir, gelişiminizi diğer insanlarla girişeceğiniz iş birliklerinden sağlayabilirsiniz.



11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs ve sonrası: Sonbahar aylarına kadar maddi alanlarda, kredi, faiz, vergi, muhasebe alanlarınızda güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Bu süreçte beklenmedik insanlardan ve yerlerden hayatınızı düzeltecek yardımlar alacaksınız. Elinize sorunlu ve çözümü zor olan, daha önceden uğraştığınız bir miras geçebilir. Eşinizin veya

partnerinizin parasal olarak hayatında güçlü gelişmeler yaşanabilir. Nafaka işleriniz varsa cesur yapınızla bu işleri halledebilir, vergi veya sigorta ödemeleriniz konusunda atak davranabilirsiniz. Bir borcun altına girmekten korkmayacaksınız.

İŞ KONUSUNDA ÖNCELİĞİNİZİ FARK EDECEKSİNİZ

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Satürn iş konularınızda, hizmet ve sağlık alanlarınızda önceliklerinizi fark etmenizi sağlayacak. İşinizde sizi neyin mutlu edip etmediğini göreceksiniz. Bazı işlerinizi bitirebilir veya iş alanlarınızda insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz. İş yükümlülükleriniz çok artabilir. Önemli organizasyonları siz düzenleyebilir, beraber çalıştığınız insanların yükünü üstlenebilirsiniz. Bu sene gerçekten sizi mutlu eden, kalben istediğiniz işi bulabilir, bu iş için harekete geçebilirsiniz.

30 NİSAN-8 KASIM: TİCARET KONULARI ÖNEM KAZANACAK

Tutulmalardan alacağınız etkiyle seyahat, yabancı insanlarla girişilecek işler, üniversite ve yüksek eğitim, öğrenim, sosyal medya alanları, hukuk, ticaret konuları hayatınızda önem kazanacak. Yakın çevrenizdeki insanlar ve krizlerle uğraşmak yerine büyük resmi

görmeli ve sizi geliştirecek ve ufkunuzu açacak alanlara yönelmelisiniz. 30 Nisan- 08 Kasım’daki tutulmalar bu konularda hızlı olayları karşınıza getirebilir. Daha küçük işler, girişimler ve yakın çevrenizdeki insanların sorunları, krizleri ve yakın çevrenizde düzenlenmesi gereken konular 16 Mayıs-25 Ekim’deki tutulmalarla ele alınabilir.