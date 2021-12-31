2022 Yengeç Burcu Yorumları: Bolca gezin, deneyim edinin, işinize aktarın

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Yengeç burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Yengeç burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 YENGEÇ BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında gelişiminizi medya, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, ithalat, ihracat, yayıncılık, hukuk, iş seyahatleri, eğitmenlik, eğitim, deniz aşırı ülkelerle girişilecek ticaret, turizm sektörlerinde arttırabilirsiniz. Bu işlerden birinde çalışıyorsanız yaratıcı, sezgisel, başkalarını düşünen yapınızla işlerinizi

büyütebilirsiniz.

büyütebilirsiniz. Bu alanda bir işiniz olmasa bile eğitimin üzerine eğilecek, seyahatlerinizin hızlandığını göreceksiniz.

Farklı kültürler ve insanlar sizi etkileyecek. Daha az tanıdığınız insanlardan, sosyal

medya alanlarınızdan yana destekler göreceksiniz. Eşinizin kardeşleri

ve akrabalarının hayatında da önemli açılımlar oluşabilir.



11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs’tan sonra: kariyerinizde çok güzel şanslar yakalayacaksınız! işinizi en güzel şekilde sunmak isteyeceksiniz. Kariyerinizde öncü, lider, cesur ve atak yönlerinizle iş hayatınızda çok konuşulacağınız, kuracağınız hızlı ve aktif ilişkilerle göz boyayacağınız bir yıl geçireceksiniz.

KARİYER HAYATINIZDA GELİŞİMİNİZ YÜKSEK OLACAK...

Kariyer hayatınızda gelişiminizi izleyeceğiz. 2022 yılında da ortaklaşa gelirler, banka, kredi, faiz, vergi, miras alanlarında sorumluluklarınız olacak. Yıl boyunca ağırlıklı olarak

finansal gelirlerinizin üzerine odaklanacaksınız. Borç alırken, verirken, kefil olurken dikkatli olun. İş birlikleri bütçenizi koruyacak ve daha rahat hareket etmenizi sağlayacak. Ortak parasal konularda disiplinli, kuralcı ve ekonomik ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ekonomik durumunuzla doğru bir şekilde yüzleşebilirseniz ortak

parasal alanınızı, borçlarınızı ve birikimlerinizi kontrol altında

tutabilirsiniz.

SOSYALLEŞECEKSİNİZ..

Bu yıl tutulmalardan alacağınız etkilerle çevre oluşturmaya, sosyal ortamlarda önemli girişimlerde bulunmaya çalışın. Çevre değişikliklerine uyum sağlayın.

30 NİSAN-8 KASIM: KARİYER KONULARINIZ HIZLANABİLİR

30 Nisan-8 Kasım: Bu tarihlerde kariyer konularınız hız kazanacak. Aşka, varsa çocuklarınıza, özel hayatınıza ve hobilerinize daha az zaman ayırmanız gerekebilir. Bu alanlarda sizi zorlayan konuları fark etmelisiniz. Önemli görevleri özel hayatınız için

ertelemeyin.

Hande Kazanova'nın 2022 için detaylı tüm yorumlarının yer aldığı Elele Dergisi ve hediye kitabı almak için tıklayın: Elele Aralık-Ocak



Aşk, para, sağlık: Hande Kazanova'ya göre 2022'nin en şanslı burçları