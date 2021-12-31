2022 Aslan Burcu Yorumları: Kariyerinizi yeni baştan oluşturun

2022 için astroloji neler söylüyor? Hande Kazanova Elele dergisinin Aralık-Ocak sayısı için 2022 astrolojisini anlatan bir kitap hazırladı. Kitapta genel yorumların dışında her burç için 2022 aşk, para, kariyer, sağlık yorumları, burçların önemli günleri, dikkat edilmesi gereken tarihler de yer alıyor. Elele dergisi ile hediye edilen kitaba ulaşmak için tıklayın... Peki, genel olarak 2022 Boğa burcu için neler getiriyor? Hande Kazanova'nın 2022 Aslan burcu yorumları için kitapta yer alan bazı yorumları şöyle:

HANDE KAZANOVA'DAN 2022 ASLAN BURCU YORUMLARI

2022 yılının ilk 5 ayında maddi alanlarda, kredi, faiz, vergi,muhasebe alanlarında güzel şanslar yakalayabilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu süreçte beklenmedik insanlardan ve yerlerden hayatınızı düzeltecek yardımlar alacaksınız.

Elinize sorunlu ve çözümü zor olan, daha önceden uğraştığınız bir miras geçebilir.

Eşinizin veya partnerinizin hayatında parasal olarak güçlü gelişmeler yaşanabilir.

Sigorta, vergi konularında dikkatli adımlar atarak ilerleyebilirsiniz. Eğer almanız gereken bir kredi veya borç varsa önemli tarihlere dikkat ederek bu yükümlülüğün altına girebilirsiniz.

Ruhsal çalışmalarda sezgisel ve rahat ilerlemek önemli olacak. Gizemli, mistik

öğretiler, astroloji, enerji çalışmaları ilginizi çekebilir. Her konuda

bu yıl alma verme dengesini öğrenecek, deneyimlerinizle hayatınızı

zenginleştireceksiniz!



11 MAYIS'TAN SONRA

11 Mayıs’tan sonra: Bu şanslı etkiler sonbahar aylarına kadar yabancı ortaklı işler, medya, eğitim, hukuk, yayıncılık, seyahat alanlarınıza kayacak. Bol bol seyahat edecek, yabancı yerlerde tatil yapma imkanı bulacaksınız. Ünlü Aslanlar medya içerisinde güzel projelerde yer alabilir, uzun soluklu ve geleceğe yönelik işlere imza atabilirler; bu konuda diğer burçlara göre oldukça şanslı olacaklar. Yurt dışı seyahatlerinizde göreceğiniz yerler ve kültürlerden etkilenecek, bakış açınızı değiştirecek kararlar alacaksınız. Öğrenmekten ve yeni şeyler keşfetmekten yorulmayacaksınız. Bu süreç içerisinde hızlı ve aktif bir öğrenci olabilir, olayları sorgulamaktan kaçınmayabilir, kurs, seminer ve kişisel gelişim odaklı, hayatınızda açılımlar yaratacak dersler almaya

başlayabilirsiniz.

SATÜRN SİZİN EVLİLİK VE İLİŞKİLER ALANINIZDAN GEÇİYOR...

Bu yıl da ilişki, evlilik ve ortaklıklarınız test edilebilir. Evliliğinizin ve ilişkinizin

gerçek bir temel üzerine kurulu olup olmadığı görebilirsiniz. Gerçekte

bir ilişkiden neler beklediğiniz, karşılığında ne aldığınız ve verdiğiniz bu

süreçte önem kazanacak.

İnsanlarla aranıza mesafe koymak isteyebilir veya ilişkilerde sağlam ve oturaklı ilişkilerin ve ortaklıkların peşinden gidebilirsiniz. Bu dönem kariyer hayatınızda isteklerinizi gördüğünüz ve başlattığınız bir dönem. Fark edilmek ve öne çıkmak isteyebilirsiniz.



Bu yıl tutulmalardan aldığınız etkilerle kariyerinizde, mesleğinizde

kendinizi göstermelisiniz. Değişimleri fırsata çevirmeli, kendi geleceğinizi kurmalısınız. Ev ve aile hayatınızda sizi aşağıya çeken, zorlayan konuları fark etmeli, alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz.



30 NİSAN-8 KASIM: KARİYER ALANINI YENİDEN ELE ALMANIZ GEREKECEK

30Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim, 8 Kasım tutulmaları bu alanlarınızı yeniden

ele almanızı sağlayacak.