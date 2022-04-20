21 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Nisan 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Nisan Perşembe için günlük burç yorumları...



21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizle ilgili yoğun gündemleriniz olabilir. Tamamlanması gereken önemli işlerinizi bugün yapabilirsiniz. Hızlı ve hareketli olacağınız bir gün. Ancak taşıyabileceğiniz kadar sorumluluk almalısınız.

BOĞA BURCU -21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek odaklı düşünceler içinde olabileceğiniz bir gün. Hayallerinizden vazgeçmeyin, ancak onlar için çaba da göstermeniz gerektiğini unutmayın. Burcunuzda gerçekleşecek tutulma öncesi konfor alanınızdan çıkmaya hazırlanın.

İKİZLER BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin için biraz içsel olarak krizli olabilir, hayatınızda artan sorumluluklarınızın ağırlığını hissedebilirsiniz. Özellikle maddi konularda gerçekçi olmanız ve bu alanı yeniden yapılandırmanız gerekebilir.

YENGEÇ BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bazı adımlar atmaya istekli olabilirsiniz. Daha sağlam bir zemine ihtiyaç duyuyorsunuz, güven ihtiyacınız artıyor. Ancak sizin de almanız gereken sorumluluklar olduğunu unutmayın.

ASLAN BURCU -21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz, ertelediğiniz işleriniz varsa tamamlamak için çok uygun bir gün. Hızlı ve hareketli olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili gerekli kontrolleriniz varsa yaptırabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bazı adımlar atmaya istekli olabilirsiniz. Partnerinizden de beklentileriniz olabilir. Güven ihtiyacınız artıyor, ancak sizin de almanız gereken sorumluluklar olduğunu unutmayın.

TERAZİ BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ve evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ertelediğiniz işleriniz varsa tamamlamak için uygun bir gün. Aldığınız sorumluluklar konusunda gerçekçi olun. Bazı konularda sabırlı olmanız gerekebilir.

AKREP BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim kurmaya ihtiyaç duyduğunuz bir gün olabilir. Yakınlarınızı arayabilir veya görüşebilirsiniz. Özellikle sizden yaşça büyük kişilerden fikir almaya ihtiyacınız olabilir. Doğru kararlar alabilmek için gerçekçi ve cesur olmanız gerekiyor.

YAY BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konuların odak noktanızda olduğu günlerdesiniz. Gerçekçi olmanız ve maddi alanı yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Gelir gider dengesindeki problemler ileride canınızı sıkabilir.

OĞLAK BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geleceğe dönük plan program yapmak, önemli işlerinizi yapmaya başlamak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Motivasyonunuz ve enerjiniz yüksek.

KOVA BURCU - 21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz içedönük olabilir, kendi alanınızda kalmak isteyebilirsiniz. Karamsar düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Hayatınızda ilerlemek için korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor olabilir.

BALIK BURCU -21 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ya da sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Sizden yaşça büyük kişilerden fikir almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak nihayetinde kendi kararlarınızı korkularınızdan uzaklaşarak vermeniz gerekiyor.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER