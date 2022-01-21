22 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Ocak 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikoloji Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları...

22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız işleriniz olabilir. Evde yapmanız gereken düzenleme işleriyle de ilgilenmeniz gerekebilir. Kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz, arada molalar vermek iyi gelecektir.

BOĞA BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinizle geçirebilirsiniz. Geleceğe dair belirsizlikler ve hayal kırıklıkları hafif gerilime neden olabilir. Akışta kalmakta zorlanabilirsiniz. Ancak herhangi bir karar almak için uygun zaman değil.

İKİZLER BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde yapmanız gereken düzenleme, organizasyon, dekorasyon gibi işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Zihninizin biraz dağınık olması mümkün. Aile büyükleriyle çıkabilecek tartışmalara dikkat.

YENGEÇ BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü yakın çevrenizdeki kişiler ya da kardeşlerinizle geçirebilirsiniz. Eğitim aldığınız konular ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak odaklanma zorluğu yaşamanız mümkün.

ASLAN BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündemle hafta sonuna başlayabilirsiniz. Kafanızın karışık ve belirsizliklerin olabileceği bu süreçte bir karar almaktan uzak durun. Yeni bir bütçe planı üzerinde çalışabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Projeleriniz ve planlarınızla ilgili belirsizlikler söz konusu olabilir. Dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız şimdilik beklemenizde fayda var.

TERAZİ BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü sosyal ortamlardan uzak kalıp kendinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Genel olarak kafanızın karışık ve ruh halinizin dalgalı olduğu bir gün olabilir. Uzun bir yürüyüşe çıkmak iyi gelebilir.

AKREP BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk gününü arkadaşlarınızla birlikte geçirebilir, keyif aldığınız sohbetler yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir gün. Yöneticiniz Plüton sizi destekliyor.

YAY BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşıdığınız işleriniz olabilir. Kendinizi biraz gergin hissedebilirsiniz, arada molalar vermek iyi gelecektir. Rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak içinse uygun zaman değil.

OĞLAK BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat planları ya da eğitim konularıyla ilgili belirsiz bir süreçte olabilirsiniz. Kendinizi biraz gergin hissetmeniz mümkün. Dinlenmeye zaman ayırmaya çalışın.

KOVA BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular, özellikle başkalarıyla ortak kazançlarınızla ilgili süreçlerinizde belirsizlikler olabilir. Çıkabilecek krizleri yönetebilirsiniz, ancak bu süreçte kendinizi gergin hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU - 22 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün genelinde odak noktanız ilişkiniz olacak. Geleceğe dair belirsizlikler ve hayal kırıklıkları yaşayabilir, akışta kalmakta zorlanabilirsiniz. Ancak herhangi bir karar almak için uygun zaman değil.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER